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Ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα που καταγράφηκε πρόσφατα στο Σίντνεϊ της Νεμπράσκα έχει προκαλέσει αίσθηση στο Διαδίκτυο. Ένας φωτογράφος κατάφερε να αποτυπώσει τη μοναδική στιγμή όπου ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα συνδυάστηκε με μια τεράστια υπερκυτταρική καταιγίδα (supercell), δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Στις εικόνες, ο ουρανός φωτίζεται από έντονες αποχρώσεις πορτοκαλί, κόκκινου και χρυσού, ενώ τα σκοτεινά, ογκώδη σύννεφα της καταιγίδας δεσπόζουν από πάνω, σχηματίζοντας ένα εντυπωσιακό αλλά και επιβλητικό τοπίο. Παρότι η εικόνα θυμίζει σκηνή από ταινία καταστροφής, πρόκειται για ένα πραγματικό και σπάνιο φαινόμενο της ατμόσφαιρας.

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Οι υπερκυτταρικές καταιγίδες θεωρούνται από τους πιο ισχυρούς και ιδιαίτερους τύπους καταιγίδων. Δημιουργούνται όταν ένας ισχυρός ανοδικός αέρας αρχίζει να περιστρέφεται μέσα στο καταιγιδοφόρο νέφος, σχηματίζοντας μια ιδιαίτερα οργανωμένη δομή. Συχνά συνδέονται με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως έντονους ανέμους, μεγάλες χαλαζοπτώσεις, ισχυρές βροχές και σε ορισμένες περιπτώσεις ανεμοστρόβιλους.

Η εντυπωσιακή καταγραφή εξαπλώθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν το θέαμα «εξωπραγματικό», επισημαίνοντας πως η φύση μπορεί να δημιουργήσει εικόνες που μοιάζουν σχεδόν απίστευτες.

🌩 An incredible sunset over Nebraska is going viral online



The footage was captured today in Sidney, Nebraska, during a powerful storm.



The photographer managed to capture a massive supercell — one of the rarest and most spectacular types of storm clouds. These systems are… pic.twitter.com/vncuLWH2ZB — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2026