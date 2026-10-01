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Ένας 17χρονος επιβάτης κατάφερε να απεγκλωβιστεί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την ταυτότητα του οδηγού του οχήματος κατά τη στιγμή της πτώσης.

Το κολέγιο στο οποίο φοιτούσαν οι τρεις έφηβοι εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του για την απώλεια των μαθητών και τη συμπαράσταση στις οικογένειές τους.

Η τοπική αστυνομία απηύθυνε έκκληση στο κοινό να αποφύγει τη διάδοση μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το τραγικό συμβάν.

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Τρεις έφηβοι έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Σάντερλαντ, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε στον ποταμό Γουέρ, στη βορειοανατολική Αγγλία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Panns Bank, κοντά στη γέφυρα Wearmouth. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Νορθουμβρίας, ένα μαύρο Audi A3 ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στον ποταμό λίγο πριν τις 13:30.

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Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα άτομα. Ένας 17χρονος κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να βγει στην όχθη, ενώ οι τρεις φίλοι του εγκλωβίστηκαν στο όχημα και έχασαν τη ζωή τους. Και οι τρεις φοιτούσαν σε κολέγιο.

Tragic scenes this afternoon as the Audi A3 which entered the River Wear in Sunderland yesterday is pulled from the water.



Three teens, a girl and two boys, lost their lives when the car plunged into the water shortly before 1.30pm. pic.twitter.com/VEDBuumjXb September 30, 2026

Το κολέγιο εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του για τον θάνατο των τριών μαθητών, αποτίοντας φόρο τιμής στους νέους και εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες και τους φίλους τους.

«Μας συγκλονίζει βαθιά η είδηση ότι τρεις σπουδαστές μας έχασαν τραγικά τη ζωή τους», ανέφερε το κολέγιο σε μήνυμά του, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων.

Ο 17χρονος που διασώθηκε μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε με τραύματα τα οποία δεν κρίθηκαν απειλητικά για τη ζωή του.

Car that plunged into River Wear and killed three teenagers is pulled from water after driver 'who was in the wrong gear' crashed through metal barrier https://t.co/r6geStzVUK Advertisement September 30, 2026

Μετά το δυστύχημα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του με την υποψία πρόκλησης θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης. Η έρευνα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλες τις παραμέτρους του δυστυχήματος, μεταξύ άλλων και το ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο.

A recovery operation has been taking place to retrieve a car from the River Wear after three teenagers died when a black Audi entered the water.



Our senior reporter Sophie Green is in Sunderland 👇 pic.twitter.com/ryHvUJCgjV — Hits Radio North East News (@HitsNEnews) September 30, 2026

River Wear latest: First pictures of 3 teens dead after car plunged into water https://t.co/nZr0j98MIb pic.twitter.com/oWzhC6lkDo Advertisement September 30, 2026

Παράλληλα, η αστυνομία απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να αποφύγει τις εικασίες και τη διάδοση μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών, ιδιαίτερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας τον πιθανό αντίκτυπό τους στις οικογένειες των θυμάτων.

Emergency services were called to reports of a black Audi A3 coming off the road at Panns Bank, near Wearmouth Bridge in Sunderland, before entering the water just before 1.30pm on Tuesday.



Jackson Duke, 17, and Luke Etheridge and Zara Shaw, both 16, were in the car and later… pic.twitter.com/WTh8e1bjOV — The Telegraph (@Telegraph) September 30, 2026

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο του δυστυχήματος πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, το λιμενικό, και εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης.

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Οι διασώστες ανέσυραν τελικά από τον ποταμό τις σορούς των τριών εφήβων. Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε και η επιχείρηση απομάκρυνσης του Audi από το νερό. Δύτες της αστυνομίας τοποθέτησαν ειδικό εξοπλισμό στο όχημα, προκειμένου αυτό να ανασυρθεί με τη βοήθεια γερανού.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σάντερλαντ, Scott Cowie, έκανε λόγο για μια «πραγματικά τραγική υπόθεση» και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των τριών νέων.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες, τους φίλους και όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό που συνέβη», ανέφερε.

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Η τοπική κοινωνία του Σάντερλαντ έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον θάνατο των τριών εφήβων. Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν το Audi βγει από τον δρόμο και καταλήξει στα νερά του ποταμού Γουέρ.

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Με πληροφορίες από: thetelegraphandargus.co.uk

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