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Η τραγουδίστρια και ηθοποιός τονίζει την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής της ζωής, ενώ υπογραμμίζει πως η εμπειρία της την έχει καταστήσει καλύτερη καλλιτέχνιδα.

Παράλληλα, η Λόπεζ αποδίδει τη φυσική της κατάσταση στην πειθαρχία που απέκτησε από τον αθλητισμό και τον χορό κατά τη νεαρή της ηλικία.

Στα επαγγελματικά της σχέδια περιλαμβάνεται η επιστροφή της στο Λας Βέγκας με μια παράσταση που εστιάζει στην αφηγηματική συνοχή και την αμεσότητα με το κοινό.

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«Δεν περιμένω πλέον από κανέναν άλλον να με κάνει ευτυχισμένη. Εγώ κάνω τον εαυτό μου ευτυχισμένο», δηλώνει η Τζένιφερ Λόπεζ, μιλώντας ανοιχτά για τις προσωπικές της εμπειρίες, τις απογοητεύσεις, την ανάγκη να προστατεύσει την ιδιωτική της ζωή, αλλά και τη νέα σχέση που έχει αποκτήσει με τον εαυτό της. Παράλληλα, εξηγεί πώς η ζωή την έχει κάνει καλύτερη καλλιτέχνιδα, τραγουδίστρια και ηθοποιό, ενώ αποκαλύπτει τι εξακολουθεί να την κινητοποιεί επαγγελματικά.

Η προσωπική ζωή, οι απογοητεύσεις και η αναζήτηση του εαυτού της

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Σε μια περίοδο βαθύτερης αυτογνωσίας και εσωτερικής ισορροπίας φαίνεται πως βρίσκεται η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία, κοιτάζοντας πίσω στη διαδρομή της, αναγνωρίζει πως χρειάστηκε να περάσει από δύσκολες προσωπικές εμπειρίες για να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό της και τις πραγματικές της ανάγκες.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Popcast» των New York Times, με τους Jon Caramanica και Joe Coscarelli, η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τις σχέσεις της, τις συναισθηματικές της αναζητήσεις και τα μαθήματα που πήρε από τις προσωπικές της αποτυχίες.

Όπως εξομολογήθηκε, για μεγάλο διάστημα επέτρεπε σε άλλους ανθρώπους να καλύπτουν συναισθηματικά κενά που, όπως συνειδητοποίησε αργότερα, έπρεπε να έχει μάθει να διαχειρίζεται μόνη της.

«Επέτρεψα σε πολλούς ανθρώπους να μπουν στη ζωή μου και να καλύψουν ένα κενό μέσα μου, το οποίο όφειλα να καλύψω εγώ η ίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραδέχτηκε πως η αναζήτηση απαντήσεων την οδήγησε σε μια ουσιαστική διαδικασία προσωπικής ενδοσκόπησης. Απευθύνθηκε σε θεραπευτή, αναζήτησε πνευματική καθοδήγηση και προσπάθησε να κατανοήσει βαθύτερα ζητήματα που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις και τις συναισθηματικές της ανάγκες.

«Έψαξα παντού, με κάθε τρόπο, για να ξαναβρώ εκείνο το μικρό κορίτσι που μεγάλωσε στο Μπρονξ», είπε, εξηγώντας πως μέσα από αυτή τη διαδικασία έμαθε να εκτιμά περισσότερο τον άνθρωπο που πραγματικά είναι.

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Σήμερα, όπως τονίζει, δεν περιμένει πλέον από μια σχέση ή από έναν άλλον άνθρωπο να της προσφέρει την ευτυχία.

«Τώρα, η πορεία μου στον κόσμο είναι εντελώς διαφορετική, γιατί δεν περιμένω από κανέναν άλλον να με κάνει ευτυχισμένη. Εγώ κάνω τον εαυτό μου ευτυχισμένο. Εκτιμώ τη ζωή που έχω δημιουργήσει».

Η κατάρρευση, η ακύρωση της περιοδείας και ένας χρόνος μακριά από τα φώτα

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Μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της πρόσφατης ζωής της ήταν η περίοδος κατά την οποία αποφάσισε να απομακρυνθεί από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και να αφιερωθεί στην οικογένειά της.

