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Λίγο πριν από τον θάνατό της, η ίδια δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποχαιρετήσει τους ακολούθους της.

Στο μήνυμά της εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που έλαβε, ενώ προέτρεψε τους ανθρώπους να προσέχουν ιδιαίτερα την υγεία τους.

Η Άντερσον-Ριντ κατέγραφε δημόσια τις δοκιμασίες της από τη στιγμή της διάγνωσης, επιδιώκοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα συμπτώματα της ασθένειας.

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Με ένα συγκινητικό μήνυμα που είχε ετοιμάσει πριν από τον θάνατό της, η 41χρονη Βρετανίδα μπλόγκερ Τσάρλι Άντερσον-Ριντ αποχαιρέτησε τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν την πορεία της, έπειτα από τη δύσκολη μάχη της με τον καρκίνο.

Η ίδια είχε μοιραστεί ανοιχτά την εμπειρία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τις δοκιμασίες που αντιμετώπιζε από τη στιγμή της διάγνωσης. Σε ηλικία 38 ετών είχε μάθει ότι έπασχε από προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είχε και χολαγγειοκαρκίνωμα, μια μορφή καρκίνου που προσβάλλει τους χοληφόρους πόρους.

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Λίγες εβδομάδες πριν φύγει από τη ζωή, η Άντερσον-Ριντ είχε μαγνητοσκοπήσει ένα τελευταίο βίντεο, ζητώντας να δημοσιευθεί μετά τον θάνατό της. Το μήνυμα αναρτήθηκε στο Instagram στις 10 Οκτωβρίου και συγκίνησε χιλιάδες χρήστες, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 2,6 εκατομμύρια προβολές.

«Σήμερα το πρωί, στις 7:30, η Τσάρλι έφυγε από τη ζωή. Τώρα έχει βρει την ηρεμία της», αναφέρεται στην αρχή του βίντεο, πριν εξηγηθεί ότι η ίδια είχε φροντίσει να αφήσει ένα τελευταίο μήνυμα για όσους τη στήριξαν και την ακολούθησαν σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Στο βίντεο η Άντερσον-Ριντ, η οποία αφήνει πίσω της τη σύζυγό της, Λουίζ, και την τετράχρονη κόρη τους, Φλόρενς, είπε: «Αν παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, δυστυχώς δεν βρίσκομαι πλέον εδώ. Όχι, δεν το έχω δημοσιεύσει κάπως από έναν άλλο κόσμο. Κάποιος είχε την καλοσύνη να το δημοσιεύσει εκ μέρους μου, οπότε τον ευχαριστώ. Ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω όλους. Όλα τα μηνύματα και τα καλά σας λόγια με βοήθησαν πραγματικά να ξεπεράσω αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο. Πολλοί από εσάς έχετε δωρίσει χρήματα για να βοηθήσετε τη Λουίζ και τη Φλόρενς όταν δεν θα βρίσκομαι πλέον εδώ και γι’ αυτό θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων».

»Ελπίζω ότι, παρά το γεγονός πως αυτή είναι μια τόσο φρικτή κατάσταση για μένα, κάποια από αυτά τα βίντεο βοήθησαν έστω και λίγους ανθρώπους. Σε όλη αυτή τη δοκιμασία, έχω συναντήσει μόνο ανθρώπους που μου έδειξαν καλοσύνη και γενναιοδωρία. Αυτό μου έδειξε πόσο καλό υπάρχει στον κόσμο. Ελπίζω τώρα να μπορείτε κι εσείς να το δείτε» συνέχισε η 41χρονη Βρετανίδα.

«Κάθε είδους ασθένεια, είτε είναι τελικού σταδίου είτε όχι, είναι απλώς φρικτή. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο δύσκολο ήταν για τους φίλους και την οικογένειά μου, αλλά και για ανθρώπους που δεν με έχουν γνωρίσει ποτέ, να παρακολουθούν την πορεία μου» συμπλήρωσε εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όσα έζησε.

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«Είμαι τόσο ευγνώμων για τη ζωή που έζησα. Δεν μετανιώνω απολύτως για τίποτα. Το μόνο που θα ήθελα είναι να είχα μείνει περισσότερο καιρό με την οικογένειά μου και να είχα δει τη Φλόρενς να μεγαλώνει. Υπάρχουν πράγματα για τα οποία θα ήθελα να ήμουν εδώ, πολλά που θα χάσω. Όμως, έχω ζήσει τόσα πολλά και στάθηκα τόσο τυχερή που είχα αυτά τα επιπλέον δυόμισι χρόνια».

Ζήτησε, τέλος, από όλους να είναι προσεκτικοί με την υγεία τους: «Για τελευταία φορά, να προσέχετε όλοι. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Συνεχίστε να παλεύετε — μην αφήσετε τον θάνατό μου να έχει αρνητική επίδραση σε κανέναν ή σε εσάς τους ίδιους. Συνεχίστε να παλεύετε, μπορείτε να τα καταφέρετε».

Τα συμπτώματα που αρχικά απέδωσε στο άγχος

Την προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο μοιραζόταν ανοιχτά η Τσάρλι Άντερσον-Ριντ, επιδιώκοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να αναγνωρίσουν πιθανά προειδοποιητικά σημάδια. Τον Δεκέμβριο του 2023, περιέγραψε τα πρώτα συμπτώματα που είχε εμφανίσει, χωρίς αρχικά να υποψιαστεί ότι σχετίζονταν με κάποια σοβαρή ασθένεια.

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Όπως εξήγησε, μετά από μια αγχωτική περίοδο στη δουλειά, άρχισε να χάνει την όρεξή της, θεωρώντας ότι επρόκειτο για μια συνηθισμένη αντίδραση στο στρες. Αργότερα, παρατήρησε μια σκληρία στην αριστερή πλευρά του σώματός της, κάτω από τους πνεύμονες, την οποία περιέγραψε ως κάτι που έμοιαζε με εξόγκωμα ή σκληρό μυ.

Παρότι επισκέφθηκε γιατρό, στη συνέχεια εμφάνισε έντονους πόνους, σε τέτοιο βαθμό που δυσκολευόταν να σταθεί όρθια.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Πιθανές ενδείξεις περιλαμβάνουν απώλεια όρεξης, κόπωση, ίκτερο, πόνο στην πλάτη, ναυτία και εμετούς.

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