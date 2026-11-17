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Βασισμένος σε ιατρικά αρχεία και φωτογραφίες, ο Φρίμαν εκτιμά ότι ο Έπσταϊν έπεσε θύμα δολοφονίας, αν και η έρευνά του δεν έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητους επιστήμονες.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης διατηρεί την αρχική της εκτίμηση περί αυτοκτονίας διά απαγχονισμού, παρά τις σοβαρές παραλείψεις στην επιτήρηση του κρατουμένου που είχαν καταγραφεί προηγουμένως.

Η επιστημονική αντιπαράθεση συνεχίζεται, καθώς διαφορετικοί ειδικοί ερμηνεύουν με αντικρουόμενο τρόπο τα ευρήματα που προέκυψαν από τη νεκροψία του χρηματιστή.

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Νέα διάσταση στο μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι Επστάιν δίνει η ανάλυση ενός ειδικού στην ιατροδικαστική, ο οποίος εκτιμά ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής δεν αυτοκτόνησε, αλλά πιθανότατα έπεσε θύμα δολοφονίας μέσα στο κελί του, σε ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης, τον Αύγουστο του 2019. Ο καθηγητής ιατροδικαστικής Μάικλ Φρίμαν (Michael Freeman), έπειτα από πολύμηνη εξέταση φωτογραφιών, ιατρικών αρχείων και στοιχείων της νεκροψίας, υποστηρίζει ότι τα τραύματα στο σώμα του Επστάιν δεν συνάδουν με τον επίσημο χαρακτηρισμό του θανάτου του ως αυτοκτονίας διά απαγχονισμού.

Η εκτίμησή του έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, η οποία εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ο Επστάιν έβαλε τέλος στη ζωή του. Η νέα ανάλυση παρουσιάστηκε στο Λονδίνο και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σουηδό ιατροδικαστή Άντερς Έρικσον (Anders Eriksson), καθηγητή Ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο της Ουμέο, και τον νευροεπιστήμονα Ιτιέλ Ντρορ (Itiel Dror), ερευνητή που ειδικεύεται στη μελέτη της μεροληψίας κατά την αξιολόγηση ιατροδικαστικών στοιχείων.

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Ο Φρίμαν υποστηρίζει ότι τα ευρήματα παραπέμπουν σε στραγγαλισμό με αυτοσχέδιο μέσο και ενδεχόμενη προηγούμενη σωματική πάλη. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν αποτελούν επίσημο πόρισμα των αμερικανικών αρχών, ενώ η έρευνά του δεν έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητους επιστήμονες μέσω της διαδικασίας δημοσίευσης με κριτές (peer review).

“So you are saying that Epstein was killed by another person?”



Michael Freeman, a prominent expert in forensic medicine, speaks to #Newsnight about his claims that Jeffrey Epstein’s death was a “result of a homicide”.



Warning: Distressing details of death and injury and… pic.twitter.com/7xqUFf8YRA November 16, 2026

“You are sounding, if I may, more like a conspiracy theorist than somebody trained in forensic pathology”



Michael Freeman, an expert in forensic medicine, is pressed by Victoria Derbyshire on his claims that Jeffrey Epstein’s death was a “result of a homicide”, not suicide.… pic.twitter.com/fxxXlYMyF7 — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) November 16, 2026

Τα ευρήματα που αμφισβητούν την εκδοχή της αυτοκτονίας

Ο Μάικλ Φρίμαν αναφέρει ότι η εξέταση των φωτογραφιών της νεκροψίας ανέδειξε τραύματα τα οποία, κατά την εκτίμησή του, δεν μπορούν να εξηγηθούν από έναν αυτοκτονικό απαγχονισμό. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στα σημάδια που εντοπίζονται στον λαιμό του Επστάιν , καθώς θεωρεί ότι η μορφολογία και η διάταξή τους δεν ταιριάζουν με τον μηχανισμό που περιγράφεται στο επίσημο πόρισμα.

«Όταν είδα αυτή τη φωτογραφία, η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι πρόκειται για έναν πολύ ασυνήθιστο τραυματισμό για απαγχονισμό στον λαιμό», ανέφερε ο Φρίμαν, περιγράφοντας την πρώτη εικόνα που εξέτασε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στα σημάδια από τον βρόχο διακρίνονται δύο διαφορετικές γραμμές, με τη μία να βρίσκεται χαμηλότερα και να έχει διαφορετική κατεύθυνση από την άλλη. Υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εικόνα δεν εξηγείται εύκολα από έναν βρόχο που χρησιμοποιήθηκε για απαγχονισμό, ακόμη και αν είχε δημιουργηθεί με δύο περιστροφές του υφάσματος.

