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Τα θύματα δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση και δολοφονήθηκαν με πυροβολισμούς στο κεφάλι ενώ κατασκήνωναν σε απομονωμένη παραλία της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια.

Η εισαγγελία ζήτησε την επιβολή ποινής 210 ετών κάθειρξης για κάθε κατηγορούμενο, ενώ η επίσημη ανακοίνωση των ποινών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου.

Η σύντροφος του βασικού υπόπτου έχει ήδη καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθειρξης για την εμπλοκή της στην κλοπή αντικειμένων που ανήκαν στους τρεις τουρίστες.

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Ένοχους έκρινε την Παρασκευή μεξικανικό δικαστήριο τους τρεις άνδρες που κατηγορούνταν για τη δολοφονία τριών τουριστών το 2024. Πρόκειται για δύο Αυστραλούς αδελφούς, ηλικίας 30 και 33 ετών, και έναν 30χρονο Αμερικανό φίλο τους, η υπόθεση των οποίων είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στο Μεξικό όσο και διεθνώς.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που παρακολούθησε τη διαδικασία, ο δικαστής έκρινε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι, όλοι Μεξικανοί, διέπραξαν τις δολοφονίες με προμελέτη. Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στην Ενσενάδα, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, μια περιοχή γνωστή για τις παραλίες της και δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις του σερφ.

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Η ανακοίνωση των ποινών αναμένεται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Τα θύματα ήταν οι αδελφοί Τζέικ και Κόλουμ Ρόμπινσον, 30 και 33 ετών αντίστοιχα, και ο φίλος τους από τις ΗΠΑ, Κάρτερ Ρόουντ, 30 ετών. Οι τρεις άνδρες δολοφονήθηκαν τον Απρίλιο του 2024, ενώ είχαν κατασκηνώσει σε απομονωμένη παραλία στην Ενσενάδα, στο βορειοδυτικό Μεξικό.

Τα πτώματά τους εντοπίστηκαν αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή τους. Και οι τρεις έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι τουρίστες δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση και δολοφονήθηκαν χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν ή να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι ένας από τους κατηγορουμένους καυχήθηκε στη συνέχεια πως είχε στην κατοχή του αντικείμενα που ανήκαν στα θύματα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η μαρτυρία της συντρόφου του βασικού υπόπτου, Χεσούς Χεράρδο Γκαρσία, γνωστού ως «Ελ Κέκας». Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, εκείνος καυχιόταν ότι ο Κάρτερ Ρόουντ τον ικέτευε να μην τον σκοτώσει, εξηγώντας πως είχε μόλις αρραβωνιαστεί.

#DePlaneta Un tribunal de México declaró culpables el viernes a los tres mexicanos acusados del asesinato de dos surfistas australianos y uno estadounidense en 2024, un caso que causó indignación internacional.https://t.co/kAA2hXIeTh Advertisement October 10, 2026

Η εισαγγελία ζητά 210 χρόνια κάθειρξης για κάθε κατηγορούμενο

Η εισαγγελία ζήτησε να επιβληθεί σε καθέναν από τους τρεις καταδικασθέντες ποινή 210 ετών κάθειρξης. Ωστόσο, η ανώτατη ποινή που προβλέπει η νομοθεσία στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια για το συγκεκριμένο αδίκημα είναι τα 60 χρόνια φυλάκισης.

Η σύντροφος του βασικού υπόπτου είχε καταδικαστεί τον Νοέμβριο του 2025, σε ξεχωριστή δίκη, σε 20 χρόνια κάθειρξης. Το δικαστήριο έκρινε ότι είχε υποκινήσει την κλοπή αντικειμένων από τους τουρίστες, μεταξύ των οποίων και των ελαστικών του αυτοκινήτου τους. Τότε ήταν 23 ετών.

Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην οικογένεια των δύο Αυστραλών. Η μητέρα τους, Ντέμπρα Ρόμπινσον, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

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Καταθέτοντας την Πέμπτη, είχε περιγράψει ως τη χειρότερη πτυχή της υπόθεσης το γεγονός ότι «στις τελευταίες τους στιγμές είχαν τόσο απάνθρωπη μεταχείριση».

Ο πατέρας τους, Μάρτιν Ρόμπινσον, διάβασε ανακοίνωση εκ μέρους των δύο οικογενειών, στην οποία χαρακτήρισε την απόφαση «σημαντική στιγμή στον μακρύ και οδυνηρό δρόμο μας για να εξασφαλίσουμε την απόδοση δικαιοσύνης για τα αγαπημένα μας παιδιά».

Η βία στο Μεξικό και οι επιθέσεις σε ξένους τουρίστες

Η πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια συγκαταλέγεται στις περιοχές του Μεξικού που πλήττονται έντονα από τη βία του οργανωμένου εγκλήματος. Οι συμμορίες δραστηριοποιούνται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ οι ξένοι τουρίστες σπανίως αποτελούν άμεσο στόχο των καρτέλ.

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Ωστόσο, έχουν καταγραφεί και άλλες υποθέσεις δολοφονιών ξένων επισκεπτών στις ακτές του Ειρηνικού στο Μεξικό.

Τον Νοέμβριο του 2015, δύο Αυστραλοί σέρφερ, ο Ντιν Λούκας και ο Άνταμ Κόλμαν, είχαν δολοφονηθεί στην πολιτεία Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό. Οι δράστες είχαν στη συνέχεια απανθρακώσει τις σορούς τους.

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