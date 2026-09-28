Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν πέντε άνδρες κοντά στην αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ ως υπόπτους για αδικήματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί εκρηκτικών υλών.

Ένοπλοι αστυνομικοί εντόπισαν τρία ύποπτα οχήματα, οδηγώντας στην εκκένωση ογδόντα πέντε κατοικιών και στη δημιουργία ζώνης ασφαλείας για λόγους προληπτικής προστασίας των πολιτών.

Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού ερευνά τα οχήματα, ενώ η αστυνομία συνεργάζεται στενά με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία για την υπόθεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συλληφθέντες βρίσκονταν υπό έρευνα από τις αμερικανικές αρχές, καθώς σχεδίαζαν να προκαλέσουν ζημιές στη συγκεκριμένη στρατιωτική εγκατάσταση.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τη σύνδεση των συλληφθέντων με συγκεκριμένες τρομοκρατικές οργανώσεις ή ξένα κράτη και συνεχίζουν τις έρευνες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πέντε άνδρες έχουν συλληφθεί μετά τον συναγερμό που σήμανε κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ, στο Γκλόστερσιρ της νοτιοδυτικής Αγγλίας ως ύποπτοι για τρομοκρατικό χτύπημα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν οι αρχές δέχθηκαν κλήση για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς τη RAF Φέρφορντ.

Advertisement

Advertisement

Στην περιοχή έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ανδρών ως υπόπτων για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και παραμένουν υπό κράτηση.

Γύρω από τα ύποπτα οχήματα έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας 400 μέτρων, ενώ ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού τα εξετάζει. Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «μείζον περιστατικό», σημειώνοντας πάντως ότι θεωρεί πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Several men were detained near the British RAF Fairford airbase, which is used by the U.S. Air Force and where B-1B Lancer heavy bombers are stationed, on suspicion of attempting to enter the facility and plant explosives.



Residents of some homes near the base were evacuated,… pic.twitter.com/QV3rzfpiRv — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 27, 2026

Για προληπτικούς λόγους, 85 κατοικίες εκκενώθηκαν. Για όσους από τους ενοίκους δεν μπορούν να φιλοξενηθούν από συγγενείς ή φίλους έχει ανοίξει κοντινό κέντρο αναψυχής.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και, κυρίως, ότι συνεργάζεται στενά με τη βρετανική Αντιτρομοκρατική, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για να εξακριβωθεί η ακριβής φύση του περιστατικού.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι έχει εντοπιστεί στα τρία οχήματα, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι οι πέντε άνδρες σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της RAF Φέρφορντ.

Advertisement

Εναέρια πλάνα έδειξαν ένα τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ να πλησιάζει ακινητοποιημένα λευκά βαν σε δασώδη περιοχή, αν και η χρήση του δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

🇬🇧 MASSIVE emergency response continues next to RAF Fairford



Dozens of police units, ambulances, and bomb disposal teams are on site following multiple arrests under the Explosives Act



Armed police and military forces are maintaining a strict perimeter.



There's still no word… https://t.co/HT1Uw0jnh7 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 27, 2026

Η γειτόνισσα που σήμανε συναγερμό για ύποπτη δραστηριότητα κοντά στη βάση

Μια κάτοικος της περιοχής, σύμφωνα με το BBC, ειδοποίησε την αστυνομία νωρίς το πρωί της Κυριακής, αφού εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα κοντά στη στρατιωτική βάση.

Advertisement

Η γυναίκα, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι αρχικά προσπάθησε να επικοινωνήσει με την αστυνομία του υπουργείου Άμυνας (MoD), χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Στη συνέχεια κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999.

Όπως ανέφερε, είχε δει τρία σταθμευμένα βαν και μια ομάδα ανδρών που φορούσαν μάσκες. Η έγκαιρη αναφορά της κινητοποίησε τις Αρχές, την ώρα που οι έρευνες για την ύποπτη δραστηριότητα στην περιοχή βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Το υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό.

Advertisement

Ντ. Τραμπ: Οι πέντε συλληφθέντες στη Βρετανία ήταν εδώ και καιρό υπό έρευνα στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν «μεγάλες ζημιές» και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον «εδώ και καιρό».

«Τους ερευνούσαμε. Ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς λειτούργησε πολύ καλά» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο Σικάγο για ένα τουρνουά γκολφ.

Five men have been arrested as part of a terror investigation into an alleged plot to bomb an RAF base used by US aircraft.



Sky News correspondent @danwnews reports.



RAF Fairford latest: https://t.co/NOWNX4Fhyw pic.twitter.com/8UPlKDQMAm Advertisement September 27, 2026

Η στρατηγική σημασία της Φέρφορντ

Η RAF Φέρφορντ είναι μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία. Στη βάση βρίσκονται αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1B Lancer, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Advertisement

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της έντασης με το Ιράν και προηγούμενων απειλών εναντίον εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη που να συνδέει τους πέντε συλληφθέντες με το Ιράν ή με συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση. Οι βρετανικές αρχές ζητούν από το κοινό να αποφεύγει τις εικασίες όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο μεταξύ, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας αύξησε το επίπεδο απειλής στη βάση της RAF Lakenheath στο Σάφολκ, όπου εδρεύει η 48η Πτέρυγα Μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, στη δεύτερη υψηλότερη κατηγορία.

Advertisement

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC)