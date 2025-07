Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται μετά την ανατροπή ενός τουριστικού σκάφους που μετέφερε πάνω από 50 άτομα το Σάββατο στον κόλπο Χα Λονγκ του Βιετνάμ, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το σκάφος μετέφερε 48 επιβάτες και πέντε μέλη του πληρώματος όταν ανατράπηκε εξαιτίας ξαφνικής σφοδρής βροχής, καθώς περιόδευε στο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Dan Tri.

″Το απόγευμα της 19ης Ιουλίου, το τουριστικό σκάφος Wonder Sea που μετέφερε 53 άτομα ανατράπηκε. Οι συνοριοφύλακες του Βιετνάμ και το ναυτικό διέσωσαν 11 άτομα και ανέσυραν 28 πτώματα”, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος VNExpress.

In Vietnam's Ha Long Bay, a passenger boat carrying 48 passengers and 5 crew members capsized during todays storm. Rescue teams, including the Quang Ninh Provincial Border Guard, saved 12 people and recovered 3 bodies by 6:00pm. Search and rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/ERJ1Eoptn8

Οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που επισκέπτονταν την πρωτεύουσα Ανόι, με περισσότερα από 20 παιδιά μεταξύ των επιβατών, ανέφερε η VNExpress.

Ο κόλπος Χα Λονγκ είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του Βιετνάμ, με εκατομμύρια ανθρώπους να επισκέπτονται κάθε χρόνο τα γαλαζοπράσινα νερά και τα ασβεστολιθικά νησιά του που βρίσκονται στην κορυφή του τροπικού δάσους.

By 8:45pm July 19, authorities had recovered 27 bodies, including 8 children, and rescued 11 people, as a large-scale search and rescue operation is underway in Hạ Long Bay after a tourist boat capsized due to a sudden storm (not related to the incoming Typhoon Wipha). pic.twitter.com/HVADKNGUbz