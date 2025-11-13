Μέχρι τα 37 του χρόνια, ο Τζακ Νίκολσον ζούσε χωρίς να γνωρίζει τη συγκλονιστική αλήθεια για την καταγωγή του. Η June, η γυναίκα που ο διάσημος ηθοποιός πίστευε ότι ήταν αδελφή του, αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν η βιολογική του μητέρα.

Η αποκάλυψη ήρθε το 1974, λίγο πριν από την πρεμιέρα της ταινίας του «Chinatown», όταν ένας δημοσιογράφος του περιοδικού TIME τον πλησίασε με μια απίστευτη πληροφορία. Ο ρεπόρτερ του αποκάλυψε πως είχε μιλήσει με έναν άνδρα ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήταν ο πατέρας του Τζακ Νίκολσον, την ίδια στιγμή που ο ηθοποιός πίστευε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει.

Αρχικά, ο Νίκολσον αντιμετώπισε την ιστορία με δυσπιστία, όμως η αμφιβολία τον οδήγησε να κάνει τη δική του έρευνα. Στην διάρκεια αυτής, ανακάλυψε πως η Ethel May, η γυναίκα που θεωρούσε μητέρα του, ήταν στην πραγματικότητα η γιαγιά του, η οποία βέβαια είχε ήδη φύγει από τη ζωή. Η June, την οποία πίστευε για αδελφή του, ήταν η αληθινή του μητέρα, που επίσης είχε πεθάνει χρόνια νωρίτερα. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε τελικά μέσα από τις μαρτυρίες μιας θείας του και ενός ακόμη συγγενικού προσώπου.

«Έπαθα σοκ. Δεν περίμενα ποτέ να ακούσω κάτι τέτοιο… Η αδελφή της June, δηλαδή της μητέρας μου, ήταν εκείνη που αποκάλυψε την αλήθεια», δήλωσε ο Νίκολσον σε συνέντευξή του το 1997.

Όταν έμεινε έγκυος η June ήταν πολύ νέα, ανύπαντρη και δεν γνώριζε την ταυτότητα του πατέρα του παιδιού της. Παράλληλα, ονειρευόταν να κάνει καριέρα ηθοποιού στο Χόλιγουντ και δεν ήθελε να εγκαταλείψει τα σχέδιά της. Ανήμπορη να μεγαλώσει το παιδί και χωρίς να θελήσει να προχωρήσει σε έκτρωση, συμφώνησε με τους γονείς της να το αναλάβουν εκείνοι, παρουσιάζοντάς το ως δικό τους. Έτσι, η ίδια εμφανιζόταν δημόσια ως μία από τις «αδελφές» του Τζακ, ώστε η εγκυμοσύνη της να παραμείνει μυστική.

Όταν ο μικρός Τζακ Νίκολσον γεννήθηκε, η Ethel May τον παρουσίασε ως δικό της παιδί, με σκοπό να τον προστατεύσει από την κοινωνική προκατάληψη της εποχής.

A young Jack Nicholson, 1960s pic.twitter.com/bpgaFy4Wq8

«Ήταν ένα δραματικό γεγονός, σίγουρα, αλλά δεν με τραυμάτισε. Δεν με στιγμάτισε. Μετά από τόσα χρόνια έμαθα ποια ήταν η πραγματική μου μητέρα και το έχω αποδεχτεί. Πολλά πράγματα από την παιδική μου ηλικία έγιναν ξαφνικά πιο ξεκάθαρα. Αν μη τι άλλο, νιώθω ευγνωμοσύνη», είχε δηλώσει ο ηθοποιός.

Η June πέθανε από καρκίνο το 1963, όταν ο Τζακ Νίκολσον ήταν μόλις 26 ετών, χωρίς ποτέ να του έχει αποκαλύψει η ίδια την αλήθεια.

Με πληροφορίες από Lad Bible

