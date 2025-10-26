Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα νέες σκληρές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και των συμμάχων της μετά την νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν 31 άλλους, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε δύο πολυώροφες πολυκατοικίες και ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε μέσω Telegram ότι επτά από τους τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Θραύσματα από ρωσικά drones που καταστράφηκαν κατέπεσαν σε πολυκατοικία 9 ορόφων, στην συνοικία Ντεσνιάνσκι στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, δήλωσε ο δήμαρχος.

«Κάθε ρωσικό πλήγμα είναι μια προσπάθεια να προκληθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στην καθημερινή ζωή», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω Telegram. «Φυσικά, χρειάζονται επιπλέον δασμοί και κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και αυτών που τη βοηθούν να τα βγάζει πέρα», δήλωσε.

Η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων περιστατικών δήλωσε ότι 13 άνθρωποι διασώθηκαν από τους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου.

Αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού δήλωσαν μέσω Telegram ότι η Ρωσία εκτόξευσε 101 drones κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, 90 εκ των οποίων καταρρίφθηκαν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν 1.200 drones εφόρμησης, πάνω από 1.360 κατευθυνόμενες βόμβες και πάνω από 50 πυραύλους διαφόρων τύπων τις τελευταίες επτά ημέρες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters