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Ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό απαθανάτισε ο φακός στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, καθώς ο Χριστός Λυτρωτής υψώνεται πάνω από ένα πυκνό στρώμα σύννεφων, προσφέροντας μια εικόνα μοναδικής ομορφιάς.

Το εμβληματικό μνημείο, που έχει ύψος 38 μέτρα, βρίσκεται στην κορυφή του βουνού Κορκοβάντο, σε υψόμετρο 710 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

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Το φαινόμενο που δημιούργησε αυτό το ξεχωριστό θέαμα είναι γνωστό ως ορογραφικά νέφη και προκαλείται από την κίνηση υγρών αέριων μαζών προς τις πλαγιές ενός βουνού. Κατά την ανοδική τους πορεία, οι αέριες μάζες ψύχονται, με αποτέλεσμα οι υδρατμοί που περιέχουν να συμπυκνώνονται και να δημιουργούν ένα πυκνό στρώμα νεφών.

☁️ Rio de Janeiro, il Cristo Redentore scompare tra le nuvole.



Uno spettacolo suggestivo sulla città brasiliana, dove la celebre statua che domina il monte Corcovado è stata avvolta da una fitta coltre di nubi, apparendo e scomparendo tra la nebbia.



Un gioco di luci e nuvole… pic.twitter.com/ZuMdd3CrhZ November 23, 2026