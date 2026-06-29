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Μία ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε σε περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου στην Κύπρο το απόγευμα της Κυριακής (28/06), με θύματα δύο παιδιά, ετών 8 και 10 ετών που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Οι ανακριτές συλλέγουν μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, ενώ εξετάζουν και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, προκειμένου να ανασυνθέσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην ασύλληπτη τραγωδία.

Τα δύο παιδιά, βουλγαρικής καταγωγής, είχαν φτάσει πρόσφατα στην Κύπρο για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον πατέρα τους, ο οποίος ζει και εργάζεται στην περιοχή μαζί με τη σύντροφό του.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του philenews.gr, το Δικαστήριο αποφάσισε οι δύο ύποπτοι να τεθούν υπό τριήμερη κράτηση, απορρίπτοντας το αίτημα της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης 4 ημερών.

Ο κύριος λόγος της απόφασης του Δικαστηρίου είναι ο κίνδυνος φυγοδικίας. Το Δικαστήριο απέρριψε τον πρώτο λόγο που επικαλέστηκαν οι Βάσεις και αφορούσε το ενδεχόμενο επηρεασμού μαρτυρίας.

Να σημειωθεί ότι τα δύο παιδιά εντόπισε η 38χρονη μητριά όταν σχόλασε από τη δουλειά της, γύρω στις 5:30 χθες το απόγευμα. Αμέσως, όπως είπε, ενημέρωσε και η Αστυνομία ενημέρωσε τον εργοδότη του πατέρα. Επειδή δεν εντόπιζαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, τα οποία κρατούσε ο πατέρας, έσπασαν τους υαλοπίνακες για να τα απεγκλωβίσουν.

Παράλληλα, ο ανακριτής της υπόθεσης έκανε λόγο για υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο δείχνει το όχημα στο οποίο βρέθηκαν τα παιδιά. Κατόπιν ερώτησης από την Κατηγορούσα Αρχή, ανέφερε πως εξεταστές οχημάτων θα εξετάσουν το μοιραίο αυτοκίνητο, για να διαφανεί εάν υπήρχε κάποια δυσλειτουργία στους μηχανισμούς κλειδώματος της πόρτας. Θα έρθουν επίσης, όπως είπε, σε συνεννόηση με την αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου.

Οι λεπτομέρειες από το περιβάλλον της οικογένειας

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο ξάδερφος του πατέρα –ο οποίος είχε ταξιδέψει μαζί με τα παιδιά στην Κύπρο– ανέφερε πως κανένας δεν περίμενε να συμβεί αυτό το κακό και κανείς δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Όπως εξήγησε, η μία πόρτα του αυτοκινήτου δεν είχε κλειδώσει σωστά, εκτιμώντας ότι τα παιδιά μπήκαν μόνα τους μέσα στο όχημα και αποκοιμήθηκαν.

Ο ίδιος αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί όταν πλέον η αστυνομία έφτασε στη σκηνή. Σημειώνεται, επίσης, πως στο ίδιο σπίτι διαμένει και ο αδελφός του πατέρα, ο οποίος, μιλώντας στην κάμερα του σταθμού, ανέφερε ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν στην πισίνα.

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Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν αργά το απόγευμα από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε να σπάσουν τα παράθυρα του οχήματος, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο επιχείρησε να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με συμπληρωματικές μαρτυρίες από τη σκηνή που δημοσίευσε το OmegaLive, η μητριά των παιδιών είχε επιστρέψει κάποια στιγμή στο σπίτι και λίγο αργότερα αντιλήφθηκε την απουσία τους. Τα δύο ανήλικα, τα οποία δεν είχαν τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν τελικά γύρω στις 16:30 από συνάδελφο του πατέρα, ο οποίος τον ειδοποίησε αμέσως, ενώ χρειάστηκε να σπάσουν τα τζάμια καθώς είχαν κλειδωθεί μέσα στο όχημα.

Παράλληλα, το OmegaLive αναφέρει πως κάποιες μαρτυρίες κάνουν λόγο για έναν Ελληνοκύπριο άνδρα από το περιβάλλον της οικογένειας, ο οποίος φέρεται να είχε κακή συμπεριφορά απέναντί τους και να εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για την παρουσία των παιδιών εκεί, με τους μάρτυρες να αναφέρονται και σε ακραία περιστατικά, τα οποία η ιστοσελίδα επέλεξε να μην δημοσιοποιήσει σεβόμενη το ανακριτικό έργο.

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philenews.gr

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις προκύπτει ότι τα δύο αγόρια πιθανόν έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, ενώ στα σώματά τους διαπιστώθηκαν εγκαύματα, τα οποία φαίνεται να προκλήθηκαν από την πολύωρη έκθεσή τους στις υψηλές θερμοκραίες που επικρατούσαν μέσα στο όχημα. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να εξακριβωθούν με τις νεκροτομές που θα διενεργηθούν.

Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, χαρακτήρισε το περιστατικό ως μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει βιώσει η κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι παραμένουν συγκλονισμένοι από την απώλεια των δύο παιδιών, ενώ μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής δεκάδες πολίτες βρίσκονταν στο σημείο αναζητώντας πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων συνεχίζει να εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια, με στόχο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που τα παιδιά έμειναν μόνα τους μέχρι τον τραγικό εντοπισμό τους μέσα στο όχημα.

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Tα ακριβή αίτια θανάτου των δύο παιδιων αναμένεται να διακριβωθούν μέσα από τις επιστημονικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις.