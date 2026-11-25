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Μια πράξη αυτοθυσίας και ανθρωπιάς εκτυλίχθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν ένας γιατρός έσπευσε να σώσει έναν ηλικιωμένο άνδρα που είχε εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο βυθιζόταν στα νερά.

Πρόκειται για τον Βραζιλιάνο γιατρό Ροζέριο Αουγούστο Ζερεμάιας, ο οποίος, μόλις αντιλήφθηκε ότι ένα όχημα βρισκόταν σε κίνδυνο και ο οδηγός του δεν μπορούσε να διαφύγει, αποφάσισε να επέμβει χωρίς δεύτερη σκέψη.

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Aconteceu hoje! Muitos irão dizer que o video é falso! Que foi simuldado. – Mas na realidade e durante uma forte enchente em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, o médico ortopedista Rogério Augusto resgatou um idoso que estava preso dentro de um carro parcialmente submerso. – Ao perceber a situação, o médico pegou uma antiga prancha de surfe e atravessou a área alagada. Para retirar o idoso, precisou quebrar o vidro do veículo. – Com a ajuda da prancha, o homem foi resgatado e, felizmente, não sofreu ferimentos. — Elise Wilshaw (@EliseWilshaw) November 24, 2026

Με έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο, ο γιατρός προσέγγισε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας μια σανίδα του σερφ. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός σφυριού, έσπασε την πόρτα του οχήματος και κατάφερε να απεγκλωβίσει τον ηλικιωμένο οδηγό, ο οποίος βγήκε σώος και αβλαβής.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν το Σάο Πάολο, προκαλώντας επικίνδυνες συνθήκες στην περιοχή. Η θαρραλέα παρέμβαση του γιατρού προκάλεσε τον θαυμασμό και τη συγκίνηση, καθώς η αποφασιστικότητά του αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωση του ηλικιωμένου άνδρα.