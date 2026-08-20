Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα τετράχρονο ανεμβολίαστο κορίτσι έχασε τη ζωή του στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Παλέρμο, όπου μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος να προκλήθηκε από διφθερίτιδα, ωστόσο αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση από το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας.

Η Εισαγγελία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και οι συνθήκες του περιστατικού.

Οι γονείς του παιδιού δήλωσαν στους γιατρούς ότι δεν προχώρησαν στον εμβολιασμό του λόγω φόβων για πιθανή σύνδεση με τον αυτισμό.

Οι αρχές ερευνούν παράλληλα τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το νοσοκομείο κατά τη νοσηλεία του ανήλικου παιδιού.

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Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιταλία, καθώς ένα τετράχρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του τη νύχτα στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Παλέρμο.

Το κοριτσάκι δεν ήταν εμβολιασμένο

Η βασική υπόθεση που εξετάζεται είναι ότι ο θάνατος προκλήθηκε από τη διφθερίτιδα, μια λοιμώδη νόσο που σήμερα είναι σπάνια στην Ιταλία αλλά μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. Το ανησυχητικό είναι ότι οι γονείς είπαν στους γιατρούς ότι η κόρη τους δεν είχε εμβολιαστεί.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση συνδεόταν με φόβους για πιθανή σχέση των εμβολίων με τον αυτισμό, μετά από περιστατικό αυτισμού που είχε καταγραφεί στην οικογένεια.



Η αιτία θανάτου, ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Η Εισαγγελία του Παλέρμο έχει διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να εξεταστούν παράλληλα οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από το νοσοκομείο.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο νοσοκομείο Cervello του Παλέρμο, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωσή του, όμως η σοβαρότητα της κλινικής εικόνας οδήγησε στη μεταφορά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παιδιατρικού Νοσοκομείου.

🔴 È morta all’ospedale Civico di Palermo una bambina di 4 anni colpita da difterite. Ricoverata in condizioni gravi, era stata intubata e trasferita in terapia intensiva. La piccola non era vaccinata. È il primo decesso per difterite registrato in Italia negli ultimi dieci anni. pic.twitter.com/YGaoYnfcOr — La Sicilia (@lasicilia) August 20, 2026

Παρά όμως τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί κατέληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τους υγειονομικούς, οι μέχρι τώρα εξετάσεις παραπέμπουν σε διφθερίτιδα αλλά η τελική επιβεβαίωση, ωστόσο, αναμένεται από τους ελέγχους που θα πραγματοποιήσει το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας της Ιταλίας.

Η Εισαγγελία καλείται πλέον να εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί παρέμεινε ανεμβολίαστο και εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, η νεκροψία-νεκροτομή και οι μικροβιολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για την ακριβή αιτία θανάτου.

Τι είναι η διφθερίτιδα

Η διφθερίτιδα είναι οξεία λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο Corynebacterium diphtheriae. Ορισμένα στελέχη παράγουν μια ισχυρή τοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στους ιστούς και μέσω του αίματος να προσβάλει ζωτικά όργανα.

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Η αναπνευστική μορφή μπορεί να προσβάλει τον λαιμό, τη μύτη και τις αμυγδαλές και να προκαλέσει πυρετό, πονόλαιμο, δυσκολία στην αναπνοή και σχηματισμό χαρακτηριστικής γκριζωπής μεμβράνης. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις η λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη των αεραγωγών και καρδιακές επιπλοκές, μεταξύ των οποίων μυοκαρδίτιδα, αρρυθμίες και καρδιακή ανεπάρκεια.

Το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας επισημαίνει ότι, στις χώρες με εύκρατο κλίμα, η διφθερίτιδα αφορά κυρίως άτομα που δεν είναι εμβολιασμένα. Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένο άτομο ή, πιο σπάνια, μέσω αντικειμένων που έχουν επιμολυνθεί από εκκρίσεις.

Στην Ιταλία η ασθένεια είναι σήμερα εξαιρετικά σπάνια. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που επικαλείται το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας δείχνουν ότι το 2022 καταγράφηκαν τρία περιστατικά τοξιγονικού C. diphtheriae, όλα εισαγόμενα: δύο με δερματική διφθερίτιδα και ένα με αναπνευστικές και δερματικές εκδηλώσεις.

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Ο εμβολιασμός κατά της διφθερίτιδας περιλαμβάνεται στις δέκα υποχρεωτικές ανοσοποιήσεις που προβλέπονται στην Ιταλία για ανηλίκους από μηδέν έως 16 ετών. Η νομοθεσία που εισήχθη το 2017 περιλαμβάνει, εκτός από τη διφθερίτιδα, και την πολιομυελίτιδα, τον τέτανο, την ηπατίτιδα Β, τον κοκίτη, το Haemophilus influenzae τύπου Β, την ιλαρά, την ερυθρά, την παρωτίτιδα και την ανεμοβλογιά.