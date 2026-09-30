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Στη δημοσιότητα ήρθαν μηνύματα από ομαδική συνομιλία στο Snapchat, όπου μέλη της αδελφότητας φέρονται να συζητούν για τη διαθεσιμότητα της γυναίκας τη νύχτα του περιστατικού.

Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν προσωπικά μηνύματα μεταξύ της καταγγέλλουσας και ενός εναγομένου, στα οποία συζητούνται οι συνθήκες της βραδιάς και η κατάσταση μέθης των εμπλεκομένων.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση σε σώμα ενόρκων, προκειμένου να κριθεί εάν υφίστανται επαρκή στοιχεία για την απαγγελία ποινικών κατηγοριών.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης ζήτησε ανεξάρτητη εξέταση των χειρισμών του πανεπιστημίου, ενώ οι επτά άνδρες που κατονομάζονται στην αστική αγωγή παραμένουν μέχρι στιγμής χωρίς ποινική δίωξη.

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Η υπόθεση του καταγγελλόμενου ομαδικού βιασμού μιας φοιτήτριας του Cornell University παίρνει πλέον νέα και πολύ σοβαρή τροπή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν μέλη της αδελφότητας Chi Phi τη νύχτα του περιστατικού τον Οκτώβριο του 2024, αλλά και μια δεύτερη σειρά προσωπικών μηνυμάτων που αποκαλύφθηκε τώρα.

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Το υλικό απέκτησε το CBS News New York, ενώ ακολούθησε νέο δημοσίευμα της New York Post, η οποία έφερε στον τίτλο της μία από τις πλέον ανατριχιαστικές φράσεις της συνομιλίας:

«Shop still open?» – «Το μαγαζί είναι ακόμα ανοιχτό;»

Η απάντηση που φέρεται να δόθηκε από άλλο μέλος της αδελφότητας ήταν μονολεκτική: «Yea» – «Ναι».

Το CBS News New York αναφέρει ότι απέκτησε βίντεο της ομαδικής συνομιλίας στο Snapchat από τη νύχτα κατά την οποία η νεαρή γυναίκα υποστηρίζει ότι ναρκώθηκε και κακοποιήθηκε σεξουαλικά μέσα στο σπίτι της Chi Phi.

Το μήνυμα της 1:42 τα ξημερώματα

Τα νέα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της χρονικής ακολουθίας.

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Σύμφωνα με το CBS και τη δικαστική αγωγή της γυναίκας, περίπου στις 1:42 π.μ. εμφανίστηκε στην ομαδική συνομιλία μήνυμα που ανέφερε με χυδαία διατύπωση ότι υπήρχε γυναίκα διαθέσιμη για σεξ στον επάνω όροφο.

Στη δικογραφία αναφέρεται η φράση «free p—y upstairs». Σε άλλο σημείο εμφανίζεται το «Shop still open?» και η απάντηση «Yea».

Η ταυτότητα εκείνων που έστειλαν τα συγκεκριμένα δύο τελευταία μηνύματα δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Στη δικαστική αγωγή περιλαμβάνονται και άλλες φράσεις από τη συνομιλία, μεταξύ των οποίων οι «I f—ing love Chi Phi» και «Like you can walk in and whip it out».

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Οι διάλογοι αυτοί βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς το κρίσιμο ερώτημα είναι τι γνώριζαν όσοι συμμετείχαν στη συνομιλία και τι συνέβαινε την ίδια ώρα μέσα στο σπίτι της αδελφότητας.

Τα άλλα μηνύματα – δύο ημέρες μετά

Υπάρχει όμως και δεύτερη, διαφορετική σειρά μηνυμάτων, την οποία αποκάλυψε αποκλειστικά το CBS News New York.

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Πρόκειται για επικοινωνία της Jane Doe με έναν από τους άνδρες που κατονομάζονται ως εναγόμενοι στην αστική αγωγή, δύο ημέρες μετά το καταγγελλόμενο περιστατικό.

Ο άνδρας φέρεται να της ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο «εξελίχθηκαν τα πράγματα» και να έγραψε ότι η μνήμη του ήταν θολή. Σύμφωνα με τα screenshots, ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος και ένας ακόμη άνδρας αισθάνονταν άσχημα επειδή ήταν τόσο μεθυσμένοι ώστε δεν κατάφεραν να σταματήσουν όσα συνέβαιναν και να διώξουν τον κόσμο πριν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου.

Η ίδια η γυναίκα απάντησε ότι και η δική της μνήμη ήταν πολύ θολή και ότι όλοι είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

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Στα ίδια μηνύματα έγραψε τότε ότι δεν θεωρούσε παράνομες τις σεξουαλικές πράξεις και ότι της άρεσε η επαφή της με δύο από τους άνδρες. Αργότερα πρότεινε μάλιστα να καπνίσουν ξανά μαζί, αλλά αυτή τη φορά χωρίς τους «επιπλέον πέντε δισεκατομμύρια άνδρες και την κεταμίνη».

