Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 14 Ιανουαρίου, σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον στη Βρετανία. Μαύρα σύννεφα καπνού αναβλύζουν από το κτίριο δημιουργώντας μία αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Όπως αναφέρει το BBC, επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 21 οχήματα και έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους λόγω τοξικών καπνών.

Thick black smoke has spread for miles, nearby roads are closed and a primary school has sent pupils home as residents are urged to stay indoors. #Wolverhampton pic.twitter.com/oIOZoY0gTX — BPI News (@BPINewsOrg) January 14, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν εκρήξεις από το εργοστάσιο, ενώ στάχτη από τον καπνό έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα και σπίτια.

«Αναμένουμε σημαντικές διαταραχές σε και γύρω από την περιοχή αυτή για το υπόλοιπο της ημέρας, το βράδυ και τη νύχτα, ενώ εργαζόμαστε στον τόπο του συμβάντος, οπότε παρακαλούμε να προγραμματίσετε και να προσαρμόσετε τα ταξίδια σας αναλόγως», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία για τους πεζούς και τα οχήματα στο σημείο. Το δημοτικό σχολείο St Luke’s, που βρίσκεται κοντά, έστειλε όλους τους μαθητές του σπίτι τους για λόγους ασφαλείας. Το εργοστάσιο έχει διαστάσεις περίπου 100μ. x 50μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από συνεργείο αυτοκινήτων και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε κοντινά κτίρια.

The public has been warned to avoid St Luke's Church as closures are in place on Upper Villiers Street in both directions, between Marston Road and Sunbeam… pic.twitter.com/1r9HDaW2XH — Big Guy Journo (@BigGuyJourno) January 14, 2026

People in the area are being advised to keep doors and windows closed. pic.twitter.com/8uEvAaEPxe — ITV News Central (@ITVCentral) January 14, 2026