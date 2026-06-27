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Η επιβίωση των τριών ατόμων κατέστη δυνατή χάρη σε ένα έπιπλο που συγκράτησε τα συντρίμμια, δημιουργώντας έναν μικρό θύλακα αέρα.

Οι διασώστες εργάστηκαν επί δέκα ώρες για να απεγκλωβίσουν την οικογένεια, η οποία αναγκάστηκε να επιβιώσει κάτω από ακραίες συνθήκες έλλειψης νερού.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αποσπώντας τον έπαινο των συγγενών για την αυταπάρνηση των ειδικών δυνάμεων που συμμετείχαν στην προσπάθεια.

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Μια ιστορία απίστευτης θέλησης για ζωή και ένα πραγματικό «θαύμα» καταγράφηκε στις κάμερες στην περιοχή Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, όπου μια τριμελής οικογένεια ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια οκταώροφου κτηρίου, σχεδόν 26 ώρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έπληξε τη χώρα.

Τα νυχτερινά πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν την αγωνία, τις προσευχές, αλλά και την τελική λύτρωση. «Σε παρακαλώ, Θεέ μου, πες μου ότι αυτό είναι το άνοιγμα… Μόνο το πάνω μέρος χρειάζεται να σπάσει. Σε παρακαλώ, Κύριε», ακούγεται να λέει με τρεμάμενη φωνή ένας άνθρωπος, σκυμμένος πάνω από τους τόνους μπετόν, την ώρα που οι διασώστες έδιναν μάχη με τον χρόνο.

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Το χρονικό της επιβίωσης σε μία τρύπα 60 εκατοστών

Η οικογένεια – ο Τζόφραμ, η σύζυγός του Οριάνα και ο μικρός τους γιος Λουτσιάνο – διέμενε στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας. Όταν σημειώθηκε ο σεισμός, ολόκληρη η δομή των οκτώ ορόφων κατέρρευσε, πλακώνοντάς τους.

Ο παππούς της οικογένειας, Χοσέ Αλμπέρτο Γκαλιπόλι Λαμέδα, περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν οι δικοί του άνθρωποι:

«Η διάσωση της οικογένειάς μου ολοκληρώθηκε γύρω στις 8:00 το βράδυ. Είχαν περάσει περίπου 25 με 26 ώρες από τους τρομερούς σεισμούς. Τόννοι τσιμέντου τους είχαν εγκλωβίσει σε έναν μικροσκοπικό χώρο, αλλά δόξα τω Θεώ, κατάφεραν να βγουν ζωντανοί».

Όπως εξήγησε ο Λαμέδα, η ζωή της οικογένειας κρεμόταν από μια κλωστή, ή μάλλον, από ένα έπιπλο!

«Ο χώρος που είχαν ήταν μόλις 60 με 70 εκατοστά ύψος. Όταν κατέρρευσε η οροφή, έπεσε στο κεφάλι του Τζόφραμ. Εκείνος όμως πρόλαβε να πέσει στο πάτωμα, αγκαλιάζοντας και προστατεύοντας τον Λουτσιάνο. Ένα έπιπλο που βρισκόταν εκεί άντεξε το βάρος της οροφής, δημιουργώντας αυτόν τον μικρό θύλακα αέρα».

Για να κρατηθούν στη ζωή μέσα στη ζέστη και το σκοτάδι, στερούμενοι νερού, οι εγκλωβισμένοι αναγκάστηκαν να ενυδατωθούν με τα ίδια τους τα σωματικά υγρά, σε μία ακραία απόφαση την ώρα που έβλεπαν να σβήνουν οι ελπίδες για την επιβίωσή τους.

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Τιτάνια προσπάθεια από σωστικά συνεργεία

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού της Βενεζουέλας, με εξειδίκευση σε καταρρεύσεις κτηρίων. Χρειάστηκαν πάνω από δέκα ώρες συνεχούς, εξαντλητικής εργασίας των διασωστών για να ανοίξουν δίοδο στα συντρίμμια.

Οι στιγμές της ανάσυρσης κόβουν την ανάσα: οι διασώστες τραβούν τον μικρό Λουτσιάνο έξω από το κενό, με τον παππού του να τρέχει να τον πάρει στην αγκαλιά του. Λίγο αργότερα, ανασύρεται η μητέρα, η οποία ξεσπά σε κλάματα, αγκαλιάζοντας τους πάντες και φωνάζοντας «Ευχαριστώ!». Από τα ίδια ερείπια, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανή και άλλη μία γυναίκα.

Η επόμενη μέρα της καταστροφής

Παρά την πολιτικά περίπλοκη κατάσταση στη χώρα και τις δυσκολίες στην κρατική ανταπόκριση, ο Λαμέδα θέλησε να εξάρει την αυταπάρνηση των διασωστών: «Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι η αφοσίωση και η εξαιρετική προσπάθεια των ομάδων διάσωσης. Έδωσαν τα πάντα».

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Τώρα, η οικογένεια ξεκινά τον δικό της «Γολγοθά» για την επόμενη μέρα, έχοντας όμως το πολυτιμότερο αγαθό: τη ζωή.

«Τώρα πρέπει να βρούμε ένα ασφαλές μέρος για να εγκατασταθούμε και να διασφαλίσουμε τη σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική ανάκαμψη του Τζόφραμ, του Λουτσιάνο και της Οριάνα… να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον για να συνέλθουμε από αυτόν τον εφιάλτη. Η ζωή συνεχίζεται και θα είμαστε αιώνια ευγνώμονες στον Θεό για αυτή τη δεύτερη ευκαιρία».

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