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Πρόκειται για στοιχεία που αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της πλευράς της γυναίκας, της εισαγγελίας και των συνηγόρων των ανδρών.

Η εξήγηση του δικηγόρου της

Ο δικηγόρος της Jane Doe, Thomas Giuffra, επιβεβαίωσε ότι η πελάτισσά του είχε ανταλλάξει μηνύματα με έναν από τους εναγομένους λίγο μετά το περιστατικό.

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Υποστηρίζει όμως ότι εκείνη βρισκόταν τότε σε κατάσταση άρνησης και τραύματος και προσπαθούσε να καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Κατά τον δικηγόρο της, η γυναίκα δεν θα χρησιμοποιούσε επιθετικό τόνο απέναντι σε κάποιον από τον οποίο προσπαθούσε να αποσπάσει πληροφορίες για τα γεγονότα της νύχτας.

«Είμαι 100% βέβαιη ότι βιάστηκα»

Το CBS News New York απέκτησε επίσης αντίγραφο της συνέντευξης που είχε δώσει η Jane Doe στην αστυνομία του Cornell μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με το CBS, η νεαρή γυναίκα είχε δηλώσει στους αστυνομικούς: «Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι βιάστηκα».

Το συγκεκριμένο στοιχείο βρίσκεται πλέον στο κέντρο της συζήτησης για το τι ακριβώς είχε καταγγείλει η γυναίκα από την αρχή και κατά πόσο η σημερινή περιγραφή των γεγονότων διαφοροποιείται από την αρχική της κατάθεση.

Η εισαγγελία ξανανοίγει τον φάκελο

Ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins, Matthew Van Houten, έχει αποφασίσει να ανοίξει εκ νέου την ποινική έρευνα και να παρουσιάσει την υπόθεση σε Grand Jury, το σώμα ενόρκων που θα κρίνει εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την απαγγελία ποινικών κατηγοριών.

Μέχρι σήμερα κανείς από τους επτά άνδρες δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά.

Ο Van Houten επιμένει ότι η αρχική κατάθεση της γυναίκας το 2024 διέφερε σε σημαντικά σημεία από όσα περιλαμβάνονται στη σημερινή αστική αγωγή.

Σε συνέντευξή του στο PEOPLE αποκάλυψε ότι η γυναίκα είχε εξετάσει προσεκτικά την αρχική γραπτή κατάθεσή της και είχε κάνει περισσότερες από 20 χειρόγραφες διορθώσεις πριν αυτή οριστικοποιηθεί.

Και πολιτική παρέμβαση στη Νέα Υόρκη

Η υπόθεση έχει πλέον ξεφύγει από τα όρια του Cornell.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul ζήτησε ανεξάρτητη εξέταση του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε το πανεπιστήμιο τις καταγγελίες.

Το Cornell από την πλευρά του υποστηρίζει ότι δεν περιορίστηκε σε ήπιες πειθαρχικές κυρώσεις. Έχει επιβεβαιώσει ότι από την εσωτερική διαδικασία προέκυψαν αποβολές και αναστολές φοίτησης, χωρίς ωστόσο να γνωστοποιήσει πόσοι φοιτητές τιμωρήθηκαν με κάθε ποινή. Η πανεπιστημιακή οργάνωση της Chi Phi έχει αποκλειστεί από το campus από το 2024.

Το Grand Jury θα κρίνει την επόμενη μέρα

Δύο χρόνια μετά τη νύχτα που βρίσκεται στο επίκεντρο της καταγγελίας, η υπόθεση επιστρέφει ουσιαστικά στην αφετηρία της ποινικής διερεύνησης — αυτή τη φορά όμως με πολύ περισσότερο υλικό.

Υπάρχουν η αστική αγωγή των 101 σελίδων, τα μηνύματα της ομαδικής συνομιλίας της Chi Phi, το βίντεο του Snapchat, τα προσωπικά μηνύματα δύο ημέρες μετά το περιστατικό, η αρχική κατάθεση της γυναίκας και τα αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας του Cornell.

Οι επτά άνδρες που κατονομάζονται στην αγωγή παραμένουν χωρίς ποινική καταδίκη ή κατηγορία και ορισμένοι έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

Το επόμενο καθοριστικό βήμα βρίσκεται πλέον στα χέρια των εισαγγελικών αρχών και του Grand Jury.

Και στο κέντρο της νέας έρευνας βρίσκονται μερικές λέξεις που γράφτηκαν σε μια ομαδική συνομιλία μέσα στη νύχτα: «Το μαγαζί είναι ακόμα ανοιχτό;»

Πηγές – Πατήστε τα link για να δείτε δημοσιεύματαμε βίντεο, συνεντεύξεις και τα sms

CBS News New York – προσωπικά μηνύματα

CBS News New York – συνομιλία Snapchat

New York Post – « Shop still open? »

CBS News New York – αστυνομική συνέντευξη

PEOPLE – νέα στοιχεία από τον εισαγγελέα