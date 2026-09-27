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Η έρευνα σε 60 ασθενείς ανέδειξε ότι η μέση ηλικία των νέων είναι τα 14 έτη, ενώ πολλοί προέρχονται από υποβαθμισμένες κοινωνικοοικονομικές περιοχές.

Η υπερβολική χρήση της ουσίας προκαλεί καταστροφικές και συχνά μη αναστρέψιμες βλάβες στην ουροδόχο κύστη, στους ουρητήρες και στους νεφρούς των ασθενών.

Πολλοί από τους νέους ασθενείς παρουσιάζουν συναισθηματικά τραύματα ή διαγνώσεις όπως αυτισμό και ΔΕΠΥ, καθιστώντας αναγκαία την ολιστική προσέγγιση για τη θεραπεία τους.

Το ιατρικό προσωπικό της κλινικής παρέχει υποστήριξη χωρίς επικριτική διάθεση, στοχεύοντας στη διακοπή της χρήσης της ουσίας και στην πρόληψη περαιτέρω σωματικών βλαβών.

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Στο Ηνωμένο Βασίλειο, παιδιά ηλικίας μόλις 13 ετών έχουν παραπεμφθεί σε εξειδικευμένη κλινική για μια «καταστροφική» πάθηση της ουροδόχου κύστης, η οποία συνδέεται με τη συστηματική χρήση κεταμίνης.

Ιατρικό προσωπικό στο παιδιατρικό νοσοκομείο Alder Hey του Λίβερπουλ ίδρυσε την πρώτη κλινική για νέους που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω χρήσης κεταμίνης, εν μέσω ραγδαίας αύξησης των ουρολογικών παθήσεων που σχετίζονται με τον εθισμό στο συγκεκριμένο ναρκωτικό.

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Από την ανάλυση των στοιχείων των πρώτων ασθενών που απευθύνθηκαν στην υπηρεσία προκύπτει ότι ορισμένοι είναι μόλις 13 ετών, ενώ η πλειονότητά τους είναι κορίτσια που διαμένουν σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Η υπερβολική χρήση κεταμίνης, όπως αναφέρει ο Guardian, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς το φάρμακο και τα προϊόντα διάσπασής του παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ουροδόχο κύστη, προκαλώντας βλάβες στον βλεννογόνο και στον μυϊκό ιστό της.

Η ουροπάθεια που προκαλείται από την κεταμίνη –γνωστή και ως «κύστη κεταμίνης»– είναι μια σοβαρή και επώδυνη πάθηση, η οποία οφείλεται στις βλάβες που προκαλεί το φάρμακο στην ουροδόχο κύστη, στους ουρητήρες και στους νεφρούς. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν συχνουρία, απώλεια ελέγχου της κύστης και παρουσία αίματος στα ούρα.

Ορισμένα από τα παιδιά που έχουν νοσήσει αναγκάζονται να χρησιμοποιούν επιθέματα ακράτειας και να ουρούν σε κουβάδες δίπλα στο κρεβάτι τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξαιτίας προβλημάτων στην ουροδόχο κύστη που προκλήθηκαν από τον εθισμό στην κεταμίνη.

«Η ζημιά που προκαλεί η κεταμίνη μπορεί να είναι καταστροφική», δήλωσε η Harriet Corbett, ειδική παιδο-ουρολόγος στο νοσοκομείο Alder Hey (NHS Foundation Trust).

«Μπορεί να επηρεάσει το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης, προκαλώντας ελκώσεις και ίνωση, ενώ οι επιπτώσεις ενδέχεται να είναι μη αναστρέψιμες. Οι νέοι μπορεί να υποφέρουν από χρόνιο πόνο στην κύστη και ακράτεια και, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, να χρειαστούν τελικά μεγάλο χειρουργείο ή αιμοκάθαρση».

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Οι γιατροί έρχονταν αντιμέτωποι με έναν αυξανόμενο αριθμό παιδιών που παρουσίαζαν συμπτώματα στην ουροδόχο κύστη, τα οποία οφείλονταν στη χρήση κεταμίνης χωρίς ιατρική συνταγή, πρόσθεσε ο Corbett.

«Αυτό που ανέδειξε ο πρώτος χρόνος ανάλυσης είναι η σημασία του να κατανοήσουμε τον νέο άνθρωπο που κρύβεται πίσω από τη διάγνωση».

Η ανάλυση των στοιχείων για τους πρώτους ασθενείς που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία δείχνει ότι ορισμένοι είναι μόλις 13 ετών, ενώ η πλειονότητα είναι κορίτσια που διαμένουν σε υποβαθμισμένες περιοχές.

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«Εξετάζοντας παράγοντες όπως η ηλικία, ο τόπος διαμονής, το κοινωνικό υπόβαθρο και τα βιώματά τους, μπορούμε να αρχίσουμε να σχηματίζουμε μια πολύ πιο σαφή εικόνα για το ποιοι επηρεάζονται και πώς μπορούμε να τους στηρίξουμε καλύτερα..Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προληφθεί. Η καλύτερη κατανόηση των νέων που απευθύνονται σε εμάς αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πρόληψης περαιτέρω βλάβης», δήλωσε ο Corbett.

Η ανάλυση των στοιχείων για τους πρώτους 60 ασθενείς της κλινικής, που διενεργήθηκε από ερευνητές των Alder Hey και Lancaster University, έδειξε ότι η μέση ηλικία τους ήταν τα 14 έτη, με εύρος από 13 έως 15 έτη.

Περίπου τα δύο τρίτα ήταν κορίτσια, ενώ το ίδιο περίπου ποσοστό κατοικούσε σε περιοχές με τη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική υποβάθμιση, σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό Archives of Disease in Childhood.

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Από τους 60 ασθενείς, οι 16 είχαν διαγνωστεί με αυτισμό ή ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας), ή και με τα δύο. Ένας στους πέντε είχε εμπειρία από το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) είχαν βιώσει συναισθηματικό τραύμα κατά την παιδική τους ηλικία.

Η καθηγήτρια Rachel Isba, ειδική ιατρός δημόσιας υγείας με εξειδίκευση στην παιδιατρική στο νοσοκομείο Alder Hey και ομότιμη καθηγήτρια στον τομέα της υγείας παιδιών και νέων στο Πανεπιστήμιο του Lancaster, δήλωσε: «Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της προσπάθειας είναι ότι επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τη συνολική εικόνα.

Η χρήση κεταμίνης δεν συμβαίνει μεμονωμένα και η ανάλυσή μας μάς βοηθά να διερευνήσουμε τους διάφορους παράγοντες που ενδέχεται να συνδέονται με την εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων υγείας στους νέους».

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Η κλινική στο Alder Hey υιοθετεί μια προσέγγιση «χωρίς επικριτική διάθεση», ανέφερε η Isba. «Θέλουμε να προσφέρουμε στους νέους έναν ασφαλή χώρο όπου θα μπορούν να μιλήσουν για όσα συμβαίνουν στη ζωή τους και να συνεργαστούμε μαζί τους για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου με στόχο τη διακοπή της χρήσης κεταμίνης και την πρόληψη περαιτέρω βλαβών».

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