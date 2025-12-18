Η 25χρονη Maria Katiane Gomes da Silva, δημιουργός περιεχομένου από τη Βραζιλία, πέθανε στις 29 Νοεμβρίου αφού έπεσε από την κατοικία της στον 10ο όροφο στο Σάο Πάολο.

Ο σύζυγος της Silva — ο 40χρονος επιχειρηματίας Alex Leandro Bispo dos Santos — συνελήφθη κατόπιν προσωρινής εντολής σύλληψης ενώ οι αρχές διερευνούν πιθανή υπόθεση γυναικοκτονίας. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι υπάρχει υποψία πως εκείνος την έριξε από τον 10ο όροφο της πολυκατοικίας που μοιράζονταν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά το άκουσμα κραυγών και δυνατού θορύβου, οι γείτονες κάλεσαν την Στρατιωτική Αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις 29 Νοεμβρίου. Οι αρχές βρήκαν τον Santos να αγκαλιάζει το σώμα της συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι εκείνη είχε αυτοκτονήσει μετά από έναν καβγά. Οι αρχές αρχικά χαρακτήρισαν τον θάνατο ως ύποπτο.

Μια μεταγενέστερη έρευνα από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και Προστασίας Προσώπων και την τοπική αστυνομία, η οποία περιελάμβανε ανάλυση των καμερών μέσα στο διαμέρισμά τους και στην πολυκατοικία, φέρεται να αντικρούει την κατάθεσή του. Σύμφωνα με τις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας ο Santos φαίνεται να επιτίθεται στη Silva στο πάρκινγκ και αργότερα να διαπληκτίζεται μαζί της μέσα στον ανελκυστήρα.

Σε μια στιγμή, ο Santos φαίνεται να προσπαθεί να πιάσει τον λαιμό της Silva, και στη συνέχεια την τραβάει από τον ανελκυστήρα, πριν επιστρέψει στον ανελκυστήρα, όπου κάθεται με τα χέρια στο κεφάλι του.

Την 1η Δεκεμβρίου – μόλις λίγο πάνω από μία εβδομάδα πριν από τη σύλληψή του – ο Santos παρευρέθηκε στην κηδεία της Silva στο Ceará της Βραζιλίας, εμφανιζόμενος να αγκαλιάζει το φέρετρό της.