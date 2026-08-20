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Ο συνδυασμός του εμβολίου mRNA με την ανοσοθεραπεία Keytruda πέτυχε τη σημαντική παράταση του χρόνου ζωής των ασθενών χωρίς υποτροπή.

Η συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να εξοντώνει τις μοναδικές μεταλλάξεις κάθε όγκου ξεχωριστά.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες σχεδιάζουν να παρουσιάσουν τα δεδομένα σε ιατρικό συνέδριο και να υποβάλουν αίτηση για έγκριση στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, διεξάγονται έρευνες για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και σε άλλους τύπους καρκίνου, όπως του πνεύμονα και της ουροδόχου κύστης.

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Ελπιδοφόρα είναι τα αποτελέσματα της έρευνας για τη δημιουργία εμβολίου κατά του καρκίνου του μελανώματος από τις εταιρείες Merck και Moderna με τα αποτελέσματα στην πρώτη του δοκιμή σε προχωρημένο στάδιο να είναι ιδιίατερα θετικά.

Το εμβόλιο τύπου mRNA σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία Keytruda της Merck πέτυχε τους βασικούς στόχους στη δοκιμή φάσης τρία σε περισσότερους από 1.100 ασθενείς με μελάνωμα υψηλού κινδύνου ή προχωρημένου σταδίου, μετά από χειρουσργική επέμβαση αφαίρεσης του όγκου.

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Οι μετοχές της Merck σημείωσαν άνοδο άνω του 8% ενώ η μετοχή της Moderna εκτοξεύτηκε περίπου 100% με την κεφαλαιοποίηση της Merck να φτάνει τα 333 δισεκατομμύρια δολάρια και της Moderna στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το συνδυαστικό σχήμα πέτυχε τον κύριο στόχο της μελέτης, δηλαδή σημαντική παράταση του χρόνου ζωής των ασθενών χωρίς να επιστρέψει το μελάνωμα, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που δίνει από μόνη της η θεραπεία με Keytruda. Η συνδιαστική θεραπεία με το εμβόλιο μείωσε επίσης τον κίνδυνο μετάστασης.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες σχεδιάζουν να παρουσιάσουν τα δεδομένα σε ένα διεθνές ιατρικό συνέδριο ενώ θα υποβάλλουν αίτηση για έγκριση στις ΗΠΑ.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο συνδυασμός θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μια νέα θεραπευτική επιλογή για το μελάνωμα, το οποίο αντιπροσωπεύει το 1% των καρκίνων του δέρματος, αλλά ευθύνεται για τους περισσότερους θανάτους. Οι περισσότερες υποτροπές του μελανώματος αναπτύσσονται στα πρώτα δύο έως τρία χρόνια μετά την αρχική θεραπεία και την αφαίρεση.

Κάθε όγκος έχει ένα μοναδικό σύνολο μεταλλάξεων, ακόμη και μεταξύ ασθενών με τον ίδιο τύπο καρκίνου, δήλωσε η Healy. Το εξατομικευμένο εμβόλιο της Merck και της Moderna έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις στον όγκο κάθε ασθενούς αντί να χρησιμοποιεί μια προσέγγιση «ένα μέγεθος για όλους». Η ιδέα είναι να εκπαιδεύσει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να εξοντώνει αυτούς τους μοναδικούς καρκινικούς δείκτες και στη συνέχεια να συνδυάσει αυτή την απόκριση με το Keytruda, το οποίο βοηθά το σώμα να επιτεθεί στον καρκίνο πιο αποτελεσματικά.

«Πιστεύουμε ότι [τα αποτελέσματα είναι] πολύ σημαντικά για τους ασθενείς με αυτήν την ασθένεια και πραγματικά τις δυνατότητες που μπορεί να σημαίνει για άλλους ασθενείς με καρκίνο σε μελλοντικές δοκιμές με αυτή τη συγκεκριμένη νέα κατηγορία θεραπείας», είπε.

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Σε σημείωμα του Ιουνίου πριν από τα αποτελέσματα, η αναλύτρια της Leerink Partners, Mani Foroohar, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της τρίτης φάσης είναι ένα γεγονός καθοριστικό για τη μετοχή της Moderna.

Οι αναλυτές λένε ότι η αποτίμηση της εταιρείας αντικατοπτρίζει ήδη τις προσδοκίες ότι το εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου θα μπορούσε τελικά να λειτουργήσει σε πολλαπλούς τύπους καρκίνων – όχι μόνο στο μελάνωμα.

Η Merck και η Moderna μελετούν το εμβόλιο και σε άλλους όγκους, όπως ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης και το νεφρικό κυτταρικό καρκίνωμα.

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