Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Βραζιλία την Τρίτη (28/10), ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις στο Ρίο έγιναν σε μία κρίσιμη στιγμή, λίγες μέρες πριν από τις σημαντικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την διάσκεψη του ΟΗΕ για το παγκόσμιο κλίμα.

Ο Κλαούντιο Κάστρο, κυβερνήτης, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «Στεκόμαστε σταθεροί απέναντι στον ναρκοτρομοκρατισμό», αναφερόμενος στις μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις, που στόχο έχουν την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, στις πλέον κακόφημες περιοχές του Ρίο.

Faixa de Gaza? Não. É o Rio de Janeiro tomado por drones, fuzis e explosões. Zona de guerra declarada. E o Lula dizendo que traficante é “vítima dos usuários”.



Quem aterroriza comunidades, fecha escolas e assassina inocentes é TERRORISTA!



Mas não veremos militante do PSOL ou o… pic.twitter.com/3dko55e8Oz October 28, 2025

Όπως περιέγραψε ο Κ. Κάστρο, στην επιχείρηση συμμετείχαν 2.500 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας στα συγκροτήματα φαβελών Αλεμάο και Πένια, τις πυκνοκατοικημένες φτωχογειτονιές στα περίχωρα του Ρίο.

Από τις επιχειρήσεις σκοτώθηκαν και δύο αστυνομικοί, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι οι υπόλοιποι 18 νεκροί θεωρούνταν ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών.

Faixa de Gaza? Não: Rio de Janeiro.



Infelizmente mais um episódio triste da cidade que é símbolo da cultura e história brasileira.



O Rio de Janeiro enfrenta uma verdadeira guerra, denunciada por especialistas em segurança pública, moradores e policiais.



Parte desses relatos… pic.twitter.com/fajnLH640N — Brasil Paralelo (@brasilparalelo) October 28, 2025

Το Ρίο θα φιλοξενήσει την επόμενη εβδομάδα μία σύνοδο με δημάρχους από διάφορες πόλεις του κόσμου, καθώς και το βραβείο Earthshot του πρίγκιπα Γουίλιαμ, στο οποίο θα παρευρεθούν διασημότητες όπως η ποπ σταρ Κάιλι Μινόγκ και ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Σεμπάστιαν Φέτελ.

Και οι δύο εκδηλώσεις αποτελούν μέρος της προετοιμασίας για τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα COP30, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπελέμ, στη βόρεια Βραζιλία.

Γενικότερα, οι μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις στην Βραζιλία δεν είναι ασυνήθιστες, ιδιαίτερα πριν από μεγάλα διεθνή γεγονότα. Άλλωστε, το Ρίο έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2014, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, τη σύνοδο της G20 το 2024 και τη σύνοδο των BRICS νωρίτερα φέτος.

Η επιχείρηση της Τρίτης περιγράφηκε από την πολιτειακή κυβέρνηση ως η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ εναντίον της εγκληματικής οργάνωσης Comando Vermelho. Τουλάχιστον 56 άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ οι αρχές επεδίωκαν να εκτελέσουν 250 εντάλματα σύλληψης και ερευνών, πρόσθεσε η κυβέρνηση.

