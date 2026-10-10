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Η βραζιλιάνικη αστυνομία σκότωσε την Παρασκευή έναν άνδρα, ο οποίος κρατούσε 13 παιδιά υπό την απειλή μαχαιριού σε σχολείο στην Κουριτίμπα, στη νότια Βραζιλία. Η ομηρία διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, ενώ σύμφωνα με τις αρχές κανένα από τα παιδιά δεν τραυματίστηκε.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας Παρανά, Λετίσια Μάρτινς, δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από το σχολείο CMEI Sao Braz ότι ο άνδρας εισέβαλε σε μία από τις τάξεις και κράτησε παιδιά και μέλη του προσωπικού ως ομήρους επί περίπου δύο ώρες.

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Όπως ανέφερε, ο ύποπτος απείλησε να περιλούσει με βενζίνη τόσο τον εαυτό του όσο και άλλα άτομα. Οι διαπραγματευτικές ομάδες της αστυνομίας βρίσκονταν στο σημείο, ωστόσο, σύμφωνα με την Μάρτινς, δεν διαπίστωσαν άλλη εναλλακτική λύση από την εξουδετέρωσή του.

Η εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε πώς σκοτώθηκε ο άνδρας, ούτε αποκάλυψε την ηλικία των παιδιών. Επίσης, δεν ανέφερε εάν ο ύποπτος είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στην ενέργεια.

Γονείς περίμεναν με αγωνία έξω από το σχολείο

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Σάο Μπραζ της Κουριτίμπα, μιας πόλης περίπου 1,8 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία βρίσκεται 400 χιλιόμετρα νότια του Σάο Πάολο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες με γονείς να περιμένουν έξω από το σχολείο, εμφανώς συγκινημένοι, αναζητώντας πληροφορίες για τα παιδιά τους όσο συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις με τον ύποπτο. Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αστυνομικοί εμφανίστηκαν να μεταφέρουν έξω από το κτίριο ορισμένα από τα παιδιά.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος της Κουριτίμπα γνωστοποίησε ότι τα παιδιά και το προσωπικό του σχολείου θα λάβουν ψυχολογική υποστήριξη μετά το περιστατικό.