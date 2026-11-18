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Ο ιατροδικαστής Μάικλ Φρίμαν υποστήριξε ότι τα τραύματα στον λαιμό δεν παραπέμπουν σε τυπικό απαγχονισμό, αμφισβητώντας το επίσημο πόρισμα περί αυτοκτονίας.

Ο Φρίμαν επισήμανε σημάδια που ενδέχεται να υποδηλώνουν σωματική πάλη, ενώ η δημοσιοποίηση του υλικού αναζωπυρώνει τη δημόσια συζήτηση για τις συνθήκες θανάτου του Επστάιν.

Παρά την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο λόγω των σοβαρών παραλείψεων που είχαν καταγραφεί στη φύλαξη του κρατουμένου.

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Επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Τζέφρι Επστάιν, η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και να προκαλεί ερωτήματα, με τον αδελφό του γνωστού χρηματιστή να φέρνει στην δημοσιότητα σοκαριστικές φωτογραφίες από τη νεκροψία.

Πιο συγκεκριμένα, το φωτογραφικό υλικό περιλαμβάνει εικόνες τόσο από τη σορό όσο και από το κελί όπου βρέθηκε νεκρός. Ο δρ Μάικλ Φρίμαν, ο οποίος μελέτησε τις εικόνες, υποστηρίζει ότι η μορφή και η θέση των τραυμάτων στον λαιμό δεν παραπέμπουν στον τρόπο με τον οποίο προκαλείται ένας συνηθισμένος απαγχονισμός. Οι παρατηρήσεις του αναζωπυρώνουν τη συζήτηση για τις συνθήκες θανάτου του Επστάιν, παρότι οι επίσημες αρχές έχουν αποφανθεί ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

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Οι φωτογραφίες προκαλούν ερωτήματα

Στο υλικό που δημοσιοποίησε ο Μαρκ Επστάιν περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από την εξέταση της σορού, καθώς και από το κελί στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο του Μανχάταν, όπου ο Τζέφρι Επστάιν εντοπίστηκε νεκρός τον Αύγουστο του 2019.

Ορισμένες φωτογραφίες είναι ιδιαίτερα σκληρές και δεν έχουν προβληθεί από τα μέσα ενημέρωσης εξαιτίας του γραφικού περιεχομένου τους. Σε άλλες φαίνονται τραύματα στον λαιμό, σκουρόχρωμα σημάδια στην πλάτη, αλλά και ιατρικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την προσπάθεια ανάνηψής του.

Ξεχωρίζουν οι εικόνες στις οποίες διακρίνεται μια έντονα κόκκινη περιοχή γύρω από τον λαιμό, καθώς και μια πιο σκούρα γραμμή που φτάνει έως την περιοχή του αυτιού. Ο Φρίμαν θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα σημάδια χρειάζονται προσεκτική εξέταση, καθώς, σύμφωνα με την εκτίμησή του, δεν έχουν την τυπική εικόνα τραυματισμού από απαγχονισμό.

#BREAKING | ⚠️ Disclaimer—images can be graphic ⚠️#JeffreyEpstein’s death may not have been suicide — a leading forensics expert just reviewed never-before-published autopsy photos and records and says the injuries don’t match a hanging. 👇



According to a new CBS News report,… pic.twitter.com/0YdFMfE81D — 𝕏 🕵🏻‍♀️🦋L̤̮E̤̮G̤̮🅰️C̤̮Y̤̮🦋🕵🏻‍♀️ 𝕏 (@iamlegacy23) November 16, 2026

Τι υποστηρίζει ο ιατροδικαστής

Αναλύοντας τις φωτογραφίες, ο ειδικός ανέφερε ότι το σχήμα και η θέση των κακώσεων στον λαιμό δύσκολα μπορούν να αποδοθούν σε αυτοχειριαστικό απαγχονισμό. Εστίασε, μεταξύ άλλων, σε ένα σχήμα Υ που διακρίνεται σε ορισμένα σημεία, αλλά και σε δύο ξεχωριστά σημάδια που έχουν διαφορετική φορά.

