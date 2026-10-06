Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Νέα έρευνα του World Cancer Research Fund διαπιστώνει σημαντική αύξηση περιστατικών επτά τύπων καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών στην Αγγλία.

Ανάλογες αυξητικές τάσεις σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου παρατηρήθηκαν επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ολλανδία κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι ειδικοί αποδίδουν τη μεταβολή αυτή σε παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η παχυσαρκία, η κακή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης.

Παράλληλα, η αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού και η βελτιωμένη έγκαιρη διάγνωση συμβάλλουν στον εντοπισμό περισσότερων περιστατικών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν την τάση ανησυχητική, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη της νόσου στους νέους και ενίσχυση της πρόληψης.

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Ραγδαία αύξηση εμφάνισης επτά τύπων καρκίνου σε νεότερους ανθρώπους στην Αγγλία διαπιστώνει νέα έρευνα γεγονός που προκαλεί προειδοποιήσεις ότι οι επιλογές τρόπου ζωής κοστίζουν χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο.

Ο αριθμός των ατόμων κάτω των 50 ετών που διαγνώστηκαν με καρκίνο του προστάτη στην Αγγλία έχει τετραπλασιαστεί από το 2001, ενώ οι διαγνώσεις για καρκίνο του εντέρου, των νεφρών και της μήτρας σε νεαρή ηλικία υπερδιπλασιάστηκαν.

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Ανάλυση δεδομένων για τον καρκίνο από την Αγγλία, τις ΗΠΑ και την Ολλανδία, η οποία διενεργήθηκε από το World Cancer Research Fund, εντόπισε «σημαντικές αυξήσεις» σε περιστατικά καρκίνου σε νεαρή ηλικία για επτά τύπους καρκίνου στην Αγγλία, πέντε τύπους στις ΗΠΑ και τέσσερις στην Ολλανδία.

Αν και τα περιστατικά καρκίνου αυξάνονται παγκοσμίως σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ο ρυθμός αύξησης των περιπτώσεων που εμφανίζονται σε νεαρή ηλικία είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες.

Οι ειδικοί επισήμαναν ότι τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη παγκόσμια επιδημία παχυσαρκίας, την κακή διατροφή και την έλλειψη σωματικής άσκησης, καθώς και τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο και την έγκαιρη διάγνωση.

Ο καρκίνος σε άτομα κάτω των 50 ετών παραμένει σπάνιος –με τη διάμεση ηλικία διάγνωσης να υπερβαίνει τα 60 έτη– ωστόσο η τάση είναι ανησυχητική, σημείωσαν οι συντάκτες της μελέτης.

Ο Mark Lawler, καθηγητής Ψηφιακής Υγείας και κάτοχος της έδρας Μεταφραστικής Γονιδιωματικής του Καρκίνου στο Πανεπιστήμιο Queen’s του Μπέλφαστ, χαρακτήρισε το πρόβλημα «ωρολογιακή βόμβα που πρέπει να εξουδετερώσουμε το συντομότερο δυνατό, καθώς διαφορετικά οι αριθμοί αναμφίβολα θα συνεχίσουν να αυξάνονται».

Πρόσθεσε δε: «Η γενικότερη τάση είναι επίσης ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς συνδέεται με παράγοντες του τρόπου ζωής που συμβάλλουν σε χιλιάδες θανάτους».

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Στην Αγγλία,όπως αναφέρει ο Guadrian, από τους 12 τύπους όγκων που εξετάστηκαν, τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του προστάτη σε άνδρες κάτω των 50 ετών αυξήθηκαν κατακόρυφα: από 1 ανά 100.000 άτομα το 2001 σε 3,6 ανά 100.000 το 2023. Την ίδια περίοδο, τα ποσοστά καρκίνου του εντέρου σε άτομα κάτω των 50 ετών υπερδιπλασιάστηκαν, ανεβαίνοντας από 3,9 ανά 100.000 άτομα το 2001 σε 8,4 ανά 100.000 το 2023, ενώ διπλασιάστηκαν επίσης τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου της μήτρας και του νεφρού σε νεαρή ηλικία, φτάνοντας τα 3,9 και 3 ανά 100.000 άτομα αντίστοιχα.

