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Παρά τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή του, οι υπεύθυνοι της παραγωγής αποφάσισαν να επανεξετάσουν το καστ λόγω των σοβαρών ισχυρισμών.

Διάφορες γυναίκες κατήγγειλαν τον ηθοποιό για ανάρμοστη συμπεριφορά όταν ήταν ανήλικες, γεγονός που αναδείχθηκε πρόσφατα και μέσω ντοκιμαντέρ του BBC.

Ο 54χρονος ηθοποιός αρνείται κατηγορηματικά όλες τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες ως ψευδείς, ενώ η παραγωγή δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον αντικαταστάτη του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζάρετ Λέτο έχασε έναν σημαντικό κινηματογραφικό ρόλο, καθώς συνεχίζουν να κυκλοφορούν μαζικά νέες κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 54χρονος σταρ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να συμμετάσχει στο πολιτικό θρίλερ «Assassination», αλλά τα σχέδια αυτα ματαιώθηκαν.

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Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές του κλάδου, ο Λέτο συζητούσε το έργο εδώ και μήνες και θεωρείτο ότι ήταν πολύ κοντά στο να ενταχθεί στο καστ.

Οι αναφορές, ωστόσο, αναφέρουν ότι η απόφαση άλλαξε αφού περισσότερες γυναίκες προέβησαν σε καταγγελίες εναντίον του.

Jared Leto lost major movie role amid sexual misconduct allegations https://t.co/1PMRfXcMQc pic.twitter.com/1mOUczc96Z — New York Post (@nypost) August 4, 2026

Πηγές ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι υπεύθυνοι της ταινίας γνώριζαν ήδη για παλαιότερες καταγγελίες, αλλά οι νέες κατηγορίες τους οδήγησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, να επανεξετάσουν το καστ.

Μία από τις γυναίκες, η Άλι Τελίζ, ισχυρίστηκε ότι ήταν 17 ετών όταν ο Λέτο την κακοποίησε και της προκάλεσε ψυχικό τραύμα.

Είπε επίσης ότι του είχε αποκαλύψει ότι ήταν ανήλικη, καθώς μια παλιά ανάρτηση στο Facebook που την αφορούσε έλαβε και πάλι την προσοχή του κοινού.

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Μια άλλη γυναίκα, η οποία αντιμετώπισε επίσης κάτι παρόμοιο, αποκάλυψε ότι ήταν μόλις 16 ετών όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Λέτο, ισχυριζόμενη ότι αργότερα της έθεσε ορισμένες ερωτήσεις σεξουαλικού περιεχομένου.

Το ντοκιμαντέρ του BBC «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret» περιελάμβανε επίσης ισχυρισμούς από μια άλλη γυναίκα, η οποία ανέφερε ότι ήταν 17 ετών κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής σχέσης με τον ηθοποιό.

Ο Λέτο, εξάλλου, έχει αρνηθεί όλες αυτές τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως και κατηγορηματικά ψευδείς».

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Criminal sexual misconduct allegations on Oscar winning actor Jared Leto in new BBC doc “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret.”



Claims include:

• Sexual assault in motel bathroom (age 17)

• Threatened assault in hotel (age 19)

• Sex in CA when she was 17 (he was 34)

•… pic.twitter.com/9TkxuNXf3W — Big Breaking ⚡ (@bigbreakingit) July 29, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ποιος θα αντικαταστήσει τον 54χρονο Λέτο στο «Assassination», ενώ η ταινία δεν διαθέτει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Μπράιαν Κράνστον και ο Μπρένταν Φρέιζερ. Το πολιτικό θρίλερ βασίζεται στην αληθινή ιστορία της δημοσιογράφου Ντόροθι Κίλγκαλεν, η οποία βρέθηκε νεκρή το 1965 ενώ ερευνούσε ανεξάρτητα τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι. Οι αδιευκρίνιστες συνθήκες του θανάτου της έχουν αποτελέσει αντικείμενο θεωριών και συζητήσεων για δεκαετίες.

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