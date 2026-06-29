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Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πραγματοποιήθηκε η 10η Επετειακή Τελετή Απονομής των “Hair Awards 2026 by Estetica Hellas”, καθώς και ο εορτασμός των 80 χρόνων της “Estetica”. Τα Hair Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του κλάδου, με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση της δημιουργικότητας, της τεχνικής αρτιότητας και της καλλιτεχνικής έκφρασης των Ελλήνων κομμωτών.

Οι νικητές των εννέα κατηγοριών βράβευσης αναδείχθηκαν από μια διεθνή επιτροπή κορυφαίων προσωπικοτήτων της κομμωτικής τέχνης, αποτελούμενη από τους Dimitri Vinokurov, Angelo Seminara, Christophe Gaillet, Patrick Cameron και Eric Zemmour.

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Πολλοί επώνυμοι καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό κόσμο της Αθήνας, καθώς και εκπρόσωποι κορυφαίων εταιρειών κομμωτικής και επαγγελματίες του χώρου έδωσαν το λαμπερό «παρών». Τη φαντασμαγορική εκδήλωση παρουσίασαν η Διευθύντρια Έκδοσης του “Estetica Hellas”, κα Φρύνη Λάτου, και ο hair specialist Μάρκος Ευθυμίου.

Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της βραδιάς ξεχώρισε ο Κύπριος hairstylist Γιάννης Καραολής, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο «Cypriot Hairdresser of the Year», μία διάκριση που αναγνωρίζει την επαγγελματική του πορεία, τη δημιουργικότητά του και τη σημαντική του συμβολή στον χώρο της κομμωτικής.

Ο Γιάννης Καραολής διατηρεί εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια το δικό του luxury hair salon στην Πάφο, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον καταξιωμένους hairstylists της Κύπρου. Με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο bridal hairstyling, έχει δημιουργήσει bridal εκπαιδεύσεις και masterclasses για επαγγελματίες του κλάδου, ενώ έχει συνεργαστεί με προσωπικότητες και μοντέλα διεθνούς εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων που έχουν εκπροσωπήσει τον οίκο μόδας Nina Ricci.

Η βράβευσή του ως «Cypriot Hairdresser of the Year» επιβεβαιώνει τη διαρκή εξέλιξη, το πάθος και την αφοσίωσή του στην τέχνη των μαλλιών, ενώ το προσεχές διάστημα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο OMC Hairworld World Championship, έναν απο τους σημαντικότερους παγκόσμιους θεσμούς κομμωτικής ,όπου κομμωτές από περισσότερες από 50 χώρες συναγωνίζονται για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.