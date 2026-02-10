Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο 6 ανρθώπων, που βρέθηκαν νεκροί στα βουνά της δυτικής Βουλγαρίας την περασμένη εβδομάδα, σε μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται από αντικρουόμενες μαρτυρίες και αρκετά παράξενες συνθήκες σε τέτοιο βαθμό, που οδήγησαν έναν εισαγγελέα να παρομοιάσει τους δύο τριπλούς θανάτους με τη σειρά μυστηρίου της δεκαετίας του 1990 «Twin Peaks».

«Αυτή είναι μια περίπτωση ασύγκριτη στη χώρα μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ο Ζαχάρι Βάσκοφ, διευθυντής της γενικής διεύθυνσης της εθνικής αστυνομίας.

Οι εισαγγελείς υποψιάζονται ότι οι θάνατοι μπορεί να ήταν δολοφονίες ή αυτοκτονίες, μια έλλειψη σαφήνειας που έχει τροφοδοτήσει εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας.

Την Κυριακή, η αστυνομία ανακάλυψε τα πτώματα τριών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός 15χρονου αγοριού, σε ένα τροχόσπιτο στην περιοχή Okolchitsa Peak.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι συνδέονται με μια τριπλή δολοφονία που έλαβε χώρα μια εβδομάδα νωρίτερα σε ένα ορεινό καταφύγιο κοντά στο Petrohan, το οποίο αργότερα κάηκε.

Η καλύβα χρησιμοποιήθηκε ως βάση μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης αφιερωμένης στην προστασία της φύσης, αν και ορισμένες αναφορές περιγράφουν επίσης τα μέλη της ως «δασοφύλακες» που επί χρόνια περιπολούσαν την περιοχή κοντά στα σερβικά σύνορα και βοηθούσαν τη συνοριακή αστυνομία.

Πέντε από τους νεκρούς ήταν μέλη της ΜΚΟ Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχου Προστατευόμενων Περιοχών και διέμεναν στην καλύβα, ανέφερε η αστυνομία. Το αγόρι ήταν γιος ενός φίλου.

Η αστυνομία δημοσίευσε υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης έξω από την καλύβα, το οποίο καταγράφηκε την 1η Φεβρουαρίου, την ημέρα των δολοφονιών, και στο οποίο φαίνονται και οι έξι νεκροί να αποχαιρετούν ο ένας τον άλλον.

Οι τρεις που παρέμειναν στην καλύβα βιντεοσκοπήθηκαν αργότερα να την πυρπολούν.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα μέλη της ΜΚΟ εμπλέκονταν στον Θιβετιανό Βουδισμό, προσθέτοντας ότι μέσα στην καλύβα βρέθηκαν βουδιστικά βιβλία και πανό.

Η αστυνομία επικαλέστηκε επίσης έναν συγγενή ενός μέλους που μίλησε για «εξαιρετική ψυχολογική αστάθεια» εντός της ομάδας.

Τέσσερις κάλυκες, δύο πιστόλια και ένα τουφέκι βρέθηκαν κοντά στα πτώματα, ανέφερε η αστυνομία, και οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από κοντινή απόσταση.

Οι αρχές εντόπισαν λίγο αργότερα και τους άλλους τρεις νεκρούς μέσα στο τροχόσπιτο. Δύο από τους νεκρούς είχαν τραύματα στο κεφάλι, ενώ η νεκροψία του τρίτου είναι ακόμη σε εξέλιξη.

«Μπορούμε να συμπεράνουμε, και για τις δύο έρευνες, ότι μία από τις κύριες εκδοχές πάνω στις οποίες εργαζόμαστε είναι η δολοφονία-αυτοκτονία και η αυτοκτονία», δήλωσε η Ναταλία Νικόλοβα, αναπληρώτρια εισαγγελέας στην Εισαγγελία Εφετών στην πρωτεύουσα Σόφια.

(Mε πληροφορίες από Reuters)