Όπως εξήγησε, σε περίπτωση απαγχονισμού με διπλό βρόχο, οι γραμμές θα έπρεπε να έχουν κατεύθυνση προς το σημείο από το οποίο ήταν δεμένος ο βρόχος. Κατά την άποψή του, όμως, η δεύτερη γραμμή που εμφανίζεται στις εικόνες δεν μπορεί να εξηγηθεί με τον ίδιο τρόπο.

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#BREAKING | ⚠️DISCLAIMER— Images can be graphic⚠️#JeffreyEpstein’s brother just released the autopsy photos the public was never supposed to see and is calling for an independent homicide investigation 👇 #MarkEpstein posted a set of graphic images after forensic expert Dr.… pic.twitter.com/lSxvlbdWgt — 𝕏 🕵🏻‍♀️🦋L̤̮E̤̮G̤̮🅰️C̤̮Y̤̮🦋🕵🏻‍♀️ 𝕏 (@iamlegacy23) November 18, 2026

Ο Φρίμαν αναφέρθηκε ακόμη σε σημάδια στο πρόσωπο και στον αριστερό ώμο, τα οποία ενδέχεται, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να συνδέονται με σωματική πάλη. Δεν απέκλεισε επίσης την ύπαρξη ευρημάτων που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν προσπάθεια αντίστασης.

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται είναι ένα κομμάτι σκισμένου πορτοκαλί υφάσματος, το οποίο φέρεται να βρέθηκε στο κελί, κοντά σε μια γωνία δίπλα στο γραφείο.

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Ο Φρίμαν περιγράφει το αντικείμενο ως μια στενή λωρίδα υφάσματος, με διπλό κόμπο και σχηματισμένο βρόχο. Στο πλαίσιο της θεωρίας που εξετάζει, εκτιμά ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε για την άσκηση πίεσης στον λαιμό, προκαλώντας τραύματα παρόμοια με εκείνα που φαίνονται στις φωτογραφίες.

Στο υπόλοιπο φωτογραφικό υλικό από το κελί διακρίνονται σκισμένα σεντόνια, διάφορα αντικείμενα πεταμένα στον χώρο, ένα πορτοκαλί παπούτσι της φυλακής, καθώς και η συσκευή CPAP που χρησιμοποιούσε ο Επστάιν όταν κοιμόταν.

JUST IN: Forensic scientist says Jeffrey Epstein’s autopsy photos show that he was killed, according to The New York Times.



Michael Freeman, who studies homicides, has been examining Epstein's autopsy report for an entire year.



He says Epstein's injuries are most consistent… pic.twitter.com/qcM3yJPPiu Advertisement November 16, 2026

Το επίσημο πόρισμα για τον θάνατο του Επστάιν

Ο Τζέφρι Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στις 10 Αυγούστου 2019, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή του για υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης κατέληξε επισήμως στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε αυτοκτονία.

Παρά την επίσημη απόφαση, οι συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνταν είχαν προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα, κυρίως σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την εποπτεία των κρατουμένων. Έκθεση του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, που δόθηκε στη δημοσιότητα το 2023, κατέγραψε σημαντικές παραλείψεις, αμέλεια και πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων από το προσωπικό των φυλακών. Όπως αναφερόταν στην έκθεση, οι συγκεκριμένες αστοχίες δημιούργησαν τις συνθήκες που επέτρεψαν στον Επστάιν να αυτοκτονήσει.

Την ίδια ώρα, η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων που συνδέονται με την υπόθεση, καθώς και βίντεο από το σωφρονιστικό κατάστημα, δεν έχει σταματήσει τις αμφισβητήσεις γύρω από τον θάνατό του.

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Οι επαφές του Επστάιν με ισχυρά πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής και της οικονομίας, ανάμεσά τους ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον και ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, εξακολουθούν να διατηρούν την υπόθεση στην επικαιρότητα.

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