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«Δεν υπάρχει μηχανισμός που να μπορεί να δημιουργήσει ένα δεύτερο σημάδι χαμηλότερα», υποστήριξε, εξηγώντας ότι, κατά την άποψή του, τα δύο σημάδια δεν ακολουθούν τη φορά που θα αναμενόταν από έναν βρόχο στερεωμένο σε σημείο ανάρτησης.

Ο ειδικός αμφισβητεί επίσης το ενδεχόμενο ο Επστάιν να επιχείρησε δύο φορές να αυτοκτονήσει, προκαλώντας αρχικά έναν τραυματισμό και συνεχίζοντας στη συνέχεια την προσπάθεια. Όπως υποστηρίζει, ένας τέτοιος μηχανισμός δεν συνάδει με όσα είναι γνωστά για τις σωματικές αντιδράσεις κατά τον απαγχονισμό.

«Αυτό δεν συμβαίνει στους αυτοκτονικούς απαγχονισμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η απώλεια συνείδησης και το βάρος του σώματος αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στη δημιουργία των συγκεκριμένων τραυματισμών.

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Η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο Τζέφρι Επστάιν/ U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Τα τραύματα στον ώμο και τα σημάδια πιθανής πάλης

Ένα ακόμη στοιχείο στο οποίο επικεντρώνεται η ανάλυση του Φρίμαν είναι οι κακώσεις που εντοπίστηκαν σε άλλα σημεία του σώματος και, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συνδέονται με την εκδοχή της αυτοκτονίας.

Ειδικότερα, κάνει λόγο για βαθιά αιμορραγία στους μυϊκούς ιστούς του αριστερού ώμου, τραυματισμό στην πλάτη και κακώσεις στο πρόσωπο, τις οποίες θεωρεί ενδείξεις αμβλέος τραυματισμού. Παράλληλα, επισημαίνει την ύπαρξη σημαδιών στον λαιμό που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε γρατζουνιές από νύχια.

«Έχουμε πάρα πολλούς άλλους τραυματισμούς που δεν εξηγούνται από οποιονδήποτε αυτοκτονικό απαγχονισμό», ανέφερε ο καθηγητής, θέτοντας το ερώτημα πώς προκλήθηκαν η εσωτερική αιμορραγία στον αριστερό ώμο και οι κακώσεις στην πλάτη.

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Ο Φρίμαν εκτιμά ότι το σύνολο των ευρημάτων είναι περισσότερο συμβατό με περιστατικό σωματικής επίθεσης και πάλης πριν από τον θάνατο. Στην ανάλυσή του αναφέρεται επίσης σε πιθανές αμυντικές κινήσεις του Επστάιν, ο οποίος, κατά την εκδοχή αυτή, ενδέχεται να προσπάθησε να απομακρύνει το ύφασμα που ασκούσε πίεση στον λαιμό του.

Πάντως, η ερμηνεία των τραυμάτων παραμένει αντικείμενο επιστημονικής διαφωνίας. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν αποτελεί απόλυτα ακριβή επιστήμη και διαφορετικοί ειδικοί μπορούν να καταλήξουν σε διαφορετικά συμπεράσματα εξετάζοντας τα ίδια ευρήματα. Ιδιαίτερα οι κακώσεις στον λαιμό μπορεί να εμφανίζουν ομοιότητες είτε πρόκειται για απαγχονισμό είτε για στραγγαλισμό.

Το σενάριο του στραγγαλισμού και το αυτοσχέδιο μέσο

Η βασική εναλλακτική εκδοχή που παρουσιάζει ο Φρίμαν είναι ότι ο Επστάιν στραγγαλίστηκε από πίσω με τη χρήση ενός στενού υφασμάτινου βρόχου, ο οποίος ενδέχεται στη συνέχεια να χρησιμοποιήθηκε για να αναρτηθεί το σώμα του στο κρεβάτι του κελιού.

