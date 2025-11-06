Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Πέμπτης (6/11), κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, παρουσία Ντόναλντ Τραμπ, με θέμα τις μεγάλες εκπτώσεις που θα προσφέρουν οι φαρμακευτικές εταιρείες Novo Nordisk και Eli Lilly στα σκευάσματα αδυνατίσματος, που διαθέτουν στις ΗΠΑ, συμβάλλοντας στη μάχη καταπολέμησης της παχυσαρκίας.

Συγκεκριμένα, τη στιγμή που γίνονταν ανακοινώσεις σε ζωντανή μετάδοση από τον CEO της Eli Lilly, Ντέιβιντ Ριξ, το πλάνο έπιασε ξαφνικά τον Γκόρντον Φίντλεϊ, εκτελεστικό στέλεχος της φαρμακευτικής εταιρείας Novo Nordisk, να χάνει τις αισθήσεις του και να καταρρέει δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο.

Αξιωματούχοι που βρέθηκαν δίπλα του, κατάφεραν να συγκρατήσουν τον Φίντλεϊ, ο οποίος έχει ηγετικό ρόλο για τη Novo Nordisk στην αγορά των ΗΠΑ, ενώ στην συνέχεια η εκδήλωση διακόπηκε. Οι αναφορές επιβεβαιώνουν ότι έλαβε άμεση ιατρική φροντίδα, αν και δεν προσδιορίστηκε η κατάσταση της υγείας του του μετά το περιστατικό.