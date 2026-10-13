Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αστυνομικός έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο προάστιο Ζετ των Βρυξελλών, τη Δευτέρα το βράδυ (12.10.2026) στη διάρκεια καταδίωξης, επιβεβαίωσε το πρωί της Τρίτης, η εισαγγελία.

Σύμφωνα με την Le Soir, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομική περιφέρεια Βρυξελλών/Ιξέλ στο Βέλγιο, ο αστυνομικός έπεσε νεκρός από πυροβολισμό στο πλαίσιο καταδίωξης. Όπως εξηγεί, όλα ξεκίνησαν με μια κλοπή αυτοκινήτου στο Τουμπίζ. Το συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκε στη συνέχεια στις Βρυξέλλες και οι αστυνομικές δυνάμεις καταδίωξαν το αυτοκίνητο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά τη διάρκεια της οποίας ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Advertisement

Advertisement

«Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση πληροφορηθήκαμε τον θάνατο, εν ώρα καθήκοντος, του συναδέλφου μας στο Ζετ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του και σε όλους τους συναδέλφους του που επηρεάζονται βαθιά από αυτή την απώλεια», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο υπουργός Εσωτερικών και Ασφάλειας Μπερνάρ Κεντέν δήλωσε το πρωί της Τρίτης (13.10.2026) ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένος» από τον θάνατο του αστυνομικού και σημείωσε ότι «ο δράστης ή οι δράστες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου».

Ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους φίλους του αστυνομικού, καθώς και στους συναδέλφους του. Επίσης, ανέφερε ότι η εισαγγελία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.