Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο τεχνικός ήχου Τόμπιας Γκοφ συγκέντρωσε ξανά το ενδιαφέρον των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων στη Βρετανία.

Ο γνωστός ως «hot podium guy» απέκτησε διαδικτυακή φήμη από το 2019, καθώς η παρουσία του πριν από επίσημες δηλώσεις προκαλεί συχνά χιουμοριστικά σχόλια.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων συχνά συγκρίνουν τη δημοτικότητα του τεχνικού με εκείνη των πολιτικών προσώπων, προτείνοντας ακόμα και την ενασχόλησή του με την πολιτική.

Ο ίδιος ο Γκοφ αντιμετωπίζει τη δημοσιότητα με χιούμορ, αποδίδοντας την προσοχή του κοινού στον φωτισμό και τις γωνίες λήψης των καμερών κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ενώ τα πολιτικά βλέμματα στη Βρετανία ήταν στραμμένα στην πολυαναμενόμενη παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από την ηγεσία των Εργατικών, ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο κατάφερε να κλέψει την παράσταση στα social media.

Λίγο πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, οι χρήστες του διαδικτύου περίμεναν με ανυπομονησία την εμφάνιση του ανθρώπου που έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική υπόσταση στο βρετανικό Twitter και το X: του λεγόμενου «hot podium guy».

Advertisement

Advertisement

Ο λόγος για τον Τόμπιας Γκοφ, τον τεχνικό ήχου που αναλαμβάνει να ελέγχει μικρόφωνα και ηχητικό εξοπλισμό πριν από τις σημαντικές πολιτικές δηλώσεις μπροστά από το Νο10. Η σύντομη παρουσία του μπροστά στις κάμερες ήταν αρκετή για να προκαλέσει νέο κύμα σχολίων και χιουμοριστικών αναρτήσεων.

Ο Γκοφ είχε γίνει viral ήδη από το 2019, όταν εμφανίστηκε λίγο πριν από την ανακοίνωση αποχώρησης της Τερέζα Μέι. Έκτοτε, κάθε μεγάλη πολιτική στιγμή στη Βρετανία συνοδεύεται σχεδόν από την ίδια διαδικτυακή συζήτηση, με αρκετούς να αστειεύονται ότι η δημοτικότητά του ξεπερνά εκείνη πολλών πολιτικών προσώπων.

🚨 NEW: The "Hot Podium Guy" has arrived at No 10 pic.twitter.com/lFKeSF1itc — Politics UK (@PolitlcsUK) June 22, 2026

Δεν έλειψαν και αυτή τη φορά τα ευφάνταστα σχόλια. Κάποιοι υποστήριξαν ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο στη Ντάουνινγκ Στριτ που βλέπει τη δημοφιλία του να αυξάνεται σταθερά, ενώ άλλοι πρότειναν –προφανώς αστειευόμενοι– να δοκιμάσει την τύχη του στην πολιτική σκηνή.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η εμφάνισή του προκαλεί θόρυβο. Ανάλογη συζήτηση είχε ξεσπάσει το 2022, τόσο πριν από την αποχαιρετιστήρια ομιλία της Λιζ Τρας όσο και κατά την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον, όταν αρκετοί χρήστες είχαν προτείνει χαριτολογώντας να αναλάβει μέχρι και προσωρινός πρωθυπουργός.

Ο ίδιος πάντως έχει αντιμετωπίσει όλη αυτή τη δημοσιότητα με χιούμορ. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι ξαφνιάστηκε από την προσοχή που συγκέντρωσε, αποδίδοντας την εικόνα του περισσότερο στον φωτισμό και τη σωστή γωνία λήψης παρά σε οτιδήποτε άλλο. Παράλληλα είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν βλέπει τον εαυτό του στον χώρο του μόντελινγκ, παρότι τα σχόλια των χρηστών τον διασκέδασαν ιδιαίτερα.

Advertisement

Όσο για όσες θαυμάστριες εξακολουθούν να τον αποθεώνουν στα social media, η σύζυγός του είχε δώσει εδώ και χρόνια τη δική της απάντηση με αρκετή δόση χιούμορ: «Είναι ο άντρας μου!».

We need Starmer to hurry up and resign so we get to see Hot Podium Guy again pic.twitter.com/a8QtFBLwrd — Charlie Watts (@char1iewatts) June 20, 2026

Just found out that this chap is know as “hot podium guy”!!



He’s been a fixture of setting up the podium announcements at No. 10 for years!! 🥰



And I must agree… he is defo hot podium guy 😍 pic.twitter.com/REWshuwe0m Advertisement June 22, 2026

I had no idea he was called hot podium guy 😂 pic.twitter.com/kqoOTmCM9c — Tom7567 (@Tom7567179925) June 22, 2026