Όπως αποκάλυψε, μετά την κατάρρευση των προσωπικών της σχεδίων, ακύρωσε την περιοδεία της και πέρασε περίπου έναν χρόνο στο σπίτι, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της δουλειάς και τις συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις.

«Μπόρεσα να ακυρώσω την περιοδεία μου και να κάθομαι σε μια κουνιστή πολυθρόνα για περίπου έναν χρόνο. Να μην εργάζομαι, να είμαι στο σπίτι για τα παιδιά», ανέφερε.

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Η καθημερινότητα αυτή, όπως περιέγραψε, ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό για μια γυναίκα που έχει συνηθίσει να βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση, να εργάζεται ασταμάτητα και να κυνηγά νέους στόχους.

Αυτή τη φορά, όμως, προτεραιότητά της ήταν να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά της, τα οποία είχαν επίσης βιώσει τη δύσκολη αυτή περίοδο.

«Να ξυπνάω μαζί με τα παιδιά, να τα αποχαιρετώ όταν έφευγαν, να είμαι εκεί όταν επέστρεφαν στο σπίτι και… να μην κάνω απολύτως τίποτα».

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Όταν οι δημοσιογράφοι τής επισήμαναν ότι θεωρείται μία από τις πιο φιλόδοξες προσωπικότητες της διεθνούς showbiz, η ίδια εξήγησε πως είχε ανάγκη να παραμείνει μέσα στη δυσφορία και να αντιμετωπίσει όσα είχαν συμβεί, αντί να προσπαθήσει να τα καλύψει με την επόμενη επαγγελματική επιτυχία.

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«Ένιωθα ότι ήταν εξαιρετικά σημαντικό για μένα να παραμείνω μέσα στη δυσφορία αυτού που είχα δημιουργήσει για τον εαυτό μου».

Μάλιστα, υπογράμμισε πως πλέον δεν αναζητά διαρκώς ευθύνες στους άλλους για όσα δεν πήγαν καλά στις σχέσεις της, αλλά προσπαθεί να κατανοήσει και τη δική της συμμετοχή σε κάθε εμπειρία.

«Στο τέλος της ημέρας, όποια εμπειρία κι αν βιώνεις, τη δημιουργείς εσύ ο ίδιος», σημείωσε, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αυτοκριτικής και της προσωπικής ευθύνης.

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Δεν θέλει πλέον να εκθέτει την ερωτική της ζωή

Ένα από τα ζητήματα στα οποία στάθηκε ιδιαίτερα ήταν η διαχρονική σχέση της με τα μέσα ενημέρωσης και η υπερέκθεση της προσωπικής της ζωής.

Η Λόπεζ έχει βρεθεί επί δεκαετίες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με τις σχέσεις της να αποτελούν συχνά αντικείμενο σχολιασμού, αναλύσεων και έντονης δημοσιογραφικής κάλυψης.

Πλέον, ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν επιθυμεί να μοιράζεται δημόσια αυτό το κομμάτι της ζωής της.

«Έχω πάρει τα μαθήματά μου όσον αφορά την έκθεση των προσωπικών μου σχέσεων. Δεν είναι κάτι που θέλω να ξανακάνω ποτέ», δήλωσε.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι δεν έχει την ψευδαίσθηση πως μπορεί να κρατήσει τα πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό που επιδιώκει είναι να μη συμμετέχει η ίδια στην αναπαραγωγή και τον σχολιασμό της προσωπικής της ζωής.

«Δεν είναι κάτι για το οποίο θέλω να κάνω σχόλια. Δεν είναι κάτι στο οποίο προσκαλώ τον κόσμο να συμμετάσχει».

Η ίδια χαρακτήρισε τον μηχανισμό των μέσων ενημέρωσης γύρω από τις προσωπικές σχέσεις των διασήμων καταστροφικό και επώδυνο, αφήνοντας να εννοηθεί πως πλέον θέλει να διαφυλάξει ορισμένες πλευρές της ζωής της ως κάτι αποκλειστικά δικό της.

