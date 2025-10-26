Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι κατέβηκαν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στους δρόμους της ισπανικής πόλης Βαλένθια προκειμένου να τιμήσουν την πρώτη επέτειο από τις φονικές πλημμύρες του περασμένου έτους και να καταδικάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές διαχειρίστηκαν την καταστροφή.

Οι διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων κρατούσαν φωτογραφίες των θυμάτων, ζήτησαν την παραίτηση του περιφερειακού ηγέτη, Κάρλος Μαθόν, κατηγορώντας τον για την καθυστερημένη αντίδραση σε μία από τις πιο φονικές φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη των τελευταίων δεκαετιών. «Ο κόσμος είναι ακόμα πολύ θυμωμένος», δήλωσε η Ρόζα Θέρος, δημόσια υπάλληλος 42 ετών, που συμμετείχε στη διαδήλωση μαζί με τον σύζυγό της και τις δύο μικρές κόρες τους.

Η διαχείριση του Μαθόν έχει δεχθεί έντονη κριτική για το γεγονός ότι δεν απέστειλε ειδοποιήσεις πλημμύρας στα κινητά τηλέφωνα μέχρι τις 8:11 μ.μ. στις 29 Οκτωβρίου 2024, όταν ορισμένες περιοχές είχαν ήδη ξεκινήσει να πλημμυρίζουν σε επικίνδυνο βαθμό. Σημειωτέον ότι η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για καταρρακτώδεις βροχές.

Οι κάτοικοι ανέφεραν στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ότι όταν τελικά έλαβαν την ειδοποίηση, τα λασπώδη νερά περιέβαλλαν ήδη τα αυτοκίνητά τους, πλημμύριζαν δρόμους και εισχωρούσαν στα σπίτια τους. Οι πλημμύρες επηρέασαν 78 δήμους, κυρίως στα νότια προάστια της Βαλένθια, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 229 ανθρώποι συνολικά. Μάλιστα, ένα από τα πτώματα βρέθηκε μόλις την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου.

«Ο Mazón δεν ήταν εκεί που έπρεπε εκείνη την ημέρα, δεν ήταν ικανός να ανταποκριθεί στα καθήοντα του», δήλωσε διαφορετικός διαδηλωτής, ο Γκονθάλο Μπος, 38 ετών, λογιστής από την Paiporta, μία από τις περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο από τις πλημμύρες.

On the eve of the first anniversary of the Valencia floods, around 50,000 people have taken to the streets, demanding the resignation of Generalitat president Carlos Mazón over the government’s handling of the disaster.pic.twitter.com/UAFsawf3gW — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 25, 2025

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με μηνύματα που ζητούσαν την παραίτηση ή ακόμη και τη φυλάκιση του Μαθόν. Σε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα στην εφημερίδα El País, το 71% των κατοίκων της Βαλένθια δήλωσε ότι θεωρεί πως ο Μαθόν πρέπει να παραιτηθεί.

Σχεδόν οι μισοί από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου έτους ήταν ηλικίας 70 ετών και άνω, γεγονός που τόνισαν ορισμένοι διαδηλωτές, καθώς κατηγορούν τις αρχές ότι απέτυχαν να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους κατοίκους της περιοχής.

Μία κρατική τελετή μνήμης θα πραγματοποιηθεί την πρώτη επέτειο της τραγωδίας την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στη Βαλένθια, με την παρουσία του βασιλιά Φελίπε και του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.



Με πληροφορίες από The Guardian