Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 14 Ιανουαρίου, σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον στη Βρετανία. Μαύρα σύννεφα καπνού αναβλύζουν από το κτίριο δημιουργώντας μία αποπνικτική ατμόσφαιρα.
Όπως αναφέρει το BBC, επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 21 οχήματα και έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους λόγω τοξικών καπνών.
Σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν εκρήξεις από το εργοστάσιο, ενώ στάχτη από τον καπνό έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα και σπίτια.
«Αναμένουμε σημαντικές διαταραχές σε και γύρω από την περιοχή αυτή για το υπόλοιπο της ημέρας, το βράδυ και τη νύχτα, ενώ εργαζόμαστε στον τόπο του συμβάντος, οπότε παρακαλούμε να προγραμματίσετε και να προσαρμόσετε τα ταξίδια σας αναλόγως», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.
Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία για τους πεζούς και τα οχήματα στο σημείο. Το δημοτικό σχολείο St Luke’s, που βρίσκεται κοντά, έστειλε όλους τους μαθητές του σπίτι τους για λόγους ασφαλείας. Το εργοστάσιο έχει διαστάσεις περίπου 100μ. x 50μ.
Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από συνεργείο αυτοκινήτων και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε κοντινά κτίρια.