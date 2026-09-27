Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέλαβε τις έρευνες για τον σχεδιασμό πιθανής τρομοκρατικής επίθεσης με εκρηκτικά κοντά στην αεροπορική βάση RAF Fairford στο Γκλόστερσαϊρ.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν πέντε άνδρες ως υπόπτους για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, ενώ ειδικό κλιμάκιο πραγματοποίησε ελέγχους σε οχήματα της περιοχής.

Λόγω της επιχείρησης εκκενώθηκαν δεκάδες κατοικίες στον οικισμό Γουέλφορντ, ενώ αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται πλέον σε αρκετές αμερικανικές βάσεις εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αν και οι αρχές θεωρούν ότι το περιστατικό έχει τεθεί υπό έλεγχο, ο αποκλεισμός της περιοχής παραμένει σε ισχύ για λόγους ασφαλείας.

Οι συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση, καθώς οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν την ακριβή φύση του συμβάντος.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Βρετανίας έχει περάσει η ευθύνη των ερευνών για το περιστατικό που αφορά τον σχεδιασμό πιθανής τρομοκρατικής επίθεσης με εκρηκτικά στη νοτιοδυτική Αγγλία. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον οικισμό Γουέλφορντ, στην κομητεία Γκλόστερσαϊρ, όπου δεκάδες κατοικίες εκκενώθηκαν μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην περιοχή κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Fairford.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε πέντε άνδρες στην περιοχή γύρω από τη βάση. Οι πέντε συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν την πλήρη έκταση και τη φύση του περιστατικού. Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές συνεργάζονται στενά με τους αρμόδιους φορείς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες ούτε για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ούτε για τους λόγους που οδήγησαν στις συλλήψεις.

Advertisement

Advertisement

Φωτογραφίες από την επιχείρηση δείχνουν μέλη της αντιτρομοκρατικής να συλλαμβάνουν τους πέντε άνδρες. Σε άλλο στιγμιότυπο διακρίνονται τρία λευκά βαν, για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά βομβών. Κατά τη σύλληψή τους, οι πέντε άνδρες καταγράφηκαν χωρίς ρούχα από τη μέση και πάνω και με χειροπέδες, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι αστυνομικοί να εκτιμούσαν ότι μπορεί να φορούσαν γιλέκα αυτοκτονίας. Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, η αστυνομία έδωσε εντολή σε 85 νοικοκυριά να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Η RAF Fairford, που βρίσκεται στο Γκλόστερσαϊρ, λειτουργεί ως κέντρο διοίκησης της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας για επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από την Ευρώπη. Η βάση έχει χρησιμοποιηθεί επίσης για αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, οι οποίες είχαν στοχοποιήσει πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Οι πέντε άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες, σε σχέση με το περιστατικό που σημειώθηκε κοντά στη RAF Fairford. Πρόκειται για βάση της Βασιλικής Αεροπορίας της Βρετανίας, η οποία ωστόσο χρησιμοποιείται και λειτουργεί από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία (USAF). Παράλληλα, στην περιοχή κοντά στη βάση έσπευσε ειδικό στρατιωτικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να πραγματοποιήσει ελέγχους για τυχόν παγιδευμένα οχήματα.

BREAKING



First image of the suspected terror cell arrested near RAF Fairford from where U.S. strategic bombers B-52 & B-1B hit Iran



The men arrested under the Explosives Act had their clothes taken off to see whether they wore suicide vests pic.twitter.com/dgdNgQc6j1 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 27, 2026

Η αστυνομία ανέφερε ότι, σύμφωνα με την εκτίμησή της, το περιστατικό «έχει τεθεί υπό έλεγχο». Ωστόσο, ο αποκλεισμός της περιοχής εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Την ίδια ώρα, αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται και σε άλλες αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ αυτών είναι η RAF Lakenheath στο Σάφολκ, η οποία, σύμφωνα με αναφορές της Daily Mail, έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού επιπέδου «Charlie», που αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο απειλής.

Advertisement

Τις τελευταίες ημέρες έχουν τοποθετηθεί οδοφράγματα, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί και κοντά στη βάση του Κότσγουολντ. Στην περιοχή παραμένουν επίσης σταθμευμένα οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

«Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται»

Για την κατάσταση τοποθετήθηκε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, ο οποίος δήλωσε πως «μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι το ζήτημα [αυτό το περιστατικό] αντιμετωπίζεται».

Ο Γουές Στρίτινγκ εξέφρασε παράλληλα τις ευχαριστίες του προς όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις εξειδικευμένες ομάδες που, όπως σημείωσε, «ενήργησαν τόσο άμεσα» για την αντιμετώπιση του περιστατικού στο Γκλόστερσαϊρ.

Advertisement

Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό καταδεικνύει τον λόγο για τον οποίο οι ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας «βρίσκονται σε ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο». Σύμφωνα με εκπρόσωπο της βρετανικής κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις γύρω από το περιστατικό.

BREAKING:



These are the vans that the bomb squad is have a closer look at near RAF Fairford in the UK.



RAF Fairford is the base from where the U.S. strategic bombers B-52 and B-1B have been taking off from for striking missions against Iran. pic.twitter.com/XCXBYxLERH — Visegrád 24 (@visegrad24) September 27, 2026

Από την πλευρά της, η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την προστασία των δυνάμεών της.

Advertisement

Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η 501η Πτέρυγα Υποστήριξης Μάχης, όπως και οι υπόλοιπες αμερικανικές πτέρυγες που έχουν βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραμένουν σε επαγρύπνηση και θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού, των πολιτικών υπαλλήλων, των εργολάβων και των οικογενειών τους.

Με πληροφορίες από BBC

Advertisement