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι τα μέσα ενημέρωσης ευθύνονταν για την αποτυχία προηγούμενων σχέσεών της, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη. Δεν θέλησε να τους αποδώσει την ευθύνη, επισημαίνοντας ότι μια σχέση αφορά πρωτίστως δύο ανθρώπους και τις μεταξύ τους δυναμικές.

Η ευαλωτότητα παραμένει απαραίτητη για την τέχνη

Παρά την επιθυμία της να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της, η Λόπεζ δεν σκοπεύει να κλείσει την πόρτα στην προσωπική έκφραση και την ευαλωτότητα μέσα από την τέχνη της.

Όπως εξήγησε, ένας καλλιτέχνης οφείλει να παραμένει ανοιχτός στα συναισθήματα και στις εμπειρίες του, ακόμη κι όταν αυτές προκαλούν πόνο.

«Αν σου λείπει η ευαλωτότητα, αν σου λείπει η ενδοσκόπηση, δεν πρόκειται να δημιουργήσεις τίποτα που να έχει ουσιαστική σημασία», υπογράμμισε.

Για την ίδια, η δημιουργικότητα προϋποθέτει την ειλικρινή επαφή με τον εσωτερικό κόσμο της. Αναγνωρίζει, βέβαια, ότι αυτή η στάση έχει κόστος, καθώς εκθέτει τον καλλιτέχνη στην κριτική και στην αντίδραση του κοινού.

«Πρέπει κατά κάποιον τρόπο να παραμένεις σαν ένα ανοιχτό, “γυμνό” νεύρο. Και ο κόσμος θα το αγγίζει, θα το πειράζει, και αυτό θα πονάει».

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως τίποτα δεν πρόκειται να την εμποδίσει να συνεχίσει να δημιουργεί όσα αισθάνεται και πιστεύει.

«Τίποτα δεν πρόκειται να με εμποδίσει να κάνω και να δημιουργώ όσα νιώθω στην καρδιά μου· γιατί, αν συμβεί αυτό, τότε… ποιο είναι το νόημα της ζωής;».

Η Τζένιφερ Λόπεζ σήμερα: «Είμαι καλύτερη καλλιτέχνιδα από ό,τι πριν από 20 χρόνια»

Περνώντας στα επαγγελματικά, η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίζεται περισσότερο συμφιλιωμένη από ποτέ με την καλλιτεχνική της διαδρομή. Δεν κρύβει, μάλιστα, την πεποίθησή της ότι σήμερα βρίσκεται σε ένα ανώτερο δημιουργικό επίπεδο σε σχέση με το παρελθόν.

«Νιώθω ότι σήμερα είμαι καλύτερη καλλιτέχνιδα απ’ ό,τι ήμουν πριν από 20 χρόνια. Είμαι καλύτερη τραγουδίστρια σήμερα. Είμαι καλύτερη ηθοποιός σήμερα. Και είμαι όλα αυτά χάρη στη ζωή που έχω ζήσει», δήλωσε.

Φρόντισε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν προέρχεται από αλαζονεία, αλλά από την αποδοχή του εαυτού της και την αναγνώριση της προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξής της.

«Το λέω με αγάπη για τον εαυτό μου, εκτιμώντας ποια είμαι και πώς έχω εξελιχθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι κακό σε αυτό».

Μάλιστα, εξήγησε πως πλέον δεν αισθάνεται την ίδια αγωνία για την υστεροφημία της ή για το πώς θα αξιολογηθεί συνολικά η καριέρα της από το κοινό.

Κατά τη δική της αντίληψη, η ζωή ενός καλλιτέχνη είναι μια διαρκής διαδικασία δημιουργίας, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα μια συγκεκριμένη στιγμή στην οποία πρέπει να φτάσει στην κορυφή.

«Αν επιλέξεις να ζήσεις ως καλλιτέχνης, πρέπει απλώς να αποδεχτείς ότι η ζωή σου συνίσταται στη δημιουργία έργων· και είτε ο κόσμος τα λατρέψει είτε τα μισήσει, εσύ θα συνεχίσεις να κάνεις το ίδιο πράγμα», ανέφερε.

