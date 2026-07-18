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Συμφωνίες με τις χώρες του Κόλπου για την πώληση του προηγμένου ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία σε μια κίνηση καλής θέλησης προς τις ΗΠΑ για να ξεμπλοκάρει η πώληση των Αμερικανικών F-35.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Άγκυρα προσπαθεί να αποκαταστήσει πλήρως την αμυντική της συνεργασία με την Ουάσινγκτον, που διαταράχθηκε μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων καθώς όπως εκτιμούν Αμερικανοί, η ταυτόχρονη παρουσία των S-400 και των F-35 θα μπορούσε να επιτρέψει στο ρωσικό σύστημα να συλλέξει κρίσιμες πληροφορίες για τις δυνατότητες του αμερικανικού μαχητικού.

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Τέτοιες πληροφορίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ακόμη και το ίχνος του F-35 στα ραντάρ, στοιχεία που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Μόσχα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκλεισαν το 2019 την Τουρκία από το πρόγραμμα αγοράς και συμπαραγωγής των F-35, μετά την απόφαση της Άγκυρας να προμηθευτεί το σύστημα S-400 από τη Ρωσία. Η Ουάσινγκτον είχε εκφράσει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο τα δύο προηγμένα οπλικά συστήματα να λειτουργούν παράλληλα στο τουρκικό έδαφος.

Η Άγκυρα, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ο Τραμπ έχει κάνει γνωστή την καλή σχέση που διατηρεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ θεωρεί ότι ο Ερντογάν διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις διπλωματικές διεργασίες τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η Τουρκία έχει επιχειρήσει τα τελευταία χρόνια να αξιοποιήσει τη θέση της ως μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και τις σχέσεις που διατηρεί με τη Μόσχα, προκειμένου να αναδειχθεί σε μεσολαβητική δύναμη σε περιφερειακές και διεθνείς κρίσεις.

Το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιδιώκουν να ενισχύσουν την αεράμυνά τους, μετά τις επιθέσεις με ιρανικά drones και πυραύλους, που έχουν πλήξει τις χώρες του Κόλπου κατά τη διάρκεια του φετινού πολέμου έχει δημιουργήσει ένα πρόσφορο έδαφος για την πώληση των S-400.