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Ο καθηγητής υποστηρίζει ότι τα οριζόντια σημάδια στον λαιμό του χρηματιστή παραπέμπουν σε άσκηση πίεσης από πίσω, ενώ θεωρεί ότι η μορφή των τραυμάτων ταιριάζει με τη χρήση ενός δεμένου υφάσματος.

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Στην παρουσίασή του αναφέρθηκε και σε φωτογραφία από το κελί, στην οποία εμφανίζεται ένα κομμάτι πορτοκαλί υφάσματος με κόμπους. Πρόκειται για υλικό αντίστοιχο με εκείνο που χρησιμοποιούνταν ως κλινοσκεπάσματα στις φυλακές της Νέας Υόρκης.

«Πρόκειται για ένα στενό υφασμάτινο μέσο με διπλό κόμπο, το οποίο βρέθηκε πεταμένο σε μια γωνία κοντά στο γραφείο», ανέφερε ο Φρίμαν, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη κατασκευή θα μπορούσε να προκαλέσει τα ανομοιόμορφα σημάδια που εντόπισε στον λαιμό του Επστάιν.

Κατά την εκτίμησή του, εάν συνδυαστούν τα σημάδια στον λαιμό, οι κακώσεις στον ώμο και στο πρόσωπο, καθώς και τα υπόλοιπα ευρήματα, προκύπτει ένα σύνολο ενδείξεων που παραπέμπει σε στραγγαλισμό και όχι σε αυτοκτονία.

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«Είναι περισσότερο συμβατό με ανθρωποκτονία μέσω στραγγαλισμού από πίσω, με τη χρήση ενός στενού υφασμάτινου βρόχου με κόμπο», ήταν το συμπέρασμα που παρουσίασε.

Ο ίδιος διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν γνωρίζει ποιος θα μπορούσε να ευθύνεται για τον θάνατο του Επστάιν ούτε επιχειρεί να αποδώσει ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Όπως είπε στους New York Times, τον ενδιαφέρουν κυρίως τα κενά που εντοπίζει στην έρευνα και όχι η ταυτότητα ενός πιθανού δράστη.

Το σημείωμα που βρέθηκε στο κελί του Επστάιν μετά τον θάνατό του – Πηγή: Reuters/Wikimedia commons

Εικόνες από το εσωτερικό του κελιού του Τζέφρι Επστάιν από τα δημοσιοποιημένα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης – Πηγή: DOJ

Τα κενά στην έρευνα και η επιμονή των αμερικανικών αρχών στην αυτοκτονία

Η νέα ανάλυση επαναφέρει στο προσκήνιο τις σοβαρές παραλείψεις που είχαν καταγραφεί κατά τη διερεύνηση του θανάτου του Επστάιν. Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, υπήρξαν προβλήματα στην επιτήρηση του κρατουμένου, στην τήρηση των διαδικασιών της φυλακής και στη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων.

Ο φύλακας που εντόπισε τον Επστάιν, ο Μάικλ Τόμας, ανέφερε ότι τον βρήκε κρεμασμένο από ένα σημείο του κρεβατιού του. Ωστόσο, το σώμα μετακινήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, γεγονός που δεν επέτρεψε την πλήρη φωτογράφιση και καταγραφή της σκηνής πριν από την παρέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Επιπλέον, πολλές κάμερες ασφαλείας στην πτέρυγα όπου βρισκόταν το κελί του δεν λειτουργούσαν. Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι φύλακες που είχαν υπηρεσία εκείνο το βράδυ είχαν παραποιήσει αρχεία σχετικά με τις περιπολίες τους.

Ο Φρίμαν θεωρεί ότι τα προβλήματα αυτά δυσχέραναν σημαντικά τη διερεύνηση. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι οι ιατροδικαστές δεν είχαν στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών του Επστάιν.

Η επίσημη θέση, ωστόσο, παραμένει αμετάβλητη. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης δήλωσε στο CNN ότι «εξακολουθεί να υποστηρίζει την απόφασή της», σύμφωνα με την οποία ο θάνατος του Επστάιν ήταν αυτοκτονία διά απαγχονισμού.

