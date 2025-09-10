Ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που μια 67χρονη γυναίκα στη Λουιζιάνα χτυπά με το αυτοκίνητό της μια συνάδελφό της και στη συνέχεια προσπαθεί ψύχραιμα να καλύψει το συμβάν, αφήνοντας το θύμα αναίσθητο στο έδαφος.

Η Λίλιαν Σέλερς συνελήφθη τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρει η New York Post, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε πει ψέματα για το περιστατικό, υποστηρίζοντας πως η συνάδελφός της είχε απλώς πέσει στο πάρκινγκ του Greenbriar Community Care Center, ενός κέντρου αποκατάστασης ηλικιωμένων όπου εργάζονται και οι δύο.

Στο βίντεο φαίνεται η Σέλερς να βάζει όπισθεν με το SUV της, να επιταχύνει και να χτυπά με δύναμη τη γυναίκα που περπατούσε στον άδειο χώρο στάθμευσης, λίγο πριν τις 11 το βράδυ.

Ακολούθως, η οδηγός σταθμεύει, κατεβαίνει για να μαζέψει τα κομμάτια του σπασμένου προφυλακτήρα και πηγαίνει ατάραχη στη δουλειά της, λέγοντας στους συναδέλφους ότι «μια γυναίκα έπεσε στο πάρκινγκ».

Το προσωπικό έσπευσε να βοηθήσει τη συνάδελφό τους, η οποία μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματά της δεν συνάδουν με πτώση, αλλά με σοβαρό χτύπημα από όχημα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην αστυνομία ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που η Σέλερς οδηγούσε απερίσκεπτα στον χώρο στάθμευσης. Όταν ρωτήθηκε από τις αρχές για το συμβάν, φέρεται να έδειξε αδιαφορία και να μην έδωσε καμία πειστική εξήγηση.

«Λίγο πριν το περιστατικό, η Σέλερς φαίνεται να χτυπά κάρτα και αμέσως μετά να επιστρέφει στο αυτοκίνητο», ανέφερε η τοπική αστυνομία μέσω Facebook. «Αν και τα στοιχεία δεν δείχνουν πρόθεση, είναι ξεκάθαρο ότι γνώριζε πως είχε χτυπήσει άτομο και προσπάθησε να αποκρύψει τα ίχνη της».

Η Σέλερς κατηγορήθηκε για απερίσκεπτη οδήγηση, εγκατάλειψη θύματος που έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, αμέλεια που προκάλεσε τραυματισμό και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης με παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων.