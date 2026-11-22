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Σκηνές χάους σημειώθηκε σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Βραζιλία, με ποδοσφαιριστές να βιαιοπραγούν και να εμπλέκονται σε περιστατικά ξύλου.

Σκηνές χάους στη Βραζιλία

Το περιστατικό σημειώθηκε στον ημιτελικό του Campeonato Carioca B1, όπου οι δύο ομάδες διεκδικούσαν το εισιτήριο για την άνοδο στη Série A2 της Βραζιλίας για το 2027.

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enquanto isso, niteroiense x goytacaz pelo cariocão b1: https://t.co/hF7zMK3szH — ‧₊˚ ⋅* ‧₊✮‧₊˚ ⋅* ‧₊ (@hotgirlslovebfr) November 21, 2026

Η αναμέτρηση πήρε απρόσμενη τροπή, καθώς ξέσπασε γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, με τις εικόνες από τον αγωνιστικό χώρο να είναι ιδιαίτερα άσχημες.

Η κατάσταση ξέφυγε, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή του αγώνα, ενώ το βίντεο από τα επεισόδια αποτυπώνει την ένταση που επικράτησε ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.