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Το παιδί έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο νερό την ώρα που η μητέρα του απουσίαζε προσωρινά.

Η σκύλος αντέδρασε άμεσα πηδώντας στην πισίνα και προσφέροντας τη στήριξη του σώματός της στο κοριτσάκι για να κρατηθεί στην επιφάνεια.

Η μητέρα και η αδελφή του παιδιού έσπευσαν στο σημείο μόλις αντιλήφθηκαν το περιστατικό και κατάφεραν να το απομακρύνουν με ασφάλεια.

Το συμβάν καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού και η Τερέζα αναγνωρίζεται πλέον από την οικογένεια ως ηρωίδα.

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Ως ηρωίδα αντιμετωπίζεται στη Βραζιλία η Τερέζα, μια γκόλντεν ριτρίβερ που έσωσε ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών από πιθανό πνιγμό, όταν εκείνο έπεσε κατά λάθος στην πισίνα του σπιτιού της οικογένειάς του. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή και καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας.

Στο βίντεο φαίνεται η μικρή Μαϊτέ να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια της πισίνας, όταν ξαφνικά χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο νερό. Καθώς το παιδί προσπαθεί να κρατηθεί στην επιφάνεια, η Τερέζα αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και χωρίς δισταγμό πηδάει μέσα στην πισίνα.

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Το σκυλί πλησιάζει αμέσως τη μικρή και ουσιαστικά μετατρέπεται σε «σωσίβιο» για εκείνη, καθώς το κοριτσάκι πιάνεται από το σώμα του, προσπαθώντας να κρατήσει το κεφάλι του έξω από το νερό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η μητέρα και η μεγαλύτερη αδελφή της Μαϊτέ αντιλαμβάνονται τι έχει συμβεί, τρέχουν προς την πισίνα, πέφτουν στο νερό και καταφέρνουν να βγάλουν το παιδί με ασφάλεια.

Golden retriever saves drowning girl in a swimming pool in Brazil. During a family celebration, the mother briefly stepped away to get a cake while the children went into the pool and ended up in the deep end. One of the girls began to drown. A golden retriever named Teresa noticed what was happening. The dog jumped into the water and swam towards the child. The girl grabbed onto Teresa and stayed afloat until her mother returned and pulled her out of the pool. November 23, 2026

Η μητέρα της μικρής εξήγησε ότι είχε απομακρυνθεί για λίγο από την πισίνα προκειμένου να πάρει ένα κομμάτι κέικ, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της είχε πάει να φέρει την μπανιέρα του σκύλου. Μέσα σε αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα συνέβη το ατύχημα.

Όπως περιέγραψε, η κόρη της είχε συνηθίσει να βρίσκεται κοντά σε πισίνες, αλλά ποτέ δεν έμπαινε μόνη της στο νερό. Περίμενε πάντα να μπει κάποιος μαζί της. Όταν τη ρώτησε τι προσπαθούσε να κάνει εκείνη τη στιγμή, η μικρή τής απάντησε ότι απλώς ήθελε να βουτήξει.