Το ποσοστό εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών αυξήθηκε —αν και με λιγότερο έντονο ρυθμό— από 42 σε 47,5 ανά 100.000 άτομα το 2023, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν αυξήσεις στη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος και του ήπατος σε νεότερες ηλικίες.

Στις ΗΠΑ, ανάλυση επίσημων δεδομένων από το 2000 και μετά έδειξε ότι, μεταξύ των ασθενών ηλικίας κάτω των 50 ετών, τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του νεφρού υπερδιπλασιάστηκαν (από 2,5 ανά 100.000 άτομα το 2000 σε 5,3 το 2023), ενώ τα ποσοστά καρκίνου του εντέρου, της μήτρας και του παγκρέατος αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50% και του καρκίνου του μαστού κατά περίπου 20%.

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Για τις Κάτω Χώρες, οι ερευνητές διαπίστωσαν σημαντική αύξηση των περιπτώσεων καρκίνου του εντέρου, των νεφρών, του ήπατος και του τραχήλου της μήτρας που εμφανίζονται σε νεαρή ηλικία. Αντιθέτως, τα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα μεταξύ των ατόμων κάτω των 50 ετών μειώθηκαν και στις τρεις χώρες, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη μείωση του καπνίσματος σε αυτές.

Η Δρ. Giota Mitrou, εκτελεστική διευθύντρια έρευνας και πολιτικής στο Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας για τον Καρκίνο (WCRF), χαρακτήρισε αυτή την τάση «ανησυχητική» και πρόσθεσε: «Πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένας άνθρωπος που έρχεται αντιμέτωπος με τον καρκίνο νωρίτερα απ’ ό,τι θα περίμεναν ο ίδιος, η οικογένειά του και συχνά ο γιατρός του. Παρόλο που ο καρκίνος εξακολουθεί να είναι πολύ πιο συχνός στους ηλικιωμένους, αυτές οι μεταβαλλόμενες τάσεις στις νεότερες γενιές πρέπει να αντιμετωπιστούν ως σοβαρή προτεραιότητα για την έρευνα και την πρόληψη του καρκίνου».

Το WCRF ανέφερε ότι παράγοντες κινδύνου, όπως τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας, η κακή διατροφή, η έλλειψη σωματικής άσκησης, η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα και η έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (όπως ρύποι, χημικές ουσίες, πλαστικά, καθώς και η ρύπανση του νερού και του αέρα), ενδέχεται να συμβάλλουν σε αυτή την τάση.

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Περίπου το 40% των περιπτώσεων καρκίνου συνδέεται με αυτούς τους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. Ωστόσο, η αυξημένη ενημέρωση σχετικά με τα συμπτώματα του καρκίνου σημαίνει επίσης ότι είναι πιο πιθανό να διαγνωστεί η νόσος σε πρώιμο στάδιο.

«Αν και δεν κατανοούμε πλήρως γιατί εμφανίζονται περισσότερα περιστατικά καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών, είναι πιθανό να διαδραματίζουν ρόλο παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη νόσο – όπως, για παράδειγμα, το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία, η διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα», δήλωσε η Δρ Vanessa Gordon-Dseagu, υπεύθυνη μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στην οργάνωση WCRF.

«Παράλληλα, το κοινό είναι πλέον πιο ενημερωμένο σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο καθώς και για τα σημάδια και τα συμπτώματα της νόσου που πρέπει να προσέχει, με αποτέλεσμα να είναι πιο πιθανό να αναζητήσει ιατρική βοήθεια όταν τα εμφανίσει».

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Αν και διαγιγνώσκονται περισσότερα περιστατικά καρκίνου σε πρώιμο στάδιο, «η αύξηση των διαγνώσεων δεν εξηγεί όλη την εικόνα και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση των καρκίνων που εκδηλώνονται σε νεαρή ηλικία», πρόσθεσε η ίδια.

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