Η ιατροδικαστής Μπάρμπαρα Σάμπσον, η οποία είχε πραγματοποιήσει τη νεκροψία, είχε επίσης δηλώσει ότι επιμένει στο αρχικό της πόρισμα. Σύμφωνα με την εκτίμησή της, οι κακώσεις στον λαιμό ήταν περισσότερο συμβατές με αυτοκτονικό απαγχονισμό, ενώ δεν υπήρχαν τα αναμενόμενα αμυντικά τραύματα που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν στραγγαλισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση του Φρίμαν βασίστηκε σε φωτογραφίες και ιατρικά αρχεία που του παραχώρησε ο αδελφός του Επστάιν, Μαρκ. Ο ίδιος δεν εξέτασε προσωπικά το σώμα, ενώ η επιστημονική εργασία του δεν έχει περάσει από αξιολόγηση ομοτίμων. Ο καθηγητής ανέφερε ότι σκοπεύει να την υποβάλει εκ νέου για επιστημονική δημοσίευση.

Αντίστοιχες αμφιβολίες είχε εκφράσει και το 2020 ο ιατροδικαστής Μάικλ Μπάντεν, τον οποίο είχε προσλάβει η οικογένεια Επστάιν. Ο Μπάντεν είχε επισημάνει ότι οι τραυματισμοί στον λαιμό δημιουργούσαν ερωτήματα για το επίσημο πόρισμα και υποστήριζε ότι τα ευρήματα παρέπεμπαν περισσότερο σε ανθρωποκτονία. Από την άλλη πλευρά, μεταγενέστερη έρευνα των New York Times, βασισμένη σε μεγάλο όγκο εγγράφων και συνεντεύξεις ειδικών, κατέληξε ότι τα διαθέσιμα ιατρικά στοιχεία από μόνα τους δεν επιτρέπουν ασφαλές συμπέρασμα για το αν επρόκειτο για αυτοκτονία ή ανθρωποκτονία.

Το χρονικό της υπόθεσης Επστάιν: Από τις κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση μέχρι τον θάνατό του στη φυλακή

Ο Τζέφρι Επστάιν ήταν Αμερικανός χρηματιστής, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2008 για αδικήματα που σχετίζονταν με την εκμετάλλευση ανήλικης για πορνεία. Η υπόθεση είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς είχε εξασφαλίσει συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές, αποφεύγοντας μια αυστηρότερη ποινή φυλάκισης.

Το 2019, οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν εκ νέου στη σύλληψή του, κατηγορώντας τον ότι είχε οργανώσει δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2002 έως το 2005 φέρεται να πλήρωνε νεαρά κορίτσια, ορισμένα μόλις 14 ετών, για σεξουαλικές πράξεις στην κατοικία του στη Νέα Υόρκη και στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Στις 10 Αυγούστου 2019, ο Επστάιν εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του στο Metropolitan Correctional Center της Νέας Υόρκης, ενώ περίμενε να δικαστεί. Είχε προηγουμένως τεθεί υπό επιτήρηση λόγω κινδύνου αυτοκτονίας, αν και κατά τον θάνατό του δεν βρισκόταν πλέον σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης.

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε η νεκροψία, ενώ μία εβδομάδα αργότερα η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε αυτοκτονία διά απαγχονισμού.

Η υπόθεση προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις, με τον αδελφό του, Μαρκ Επστάιν, να αμφισβητεί από την πρώτη στιγμή το επίσημο πόρισμα και να ζητά περαιτέρω διερεύνηση. Ακολούθησαν έρευνες από το FBI και τον γενικό επιθεωρητή του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες κατέγραψαν σοβαρές παραλείψεις στη λειτουργία της φυλακής και στην επιτήρηση του κρατουμένου.

Τα επόμενα χρόνια, η δημοσιοποίηση εγγράφων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και άλλων στοιχείων που συνδέονται με τον Επστάιν επανέφερε την υπόθεση στην επικαιρότητα, αποκαλύπτοντας τις σχέσεις του με ισχυρούς επιχειρηματίες, πολιτικούς, μέλη βασιλικών οικογενειών και άλλες προσωπικότητες.

Η νέα ανάλυση του Μάικλ Φρίμαν προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στο μυστήριο του θανάτου του, χωρίς ωστόσο να ανατρέπει μέχρι στιγμής το επίσημο πόρισμα. Το ερώτημα αν ο Επστάιν αυτοκτόνησε ή δολοφονήθηκε εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης, καθώς τα νέα συμπεράσματα ενός ειδικού έρχονται αντιμέτωπα με την εκτίμηση των αρμόδιων αμερικανικών αρχών.

(Με πληροφορίες από CNN, BBC, CBS)