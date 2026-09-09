Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης συνδέει την κατανάλωση ροφημάτων σε θερμοκρασία 65 βαθμών Κελσίου και άνω με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του οισοφάγου.

Η μελέτη σε δείγμα σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων διαπίστωσε ότι τα πολύ καυτά ροφήματα προκαλούν βλάβες στο εσωτερικό τοίχωμα του οισοφάγου κατά την κατάποση.

Οι ερευνητές επισημαίνουν πως η κατανάλωση έξι ή περισσότερων καυτών ροφημάτων ημερησίως ενισχύει περαιτέρω τις πιθανότητες εμφάνισης της νόσου σε σύγκριση με τα χλιαρά ροφήματα.

Οι ειδικοί συστήνουν στους καταναλωτές να περιμένουν μερικά λεπτά ώστε τα ροφήματα να αποκτήσουν μια ασφαλέστερη θερμοκρασία πριν από την κατανάλωσή τους.

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Η τακτική κατανάλωση ροφημάτων, όπως το τσάι και ο καφές, σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του οισοφάγου, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα αυτά –τα οποία προέρχονται από μελέτη σε δείγμα σχεδόν 1 εκατομμυρίου ανθρώπων– καθιστούν τη συγκεκριμένη έρευνα τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την τεκμηρίωση αυτής της συσχέτισης.

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Στο πλαίσιο της μελέτης, όπως αναφέρει το BBC, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα που κατανάλωναν τα ροφήματά τους «πολύ καυτά» διέτρεχαν περίπου τριπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης του εν λόγω καρκίνου σε σύγκριση με όσους έπιναν τσάι ή καφέ σε «χλιαρή» θερμοκρασία – αν και οι ειδικοί τονίζουν ότι οι συνολικές πιθανότητες εμφάνισης της νόσου παραμένουν χαμηλές.

Τα υγρά που είναι υπερβολικά καυτά (και αχνίζουν) μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο επιθήλιο (το εσωτερικό τοίχωμα) του οισοφάγου κατά τη διαδρομή τους προς το στομάχι.

Ροφήματα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες

Η έρευνα, η οποία εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Cancer, ορίζει ως «πολύ καυτό» –και δυνητικά επικίνδυνο– οποιοδήποτε ρόφημα σερβίρεται σε θερμοκρασία 65 βαθμών Κελσίου ή υψηλότερη.

Η κατανάλωση έξι ή περισσότερων καυτών ροφημάτων ημερησίως αυξάνει επίσης τον κίνδυνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 977.282 άνδρες και γυναίκες μέσης ηλικίας.

Αν και η προσθήκη γάλακτος μπορεί να μειώσει ελαφρώς τη θερμοκρασία των ροφημάτων, το τσάι ή ο καφές με γάλα ενδέχεται να παραμένουν υπερβολικά καυτά, επισημαίνουν οι ερευνητές.

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Το τσάι που ετοιμάζεται αμέσως μόλις βράσει το νερό στον βραστήρα πλησιάζει το σημείο βρασμού, δηλαδή τους 100 βαθμούς Κελσίου. Μόλις σερβιριστεί στο φλιτζάνι, η θερμοκρασία του πέφτει στους 90 με 95 βαθμούς Κελσίου περίπου.

Η σύσταση είναι να περιμένετε μερικά λεπτά πριν το καταναλώσετε, ώστε το ρόφημα να φτάσει σε μια ασφαλέστερη θερμοκρασία.

Η οργάνωση Cancer Research UK αναφέρει ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος που πρέπει να αφήνεται ένα καυτό ρόφημα για να κρυώσει. «Ωστόσο, αν ανησυχείτε, προτείνουμε απλώς να περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να είναι κατάλληλη για κατανάλωση, αντί να το πίνετε όσο είναι ακόμη πολύ καυτό», δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

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Η επικεφαλής ερευνήτρια, Δρ Κέρεν Παπιέρ, δήλωσε ότι έρευνες στη Νότια Αμερική -όπου πολλοί άνθρωποι καταναλώνουν ένα πολύ καυτό ρόφημα από βότανα, το mate- είχαν ήδη καταδείξει μια παρόμοια συσχέτιση μεταξύ των καυτών ροφημάτων και του καρκίνου του οισοφάγου.

Πρόσθεσε ωστόσο: «Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να προσδιοριστούν οι ακριβείς θερμοκρασίες ροφημάτων που συνδέονται με αυτόν τον αυξημένο κίνδυνο».

Μια ξεχωριστή μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 118 νεαροί ενήλικες που δοκίμασαν διάφορα είδη μαύρου καφέ, έδειξε ότι οι περισσότεροι θεωρούσαν τα ροφήματα υπερβολικά καυτά μόνο όταν η θερμοκρασία τους ήταν 70 βαθμοί Κελσίου ή υψηλότερη.

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