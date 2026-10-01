Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο κατηχητής Γιασίν Μούνιε προτρέπει μέσω βίντεο τους άνδρες να ασκούν σωματική βία στις συζύγους τους για λόγους ανυπακοής.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο σύζυγος έχει το δικαίωμα να τιμωρεί και να εγκαταλείπει τη σύζυγο όταν εκείνη δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά της.

Ανάλογες απόψεις περί υποταγής των γυναικών έχουν διατυπωθεί και από άλλους ομιλητές στο Hackney Islamic Community Centre κατά τη διάρκεια διαλέξεων.

Η National Secular Society κατήγγειλε το κέντρο στην αρμόδια επιτροπή, θεωρώντας τις συγκεκριμένες θέσεις ασύμβατες με το καθεστώς φιλανθρωπικού οργανισμού.

Η οργάνωση χαρακτήρισε ανησυχητική την προώθηση της βίας κατά των γυναικών και ζήτησε τον έλεγχο της λειτουργίας του ισλαμικού κέντρου.

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Τη σωματική βία κατά των γυναικών για να «πειθαρχούν» στους συζύγους τους προτρέπει κατηχητής του Ισλάμ στο Λονδίνο σε ομιλία του στο Hackney Islamic Community Centre που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του στο YouTube.

Ο εν λόγο θρησκευτικός καθοδηγητής, έχει ανεβάσει κι άλλα βίντεο με παρόμοιο περιεχόμενο, όπου αναφέρει τις «υποχρεώσεις» των γυναικών απέναντι στους συζύγους τους, περιγράφοντας αυτό που στον μεσαίωνα αποκαλόύσαν «συζυγικά δεσμά».

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Ο Γιασίν Μούνιε, γνωστός ως «ustaadh», προτρέπει τους άνδρες να χτυπούν τις γυναίκες τους για τις «μεγάλες αμαρτίες» όταν δηλαδή «δεν είναι υπάκοες στον σύζυγο, τολμούν να βγούν από το σπίτι χωρίς την άδειά του και φυσικά εάν δεν ανταποκρίνονται στα συζυγικά τους καθήκοντα χωρίς δικαιολογία».

Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα η τιμωρία είναι συγκεκριμένη: «Να τη συμβουλεύετε και να την αποφεύγετε στο κρεβάτι, μην την αγγίζετε στο κρεβάτι – και να την πειθαρχείτε σωματικά επίσης, χτυπώντας την ελαφρά για να της δείξετε ποιος έχει τον έλεγχο».

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι, εάν η γυναίκα εξακολουθήσει να αρνείται να είναι υπάκοη, ο σύζυγος «μπορεί και να την πετάξει στο δρόμο».

«Εάν ένας άνθρωπος έχει πολλές συζύγους, τότε δεν χρειάζεται να μένει μαζί της, μπορεί να την εγκαταλείψει και να μείνει με την άλλη σύζυγο μέχρι να υπακούσει ξανά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ανάλογες τοποθετήσεις περιλαμβάνονται και σε άλλες διαλέξεις που έχουν αναρτηθεί από το ίδιο κέντρο. Σε άλλο βίντεο, ο υπέυθυνος του τζαμιού, Αμπού Σαάντ Μοχάμεντ Αλ-Ιρακί, υποστηρίζει ότι μια γυναίκα οφείλει να υπηρετεί τον σύζυγό της ακόμη και όταν εκείνος «της φέρεται άσχημα».

«Εάν δεν είναι καλός μαζί σου και σου φέρεται άσχημα, υπάρχει ένας τρόπος: φέρνεις την οικογένειά σου, μιλάς με την οικογένειά του, για να του δώσετε ένα μάθημα. Αλλά πρέπει να του δίνεις αυτό που δικαιούται, διαφορετικά δεν πρέπει να είσαι σύζυγός του», αναφέρει.

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Και ο απίστευτος παραλογισμός συνεχίζεται: «Οι γυναίκες πιστεύουν στις μέρες μας, οι αδελφές μας πιστεύουν, ότι πρέπει να είσαι καλή μαζί του μόνο αν είναι καλός και εκείνος μαζί σου… δεν λειτουργεί έτσι».

Αντιδράσεις και παρέμβαση της National Secular Society

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντιλήψεις αυτές ξεσήκωσαν αντιδράσεις στη Βρετανία και την παρέμβαση της National Secular Society (NSS), τη βρετανική οργάνωση για τον διαχωρισμό εκκλησίας – κράτους, η οποία κατήγγειλε το κέντρο στην Charity Commission, τον αρμόδιο φορέα για την εποπτεία των φιλανθρωπικών οργανώσεων στην Αγγλία και την Ουαλία.

Η NSS υποστηρίζει ότι οι απόψεις που προβάλλονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του κέντρου είναι ασύμβατες με το καθεστώς του ως φιλανθρωπικού οργανισμού. Η Μέγκαν Μάνσον, επικεφαλής εκστρατειών της NSS, χαρακτήρισε «ανησυχητικό» το γεγονός ότι το κέντρο έχει φιλοξενήσει «διαλέξεις που προωθούν τη βία κατά των γυναικών» και υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αρνηθούν τις απαιτήσεις των συζύγων τους.

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Η καταγγελία επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στο περιεχόμενο των δημοσιευμένων ομιλιών και στο κατά πόσο οι συγκεκριμένες δραστηριότητες συνάδουν με τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία ενός φιλανθρωπικού οργανισμού.