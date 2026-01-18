Ένα σύντομο βίντεο που δείχνει πώς η Μαρία Κορίνα Ματσάδο διέφυγε από τη Βενεζουέλα πριν από περίπου έναν μήνα για να μεταβεί στη Νορβηγία και να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική ομάδα διάσωσης Grey Bull.

Η διαφυγή της έγινε διά θαλάσσης, σε μια καλά οργανωμένη και μυστική επιχείρηση. Αρχικά επιβιβάστηκε σε σκάφος από τις ακτές της Βενεζουέλας, το οποίο τη μετέφερε σε σημείο συνάντησης στην Καραϊβική, όπου την παρέλαβε δεύτερο σκάφος της Grey Bull, με επικεφαλής τον ιδρυτή της οργάνωσης και πρώην μέλος ειδικών δυνάμεων, Μπράιαν Στερν.

Το βίντεο καταγράφει τη νυχτερινή επιβίβασή της στο δεύτερο σκάφος και τις πρώτες δηλώσεις της, στις οποίες επιβεβαιώνει ότι είναι ζωντανή και ασφαλής και ευχαριστεί την ομάδα που τη βοήθησε. Μετά από ένα πολύωρο και δύσκολο ταξίδι, έφτασαν στη στεριά τις πρώτες πρωινές ώρες και από εκεί η Ματσάδο πέταξε για τη Νορβηγία.

Η επιχείρηση διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες, πραγματοποιήθηκε υπό αντίξοες συνθήκες και χρηματοδοτήθηκε από ανώνυμους δωρητές. Τόσο η ίδια όσο και οι διασώστες απέφυγαν να αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας.