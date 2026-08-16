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Κοινή δημοσιογραφική έρευνα εντόπισε το όνομα του μοντέλου σε επικοινωνίες του Σουηδού Ντάνιελ Σιάντ με τον Αμερικανό χρηματιστή.

Ο Σιάντ φέρεται να είχε αποστείλει φωτογραφίες της νεαρής γυναίκας στον Έπσταϊν έναν χρόνο πριν από την εξαφάνισή της.

Παρά τις αποκαλύψεις για τις δραστηριότητες του Σιάντ, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τον ίδιο με την εξαφάνιση της κοπέλας.

Ο Ντάνιελ Σιάντ εντοπίστηκε νεκρός στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2026, αφήνοντας την υπόθεση της εξαφάνισης χωρίς επιπλέον απαντήσεις.

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Στο προσκήνιο επιστρέφει η ανεξιχνίαστη εξαφάνιση ενός 22χρονου μοντέλου από τη Γερμανίδα το 2015 καθώς το όνομά της εντοπίστηκε στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν μετά τον ξαφνικό θάνατο του Ντάνιελ Σιάντ στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2026.

Η 22χρονη Μισέλ έφυγε από το σπίτι της μητέρας της τον Σεπτέμβριο του 2015, παίρνοντας μαζί της μια βαλίτσα και το διαβατήριό της. Η οικογένειά της αρχικά δεν ανησύχησε, καθώς η νεαρή γυναίκα ταξίδευε συχνά στο εξωτερικό, κυνηγώντας το όνειρό της να γίνει μοντέλο. Αυτή τη φορά, όμως, δεν επέστρεψε ποτέ.

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Σύμφωνα με τη Sun, η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά από κοινή δημοσιογραφική έρευνα του γερμανικού δικτύου ZDF, του περιοδικού Der Spiegel και της ερευνητικής ομάδας paper trail media, η οποία εξέτασε τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν και αποκάλυψε νέα στοιχεία για τις τελευταίες εβδομάδες πριν από την εξαφάνιση της Μισέλ.

Ο ρόλος του 62χρονου Σουηδού

Στο επίκεντρο των νέων αποκαλύψεων βρίσκεται ο Ντάνιελ Σιάντ, Σουηδός υπήκοος αλγερινής καταγωγής και κυνηγός μοντέλων, ο οποίος φέρεται να είχε στενή επαφή με τη Μισέλ τα χρόνια πριν από την εξαφάνισή της.

Η γνωριμία τους έγινε το 2012 στο Ντουμπάι, όπου η τότε 22χρονη εργαζόταν ως σερβιτόρα. Ο Σιάντ της συστήθηκε ως κυνηγός μοντέλων και η προσέγγισή του φάνηκε στη Μισέλ ως μια ευκαιρία να κυνηγήσει το όνειρό της στον χώρο της μόδας.

Τα επόμενα χρόνια πραγματοποίησε φωτογραφίσεις, συμμετείχε σε επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με το μόντελινγκ και ταξίδεψε σε χώρες όπως η Κίνα, η Βρετανία και η Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με τη Sun, έρευνα στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν αποκάλυψε ότι ο Σιάντ είχε στείλει φωτογραφίες της νεαρής γυναίκας στον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, πριν η Μισέλ χαθεί χωρίς να αφήσει ίχνη.

Μάλιστα έναν χρόνο πριν από την εξαφάνιση της Μισέλ, το 2014, ο Σιάντ φέρεται να έστειλε στον Έπσταϊν φωτογραφίες της τότε 21χρονης και να συζήτησε το ενδεχόμενο να της εξασφαλιστεί αεροπορικό εισιτήριο. Σε μήνυμά του την περιέγραφε ως «υπέροχο άνθρωπο», πριν προσθέσει τη φράση: «Θα την λατρέψεις».

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Παρά τη συγκεκριμένη αναφορά, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Μισέλ συνάντησε ποτέ τον Έπσταϊν ή ότι γνώριζε πως οι φωτογραφίες της είχαν σταλεί σε εκείνον. Επίσης, δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να συνδέει τον Σιάντ με την εξαφάνισή της.

Αλυτο μυστήριο η εξαφάνισή της

Σύμφωνα με τη Sun, η οποία επικαλείται στοιχεία από το Der Spiegel, οι επαφές του Σιάντ με τον Έπσταϊν φέρεται να είχαν ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2009. Το γερμανικό δίκτυο ZDF, εξετάζοντας εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, εντόπισε –σύμφωνα με το δημοσίευμα– 1.840 αναφορές στο όνομα του Ντάνιελ Σιάντ σε email, μηνύματα και τηλεφωνικά αρχεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα προκάλεσε και ένα email του 2014, στο οποίο ο Σιάντ φέρεται να παρομοίαζε τη δραστηριότητά του με εκείνη ενός «ψαρά», γράφοντας ότι κάποιες φορές έκανε καλή «ψαριά», ενώ άλλες φορές «δεν υπήρχαν ψάρια».

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Στο ίδιο μήνυμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έκανε αναφορά σε νεαρές γυναίκες από τη Σκανδιναβία ηλικίας 16 και 17 ετών, καθώς και σε μία 15χρονη Γαλλίδα.

Έντεκα χρόνια μετά την εξαφάνιση της Μισέλ, η υπόθεση παραμένει ένα άλυτο μυστήριο. Ο Ντάνιελ Σιάντ, ο άνθρωπος που βρισκόταν στο επίκεντρο των νέων αποκαλύψεων και ίσως μπορούσε να δώσει περισσότερες απαντήσεις για την περίοδο πριν χαθούν τα ίχνη της, βρέθηκε νεκρός στις 20 Ιουλίου 2026 στο σπίτι του στο Παρίσι σε ηλικία 69 ετών.

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