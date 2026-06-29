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Η θανούσα παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές και αιμορραγία μετά τον τοκετό, οδηγώντας στη διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου κατέληξε.

Ο πατέρας και ο σύζυγος της γυναίκας ζητούν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου και απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους γιατρούς.

Η οικογένεια αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και των υπόλοιπων ερευνών για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν ιατρικά σφάλματα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της 35χρονης λεχώνας.

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Βαρύ είναι το πένθος για την οικογένεια της 35χρονης Βιοσάνας από τη Λιβαδειά, η οποία έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Ο πατέρας της ζητά να αποδοθούν ευθύνες και να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της.

Με εμφανή τη συγκίνησή του, υποστηρίζει ότι η κόρη του ήταν υγιής, είχε πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και δεν περίμεναν μια τέτοια τραγική εξέλιξη. Τονίζει πως μοναδική επιθυμία της οικογένειας είναι να εξακριβωθεί τι συνέβη και ποιος φέρει την ευθύνη για την απώλειά της.

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«Το λουλούδι μου έφυγε… Θέλω να αποδοθούν ευθύνες. Είναι χασάπηδες, δεν είναι γιατροί. Τι να πω παραπάνω; Μου έφυγε το λουλούδι της ζωής μου. Άφησε πίσω της ένα μωρό… Δεν πρόλαβε να το δει στα μάτια της, όχι να το μεγαλώσει. Μια χαρά ήταν. Έκανε κανονικά τις εξετάσεις της. Μου τη φάγανε την κόρη μου. Να αποδοθούν ευθύνες. Αυτό θέλω. Είμαστε στο 2026. Τι γιατροί είναι αυτοί; Γιατροί ή χασάπηδες; Να μάθω ποιος έχει την ευθύνη, αυτό θέλω» ανέφερε ο πατέρας της Βιοσάνας.

Απαντήσεις ζητά και ο σύζυγός της

Απαντήσεις αναζητά και ο σύζυγός της, ο οποίος δηλώνει ότι περιμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και των υπόλοιπων ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της ζητούσε διαρκώς ενημέρωση από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας της, ενώ υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε σοβαρή εσωτερική και κολπική αιμορραγία, γεγονός που οδήγησε ακόμη και στην αφαίρεση της μήτρας.

«Ρώταγα συνέχεια τους γιατρούς για τη γυναίκα μου. Μου έλεγαν ότι έχει μια εσωτερική αιμορραγία, “θα τη δείτε σε λίγο, μην ανησυχείτε”», ε’ιπε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τα πορίσματα των εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η άτυχη γυναίκα.

Πώς έγιναν όλα

Η 35χρονη είχε μεταβεί στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς για να γεννήσει το δεύτερο παιδί της. Λίγες ώρες μετά τον τοκετό παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία και τελικά κατέληξε, αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.