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Ένα σοκαριστικό βίντεο δόθηκε στην δημοσιότητα από την στιγμή που ένας εργάτης στην Αγγλία βρέθηκε στο «κενό» ενώ εκτελούσε εργασίες στην οροφή αποθήκης, με αποτέλεσμα να σπάσει το χέρι, το πόδι του και να υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε αποθήκη στο Κίγκλεϊ του Δυτικού Γιορκσάιρ, την ώρα που ο 26χρονος εγκαθιστούσε προστατευτικά κιγκλιδώματα στην οροφή του κτιρίου.

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Ο εργαζόμενος βρισκόταν στην οροφή μεταφέροντας υλικά από την μία άκρη του κτιρίου στην άλλη, όταν πάτησε πάνω σε έναν φεγγίτη και κατέληξε σε ένα παλετοφόρο όχημα που βρισκόταν εντός της αποθήκης.

Στο σοκαριστικό βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο εργάτης πέφτει στο «κενό», χτυπώντας πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί εσπευσμένα η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Μετά από έρευνες των αρμόδιων βρετανικών αρχών επιβλήθηκαν «τσουχτερά» πρόστιμα χιλιάδων ευρώ σε δύο κατασκευαστικές εταιρείες που δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της συγκεκριμένης πτώσης.