Το σχέδιο για το κοινωνικό leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, καθώς έχει λάβει την απαραίτητη ευρωπαϊκή έγκριση και βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης. Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση μέσω επιδοτούμενης μακροχρόνιας μίσθωσης και όχι αγοράς οχήματος. Το πρόγραμμα προβλέπει την ένταξη περίπου 12.500 νοικοκυριών , με το κράτος να καλύπτει σημαντικό μέρος του κόστους της τετραετούς μίσθωσης. Η κρατική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο, ενώ προβλέπεται επιπλέον επιδότηση για άτομα με αναπηρία, καθώς και ενίσχυση για την εγκατάσταση οικιακού φορτιστή. Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ η μηνιαία επιβάρυνση εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ώστε η χρήση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου να γίνει προσιτή σε περισσότερες οικογένειες. Η τελική λίστα των επιλέξιμων μοντέλων και η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθούν με την έκδοση των σχετικών εφαρμοστικών αποφάσεων. Το κοινωνικό leasing εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης και χρηματοδοτείται μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Σε αντίθεση με τα προγράμματα επιδότησης αγοράς, δίνει έμφαση στη μακροχρόνια μίσθωση, μειώνοντας το αρχικό οικονομικό βάρος για τα νοικοκυριά που αδυνατούν να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα με ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, μέχρι να δημοσιευθεί η επίσημη πρόσκληση και οι εφαρμοστικές αποφάσεις, αρκετές λεπτομέρειες –όπως η ακριβής ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων και οι οριστικοί όροι συμμετοχής– παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με χαμηλό μηνιαίο κόστος για χιλιάδες νοικοκυριά – Νέο πρόγραμμα με επιδότηση

Το σχέδιο για το κοινωνικό leasing ηλεκτρικών αυτοκινήτων περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, καθώς έχει λάβει την απαραίτητη ευρωπαϊκή έγκριση και βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης. Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση μέσω επιδοτούμενης μακροχρόνιας μίσθωσης και όχι αγοράς οχήματος.



Το πρόγραμμα προβλέπει την ένταξη περίπου 12.500 νοικοκυριών, με το κράτος να καλύπτει σημαντικό μέρος του κόστους της τετραετούς μίσθωσης. Η κρατική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο, ενώ προβλέπεται επιπλέον επιδότηση για άτομα με αναπηρία, καθώς και ενίσχυση για την εγκατάσταση οικιακού φορτιστή.



Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ η μηνιαία επιβάρυνση εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ώστε η χρήση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου να γίνει προσιτή σε περισσότερες οικογένειες. Η τελική λίστα των επιλέξιμων μοντέλων και η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθούν με την έκδοση των σχετικών εφαρμοστικών αποφάσεων.



Το κοινωνικό leasing εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης και χρηματοδοτείται μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Σε αντίθεση με τα προγράμματα επιδότησης αγοράς, δίνει έμφαση στη μακροχρόνια μίσθωση, μειώνοντας το αρχικό οικονομικό βάρος για τα νοικοκυριά που αδυνατούν να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα με ίδια κεφάλαια.



Ωστόσο, μέχρι να δημοσιευθεί η επίσημη πρόσκληση και οι εφαρμοστικές αποφάσεις, αρκετές λεπτομέρειες –όπως η ακριβής ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων και οι οριστικοί όροι συμμετοχής– παραμένουν υπό διαμόρφωση.