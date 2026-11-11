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Οι αρχές εκτιμούν ότι η πυκνή ομίχλη και η ολισθηρότητα του οδοστρώματος προκάλεσαν τις μαζικές συγκρούσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ειδικό κλιμάκιο ερευνητών διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας παράλληλα καταγγελίες για ανεπαρκή προειδοποιητική σήμανση στο οδικό δίκτυο.

Μέχρι στιγμής, οι βουλγαρικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός Ρουμάνου οδηγού φορτηγού, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πρώτη σύγκρουση.

Τα σωστικά συνεργεία ολοκλήρωσαν ολονύκτια επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών, ενώ πολλοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

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Σε κατάσταση εθνικού πένθους βρίσκεται η Βουλγαρία μετά την πολύνεκρη καραμπόλα με τη συμμετοχή 86 οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Α1, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου πυροσβέστες και διασώστες επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν επιβάτες από τα διαλυμένα οχήματα και να τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η πυκνή ομίχλη και η ολισθηρότητα του οδοστρώματος εξετάζονται ως οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα. Ωστόσο, οι βουλγαρικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός Ρουμάνου οδηγού φορτηγού, ο οποίος ανακρίνεται, καθώς φέρεται να σταμάτησε την νταλίκα του σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας, προκαλώντας την πρώτη σύγκρουση. Το δυστύχημα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες οδικές τραγωδίες που έχουν καταγραφεί στη χώρα.

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Un cetățean român se află printre persoanele rănite în accidentele în lanț produse marți, 10 noiembrie 2026, pe autostrada Trakia din Bulgaria, unde 12 oameni și-au pierdut viața. Românul primește îngrijiri medicale, a anunțat ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu. În cele două caramboluri, produse pe ambele sensuri ale autostrăzii care leagă Sofia de Burgas, au fost implicate zeci de vehicule. — Libertatea (@libertatea) November 10, 2026

Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης

Πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικοί, εθελοντές και ειδικά συνεργεία διάσωσης έδωσαν πολύωρη μάχη για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες από τα συντρίμμια. Για να φτάσουν στους επιβάτες, χρειάστηκε να απομακρύνουν οχήματα που είχαν ανατραπεί ή τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 12 νεκρούς και 51 τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος έχει συγκροτηθεί ειδικό κλιμάκιο με 10 ερευνητές της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Ερευνών. Εκτός από την ομίχλη και την ολισθηρότητα της ασφάλτου, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες δεν υπήρχε επαρκής προειδοποιητική σήμανση για τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν το πρωί της Τρίτης στη Βουλγαρία ήταν εξαιρετικά δύσκολες, με την ορατότητα να παρουσιάζει δραματική επιδείνωση. Συγκεκριμένα, από περίπου 70 μέτρα περιορίστηκε σε μόλις 10, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς.

Από τους συνολικά 51 τραυματίες, οι 23 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Σλίβεν. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τέσσερις ασθενείς νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ενώ 13 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Για την εξέλιξη της υγείας τους αναμένεται νεότερη επίσημη ιατρική ενημέρωση.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιζώντων από την καραμπόλα

Τις εφιαλτικές στιγμές που ακολούθησαν τη μαζική σύγκρουση περιέγραψε στο ERTnews ένας από τους τραυματίες, μεταφέροντας την εικόνα χάους που επικράτησε στο σημείο.

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«Τα τζάμια έσπασαν και έπεφταν παντού. Ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον. Άλλοι είχαν πέσει, άλλοι είχαν τραυματιστεί, ενώ κάποιοι είχαν παγιδευτεί και δεν μπορούσαν να απεγκλωβιστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μια ακόμη μαρτυρία αποτυπώνει το μέγεθος της τραγωδίας: «Πολλοί, πολλοί άνθρωποι πέθαναν εδώ. Ένας άντρας πέθανε ακριβώς πίσω μου».

Absolutely horrific scenes from Bulgaria this morning. A massive pile-up involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol has reportedly left at least 12 people dead and dozens injured. Dense fog appears to have played a major role. https://t.co/DXvXwKpSJF — The great Ivan 🌐 (@GhostOfIvan) November 10, 2026

Το πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Τράκια (Trakia), έναν από τους σημαντικότερους και πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Βουλγαρίας, ο οποίος συνδέει την πρωτεύουσα Σόφια με το Μπουργκάς. Η πρώτη μαζική σύγκρουση καταγράφηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μπουργκάς. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν φορτηγά που συγκρούστηκαν μεταξύ τους, ενώ πολλά επιβατικά αυτοκίνητα βρέθηκαν κυριολεκτικά συνθλιμμένα ανάμεσα στα βαρέα οχήματα.

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Περίπου μισή ώρα αργότερα σημειώθηκε και δεύτερη καραμπόλα, αυτή τη φορά στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς τη Σόφια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οδηγοί είχαν σταματήσει τα οχήματά τους προκειμένου να ενημερωθούν για το τι είχε συμβεί στην άλλη πλευρά του αυτοκινητοδρόμου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέα σύγκρουση.

Ερωτήματα για την ασφάλεια και την κατάσταση του οδοστρώματος

Ο αυτοκινητόδρομος Τράκια διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας φτάνει τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.

Παρά το γεγονός ότι η άσφαλτος στο συγκεκριμένο τμήμα είναι σχετικά πρόσφατη, καθώς τοποθετήθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια, ειδικοί επισημαίνουν ότι υπό ορισμένες καιρικές συνθήκες μπορεί να παρουσιάζει αυξημένη ολισθηρότητα.

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Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο δεν προκύπτει για πρώτη φορά. Και στο παρελθόν έχουν σημειωθεί σοβαρά τροχαία δυστυχήματα, με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του οδοστρώματος να βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο των ερευνών.

Η νέα τραγωδία με τους 86 εμπλεκόμενους οδηγούς και επιβάτες επαναφέρει με δραματικό τρόπο τα ερωτήματα για την ασφάλεια του οδικού δικτύου της Βουλγαρίας, την επάρκεια της προειδοποιητικής σήμανσης και τα μέτρα προστασίας των οδηγών σε συνθήκες ακραίας ομίχλης.

Με πληροφορίες από Reuters

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Πηγή φωτογραφιών: Reuters

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