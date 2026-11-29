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Η υποψήφια προτείνει ένα πρόγραμμα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των υποδομών και την αύξηση της αστυνόμευσης στην πόλη.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην ανάγκη προστασίας των ζώων, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη θανάτωση των αγριογούρουνων που κυκλοφορούν στο αστικό περιβάλλον.

Η πρώην βουλευτής επιδιώκει να συνδυάσει την εκκεντρική της δημόσια εικόνα με λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της ιταλικής πρωτεύουσας.

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Η 75χρονη πρώην πρωταγωνίστρια αισθησιακών ταινιών επιστρέφει στην πολιτική σκηνή της Ιταλίας, διεκδικώντας τη δημαρχία της πρωτεύουσας με ένα ασυνήθιστο πρόγραμμα που περιλαμβάνει περισσότερο πράσινο, ασφάλεια, καλύτερους δρόμους και προστασία των ζώων.

Η Τσιτσιολίνα, κατά κόσμον Ιλόνα Στάλερ, ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στην πολιτική ζωή της Ιταλίας, αυτή τη φορά με στόχο να αναλάβει τη διοίκηση της Ρώμης. Σε ηλικία 75 ετών, η γυναίκα που έγινε διεθνώς γνωστή μέσα από τη βιομηχανία των αισθησιακών ταινιών και στη συνέχεια πέρασε το κατώφλι του ιταλικού Κοινοβουλίου, θέλει να διεκδικήσει τον δημαρχιακό θώκο της Αιώνιας Πόλης.

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Το προεκλογικό της σύνθημα είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς της: υπόσχεται να κάνει τη Ρώμη «μια πιο σέξι πόλη», επιδιώκοντας να συνδυάσει την εκκεντρική δημόσια εικόνα της με ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η υποψηφιότητά της αναμένεται να συζητηθεί ενόψει των δημοτικών εκλογών που προγραμματίζονται για την άνοιξη, ενώ η ίδια έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζει τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματός της.

Οι υποσχέσεις για περισσότερο πράσινο και καλύτερες υποδομές

Ανάμεσα στα ζητήματα που θέλει να θέσει στο επίκεντρο βρίσκεται η προστασία του αστικού περιβάλλοντος. Η Τσιτσιολίνα έχει ασκήσει κριτική στον σημερινό δήμαρχο της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, για την κοπή δέντρων, υποστηρίζοντας ότι η πόλη χρειάζεται περισσότερους χώρους πρασίνου και μεγαλύτερη φροντίδα για το φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των δρόμων και των υποδομών. Ειδικότερα, αναφέρεται στην περιοχή Ιζόλα Φαρνέζε, στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας, όπου κατοικεί, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν προβλήματα που παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει, η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου δημιουργεί κινδύνους για τους οδηγούς, ενώ οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το καλοκαίρι είχαν σοβαρές συνέπειες για τα ζώα της περιοχής.

Wikimedia Commons

Η ιδιαίτερη υπόσχεση για τα αγριογούρουνα της Ρώμης

Μία από τις πιο ασυνήθιστες θέσεις της προεκλογικής της ατζέντας αφορά τα αγριογούρουνα που κυκλοφορούν σε διάφορες περιοχές της Ρώμης, προκαλώντας συχνά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Η Τσιτσιολίνα τάσσεται κατά της θανάτωσής τους και ζητά να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση του ζητήματος, με σεβασμό στην άγρια ζωή.

Μάλιστα, περιέγραψε ένα περιστατικό που, όπως είπε, είδε πρόσφατα στη λεωφόρο Βία Κάσια: μια μητέρα αγριογούρουνο μαζί με τα έξι μικρά της διέσχιζε τον δρόμο, με αποτέλεσμα να σταματήσει η κυκλοφορία. Η ίδια υποστηρίζει ότι αντί να θανατώνονται τα ζώα, θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις που θα επιτρέπουν την προστασία τους και την αρμονική συνύπαρξή τους με τους κατοίκους.

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Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνεται, επίσης, η ενίσχυση της αστυνόμευσης και η αύξηση της παρουσίας αστυνομικών στους δρόμους. Η ίδια επικαλείται μάλιστα προσωπικές εμπειρίες κλοπών, καθώς έχει αναφέρει ότι της έκλεψαν μια βαλίτσα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης, ενώ σε άλλη περίπτωση έπεσε θύμα κλοπής της τσάντας της από το αυτοκίνητό της.

Από τη βιομηχανία του θεάματος στο ιταλικό Κοινοβούλιο

Η Ιλόνα Στάλερ γεννήθηκε στην Ουγγαρία το 1951 και έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Τσιτσιολίνα». Αρχικά εργάστηκε ως μοντέλο, ενώ στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Ιταλία, όπου απέκτησε μεγάλη δημοσιότητα μέσα από τις εμφανίσεις της στην τηλεόραση και τη συμμετοχή της σε αισθησιακές ταινίες.

Η δημόσια εικόνα της χαρακτηριζόταν πάντα από προκλητικές εμφανίσεις και δηλώσεις, με την ίδια να καταφέρνει να μετατρέψει την αναγνωρισιμότητά της σε πολιτικό κεφάλαιο.

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Το 1987 εξελέγη βουλευτής με το Ιταλικό Ριζοσπαστικό Κόμμα, εκπροσωπώντας την περιφέρεια του Λάτσιο, και παρέμεινε στο Κοινοβούλιο έως το 1992. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής της θητείας, υποστήριξε μεταξύ άλλων πρωτοβουλίες που αφορούσαν τη σεξουαλική ελευθερία και τα δικαιώματα, ενώ ξεχώρισε για τις αντισυμβατικές προτάσεις της.

Στο παρελθόν είχε προκαλέσει διεθνή συζήτηση και με τις δηλώσεις της για τον Σαντάμ Χουσεΐν και τον Οσάμα μπιν Λάντεν, στους οποίους είχε προτείνει να προσφέρει σεξουαλικές υπηρεσίες με αντάλλαγμα την ειρήνη και τον τερματισμό της βίας.

Η προσωπική της ζωή βρέθηκε επίσης πολλές φορές στα πρωτοσέλιδα. Το 1991 παντρεύτηκε τον Αμερικανό καλλιτέχνη Τζεφ Κουνς, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο. Ο γάμος τους έληξε το 1994, ενώ ακολούθησε μια μακρά δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού τους.

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Σήμερα, αρκετές δεκαετίες μετά την πρώτη της είσοδο στην πολιτική, η Τσιτσιολίνα επιχειρεί να επανέλθει στο προσκήνιο με έναν διαφορετικό στόχο. Το αν η υπόσχεσή της για μια «πιο σέξι» Ρώμη θα καταφέρει να κερδίσει τους ψηφοφόρους μένει να φανεί στην κάλπη

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