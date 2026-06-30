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Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών των Βρετανικών Βάσεων αναφορικά με το φρικτό θάνατο που βρήκαν τα δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, μέσα σε αυτοκίνητο στο Ξυλοφάγου την Κυριακή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Βρετανικών Βάσεων, που διερευνούν την υπόθεση, τα ευρήματα των αρχικών εξετάσεων δεν ήταν επαρκή για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η διενέργεια περαιτέρω εξειδικευμένων εξετάσεων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου.

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Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών θα παρουσιαστούν εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων, το οποίο χθες εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησής τους.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τα δύο παιδιά είχαν μεταβεί από τη Βουλγαρία στην Κύπρο προκειμένου να περάσουν τις θερινές τους διακοπές με τον πατέρα τους. Την ημέρα που σημειώθηκε η τραγωδία, τόσο ο πατέρας όσο και η μητριά τους βρίσκονταν στην εργασία τους, ενώ οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν με ακρίβεια το χρονολόγιο των κινήσεων των παιδιών πριν από το μοιραίο περιστατικό.