Η πειθαρχία, ο χορός και η αθλητική βάση πίσω από τη φυσική της κατάσταση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συζήτηση για τη φυσική της κατάσταση, η οποία εξακολουθεί να εντυπωσιάζει, παρά τις απαιτητικές χορογραφίες και τους έντονους ρυθμούς των εμφανίσεών της.

Όταν ρωτήθηκε αν η εικόνα και οι σωματικές της αντοχές οφείλονται στην τεχνολογία, στην ιατρική υποστήριξη ή στην προσωπική της πειθαρχία, η απάντησή της ήταν σαφής: η συνέπεια και η αθλητική της παιδεία αποτελούν τη βάση.

«Νομίζω πως είναι θέμα πειθαρχίας», απάντησε, εξηγώντας ότι από πολύ μικρή ηλικία είχε έντονη σχέση με τον αθλητισμό.

Ασχολήθηκε με τη γυμναστική, στη συνέχεια με τον στίβο και αργότερα ακολούθησε τον δρόμο του χορού, τον οποίο αγάπησε πραγματικά.

Όπως ανέφερε, αυτές οι πρώιμες εμπειρίες τής έδωσαν την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε ιδιαίτερα απαιτητικές σωματικές προκλήσεις.

«Αυτό καλλιέργησε μέσα μου μια πειθαρχία: να δουλεύω σκληρά και να γνωρίζω ότι, σωματικά, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορώ να κάνω».

Η αθλητική της βάση αποτέλεσε, όπως εξήγησε, σημαντικό πλεονέκτημα όταν πέρασε στον χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου. Ο χορός, η κίνηση, ο ρυθμός και η αντοχή έγιναν αναπόσπαστα στοιχεία της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Η επιστροφή στο Βέγκας και η διαφορετική εμπειρία του «The J. Lo Show»

Στα επαγγελματικά της σχέδια, ιδιαίτερη θέση έχει η επιστροφή της στο Λας Βέγκας, μέσα από το «The J. Lo Show», μια εμπειρία που, όπως εξήγησε, της δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσει διαφορετικές πτυχές της καλλιτεχνικής της προσωπικότητας.

Η ίδια θεωρεί ότι μια εμφάνιση στο Βέγκας διαφέρει ουσιαστικά από μια συναυλία σε αρένα ή στάδιο. Πρόκειται για ένα πιο προσωπικό και άμεσο θέαμα, το οποίο απαιτεί αφηγηματική συνοχή και όχι απλώς διαδοχικές εκτελέσεις επιτυχιών.

«Το Βέγκας είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το να εμφανίζεσαι σε αρένες και στάδια. Είναι μια εμπειρία πιο προσωπική, πιο άμεση για το κοινό, και απαιτεί μια αφηγηματική ροή», εξήγησε.

Όπως τόνισε, ο στόχος είναι να ψυχαγωγήσει το κοινό και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, που θα απευθύνεται ακόμη και σε ανθρώπους οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες δεν θα επέλεγαν να παρακολουθήσουν μια δική της εμφάνιση.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη Lady Gaga, επισημαίνοντας ότι ένας καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε μία μόνο μουσική ή καλλιτεχνική ταυτότητα.

«Δεν χρειάζεται να είσαι μόνο ένα πράγμα ή να κάνεις μόνο ένα πράγμα», σχολίασε, δείχνοντας πως και η ίδια επιθυμεί να εξελίσσεται και να δοκιμάζει διαφορετικές εκφραστικές κατευθύνσεις.

Άλλωστε, όπως εξήγησε, η θεατρικότητα, η λάμψη και το μεγαλείο αποτελούσαν ανέκαθεν στοιχεία της καλλιτεχνικής της φύσης, από την εποχή ακόμη του πρώτου της δίσκου, «If You Had My Love».

Για τη Λόπεζ, λοιπόν, η σημερινή της καλλιτεχνική ταυτότητα δεν αποτελεί μια καινούργια αρχή, αλλά την ωρίμανση στοιχείων που υπήρχαν μέσα της από τα πρώτα της βήματα.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη αλλαγή της: δεν προσπαθεί πλέον να αποδείξει ποια είναι, αλλά να απολαμβάνει περισσότερο αυτό που έχει καταφέρει να γίνει.