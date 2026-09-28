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Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν τον Αύγουστο του 2023 μεταφέροντας εμπρηστικά υλικά, όπλα και πλαστά στοιχεία σε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.

Το δικαστήριο έκρινε τους δύο άνδρες ενόχους για παράνομη κατοχή εμπρηστικών υλών, απόπειρα εμπρησμού, πλαστογραφία και παράνομη κατοχή φωτοβολίδων.

Η δικαστική απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, καθώς η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη και η ποινή δεν μετατρέπεται σε χρηματική.

Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Αθηνών για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας σχετικά με τα κίνητρα των δραστών.

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Το δρόμο για τη φυλακή πήρε την Παρασκευή μετά τη δίκη του στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 35χρονος αστυνομικός από την Αθήνα ο οποίος βρισκόταν σε διαθεσιμότητα για υπόθεση απόπειρας εμπρησμού σε βενζινάδικο στον Βόλο.

Το περιστατικό συνέβη στις 30 Αυγούστου 2023. Στις 4 τα ξημερώματα στην οδό Λαρίσης στον Βόλο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον συνέλαβαν μαζί με έναν 25χρονο φοιτητή επίσης Αθηναίο. Επέβαιναν σε ΙΧ από το οποίο είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας και να έχουν επάνω τους εμπρηστικό υλικό.

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Συγκεκριμένα, σε έρευνα στο αυτοκίνητό τους εντοπίστηκαν μπιτόνια με 80 λίτρα βενζίνη, φωτοβολίδες, αλλά και κουκούλα προσώπου, γκλομπ, πλαστό δελτίο ταυτότητας, δύο πινακίδες κυκλοφορίας, ένας σιδηρολοστός και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Οι δύο άνδρες με το αυτοκίνητό τους είχαν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας πρατηριούχου.

Ο πρατηριούχος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές καθώς το προηγούμενο διάστημα η επιχείρησή του είχε γίνει στόχος άγνωστων εμπρηστών.

Ο 35χρονος ήταν παρών στο δικαστήριο, ενώ ο συγκατηγορούμενός του απουσίαζε. Απολογούμενος δήλωσε ότι είχε άγνοια για το περιεχόμενο των μπιτονιών και των άλλων όπλων.

Υποστήριξε ότι ο συγκατηγορούμενός του του ζήτησε να τον μεταφέρει Βόλο και το έπραξε.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός τους δεν έγινε δεκτός. Τόσο ο αστυνομικός όσο και ο συγκατηγορούμενός του καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 10 μηνών και χρηματική ποινή 1.200 ευρώ με χωρίς αναστολή, χωρίς μετατροπή χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

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Συγκεκριμένα, κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη κατοχή εμπρηστικών υλών από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο από κοινού, απόπειρα εμπρησμού με πρόθεση, πλαστογραφία από κοινού και παράνομη κατοχή φωτοβολίδων από κοινού.

Στο δικαστήριο παρέστη ο δικηγόρος του παθόντος ιδιοκτήτη βενζινάδικου ο οποίος δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν γνωρίζει ακόμη γιατί ήθελαν να του κάψουν το μαγαζί και μέχρι σήμερα νοιώθει φόβο για ό, τι συνέβη.

Επιπλέον, σημείωσε ότι λίγο πριν τη σύλληψη των κατηγορουμένων άγνωστοι είχαν επιχειρήσει να του καταστρέψουν την επιχείρηση με φωτιά.

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Στο ακροατήριο επισημάνθηκε ότι έγινε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των κατηγορουμένων, ενώ αναγνώστηκαν ηχογραφήσεις.

Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Αθηνών για περαιτέρω διερεύνηση.

Το δικαστήριο διέταξε η απόφαση να είναι άμεσα εκτιτέα με τον αστυνομικό να ξεσπά σε δάκρια.

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Πηγή: taxydromos.gr