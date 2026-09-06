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Μια στιγμή ανεμελιάς κατά τη διάρκεια των διακοπών του κατέληξε σε τραγωδία για έναν 39χρονο πατέρα τριών παιδιών στην Τουρκία.

Ο Αρίφ Ερμάν έχασε τη ζωή του στην Αλάνια της Αττάλειας, όταν βούτηξε από την προβλήτα ξενοδοχείου στη θάλασσα, χωρίς να γνωρίζει ότι το νερό στο συγκεκριμένο σημείο ήταν εξαιρετικά ρηχό.

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FATHER OF THREE DIES AFTER DIVING HEADFIRST INTO WATER ONLY 20 INCHES DEEP AT TÜRKİYE HOTEL pic.twitter.com/oL04uO6C8Q — Marco Watts (@MarcoWatts_) September 5, 2026

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Στα πλάνα φαίνεται ο 39χρονος να κατευθύνεται προς την άκρη της προβλήτας, να παίρνει φόρα και να πραγματοποιεί βουτιά με το κεφάλι. Στον χώρο υπήρχαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πινακίδες που προειδοποιούσαν ότι οι καταδύσεις απαγορεύονταν εξαιτίας του μικρού βάθους.

Η βουτιά είχε τραγική κατάληξη, καθώς ο άνδρας χτύπησε στον πυθμένα της θάλασσας, όπου το βάθος υπολογίζεται μόλις στο μισό μέτρο.

Tragic footage shows the final moments of a father of three in Türkiye who jumped off a pier in Antalya, thinking it was harmless fun. The water was unexpectedly shallow, and he suffered a fatal broken neck. pic.twitter.com/99EcB6mWs4 — Breaking911 (@Breaking911) September 6, 2026

Άκαρπες οι προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή

Αμέσως μετά το χτύπημα, εργαζόμενοι του ξενοδοχείου έσπευσαν στο σημείο για να τον βοηθήσουν. Ναυαγοσώστης τον ανέσυρε από το νερό και άρχισαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο.

Ο 39χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία και τελικά υπέκυψε.

Οι τουρκικές Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων αν είχαν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των επισκεπτών στον χώρο.