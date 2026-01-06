Ένας παίκτης τυχερών παιχνιδιών κέρδισε σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια από τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί επίσημα, προκαλώντας ερωτήματα για το αν κάποιος αποκόμισε κέρδος έχοντας εσωτερική πληροφόρηση για την αμερικανική επιχείρηση.

Στοιχήματα στην πλατφόρμα Polymarket, η οποία λειτουργεί με κρυπτονομίσματα, ότι ο Νικολάς Μαδούρο θα έχανε την εξουσία έως το τέλος Ιανουαρίου, αυξήθηκαν σημαντικά τις ώρες πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει το Σάββατο ότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας είχε συλληφθείö σύμφωνα με το BBC.

Ένας λογαριασμός, που είχε εγγραφεί στην πλατφόρμα μόλις τον προηγούμενο μήνα και είχε ανοίξει τέσσερις θέσεις – όλες σχετικές με τη Βενεζουέλα – κέρδισε περισσότερα από 436.000 δολάρια (322.000 λίρες) από ένα στοίχημα ύψους 32.537 δολαρίων.

Πηγή: Reuters

Παραμένει άγνωστο ποιος τοποθέτησε το στοίχημα. Ο λογαριασμός είναι ανώνυμος και αναγνωρίζεται μόνο από έναν κωδικό blockchain που αποτελείται από γράμματα και αριθμούς.

Η Polymarket, πλατφόρμα προβλέψεων με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία πρόσφατα εξασφάλισε επένδυση 2 δισ. δολαρίων από τον διαχειριστή χρηματιστηρίων Intercontinental Exchange, επιδιώκει αυτή την περίοδο τη ρυθμιστική έγκριση για να δραστηριοποιηθεί πλήρως στις ΗΠΑ.

Ο κλάδος είχε δεχθεί αυστηρό έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μπάιντεν, ωστόσο φαίνεται να αντιμετωπίζεται πιο ευνοϊκά επί προεδρίας Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιος του προέδρου, διατηρεί συμβουλευτικούς ρόλους στις εταιρείες Kalshi και Polymarket.

Πηγή: Reuters

Ειδικοί σημειώνουν ότι αρκετές ενδείξεις υποδηλώνουν πως ο παίκτης ενδέχεται να είχε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες σχετικά με την αμερικανική επιχείρηση.

«Είναι ξεκάθαρο ότι υποδηλώνει πως ο παίκτης είχε πρόσβαση σε εσωτερική πληροφόρηση», δήλωσε στο CBS ο Ντένις Κέλεχερ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της μη κομματικής οργάνωσης Better Markets. «Το συγκεκριμένο στοίχημα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας συναλλαγής βασισμένης σε insider information: έγινε πολύ αργά, λίγο πριν από το γεγονός στο οποίο στοιχημάτιζε, αφορούσε σχετικά μεγάλο ποσό και τοποθετήθηκε σε μια αγορά που ουσιαστικά δεν ρυθμίζεται και δεν έχει διαφάνεια».

Η Polymarket δεν έχει απαντήσει σχετικά με τα στοιχήματα που αφορούν τον Μαδούρο. Το περασμένο φθινόπωρο, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σέιν Κόπλαν, είχε δηλώσει στο CBS News ότι το γεγονός πως κάποιοι παίκτες έχουν «πλεονέκτημα πληροφόρησης» μπορεί να είναι θετικό για την αγορά.

Το ζήτημα αρχίζει να απασχολεί και πολιτικούς. Ο βουλευτής Ρίτσι Τόρες, Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη, κατέθεσε τη Δευτέρα νομοσχέδιο που επιδιώκει να απαγορεύσει σε κυβερνητικούς υπαλλήλους να συμμετέχουν σε αγορές προβλέψεων, εφόσον διαθέτουν «ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες» σχετικές με το στοίχημα.

(Με πληροφορίες από BBC, CBS)