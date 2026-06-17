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Η υπηρεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας εργαζόμενος στο ιδιωτικό νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ το 2024 επιχείρησε να πουλήσει «εξαιρετικά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες», οι οποίες πιστεύεται ότι ήταν ο ιατρικός φάκελός της.

Το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO) ξεκίνησε έρευνα τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς για το αν εργαζόμενοι της κλινικής προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία της συζύγου του διαδόχου του θρόνου, η οποία είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα δύο μήνες νωρίτερα.

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Στη σημερινή ανακοίνωσή του το ICO ανέφερε ότι ολοκλήρωσε την ποινική έρευνα και διαπίστωσε ότι ένας –πρώην πλέον– εργαζόμενος στον τομέα της υγείας προέβη σε «εσκεμμένη κατάχρηση» ευαίσθητων πληροφοριών και προσφερόταν να τις αποκαλύψει έναντι αμοιβής.

Το Sky News μετέδωσε ότι η υπόθεση αφορούσε την Κέιτ, ωστόσο το ICO αρνήθηκε να σχολιάσει σε ποιον συγκεκριμένα ανήκαν τα αρχεία. Το γραφείο της πριγκίπισσας, το Παλάτι του Κένσινγκτον, απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Η 44χρονη Κέιτ Μίντλετον υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για μια αδιευκρίνιστη μέχρι και σήμερα πάθηση. Λίγο καιρό αργότερα έκανε γνωστό ότι θα υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες γιατί οι εξετάσεις έδειξαν ότι έπασχε από κάποια μορφή καρκίνου.

Το ICO ανακοίνωσε ότι προέβη σε επίσημη προειδοποίηση προς το νοσοκομείο London Clinic, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, αλλά δεν διαπίστωσε άλλες παραλείψεις εκ μέρους του. Στο ίδιο νοσοκομείο είχε νοσηλευτεί και ο βασιλιάς Κάρολος.

Η Κέιτ δήλωσε πέρυσι ότι βρίσκεται σε ύφεση και επέστρεψε στα δημόσια καθήκοντά της, πραγματοποιώντας στην Ιταλία την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό μετά τη θεραπεία της, τον περασμένο μήνα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